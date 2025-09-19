Новини
България »
Всички градове »
Петър Петров: Киселова има тайни надежди да бъде посочена за служебен премиер

Петър Петров: Киселова има тайни надежди да бъде посочена за служебен премиер

19 Септември, 2025 10:43 330 4

  • петър петров-
  • наталия киселова-
  • тайни надежди-
  • служебен премиер

По думите на депутата от "Възраждане", три законопроекта, внесени спешно от „Има такъв народ“ в „услуга на Атанас Атанасов“, целят да отнемат правомощието на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО, ДАНС и ДАР.

Петър Петров: Киселова има тайни надежди да бъде посочена за служебен премиер - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров коментира в парламента ситуацията с кворума и новите законопроекти, внесени за промяна на начина, по който се назначават ръководителите на специалните служби.

„От повече от пет месеца парламентарната група на "Възраждане" не се регистрира, именно за да не могат да се приемат законопроектите, които това порочно и престъпно мнозинство внася“, заяви Петров, цитиран от Нова телевизия. Той подчерта, че липсата на регистрация от тяхна страна е ключова за провала на кворума и за блокиране на спорни законодателни инициативи.

По думите на Петров, три законопроекта, внесени спешно от „Има такъв народ“ в „услуга на Атанас Атанасов“, целят да отнемат правомощието на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО, ДАНС и ДАР.

„Тези проекти нарушават принципа на разделение на властите и целят да отслабят президентската институция като балансьор между трите власти“, коментира депутатът.

Петров обвини ръководството на парламента, че е разпределило законопроектите не към ресорната комисия за контрол на службите, която се председателства от Златан Златанов от „Възраждане“, а към комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

„Това е в нарушение на член 71 от правилника. Причината е ясна – в комисията за контрол на службите има паритет и управляващото мнозинство няма контрол. Там не би излязъл положителен доклад“, обясни той.

Петров обяви, че председателят на комисията за контрол на службите Златан Златанов ще внесе писмено възражение, изисквайки обяснение от председателя на парламента.

„Ще настояваме да се спазва правилника и да не се приема експресно законодателство, което нарушава Конституцията. Законопроектите не се правят с оглед на конкретна фигура, а с оглед на институцията“, подчерта Петров.

Депутатът отправи критики към председателя на парламента Наталия Киселова, като заяви, че тя „обслужва мнозинството на "ДПС - Ново начало" и има „тайни надежди да бъде посочена за служебен премиер“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #2

    10:44 19.09.2025

  • 2 Ще те допълня

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Няма разлика между Костя и копейките му и Киселова. Обединява ги простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Възродените имитират опозиционност.

    10:46 19.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Зимата като тръгнат гладните Бойко Борисов ще избяга и ще остави Киселова служебен премиер да я бият.

    10:54 19.09.2025

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    Веднъж като си се докопал до председателството място на парламента нищо повече не ти трябва. Това място осигурява доживотна тлъста пенсия.

    10:56 19.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол