Николай Попов: Отново караха с над 100 км/ч на отсечката, където загина Сияна. Полицаите си купуваха банички

19 Септември, 2025 13:47 533 13

В момента първокласната отсечка между Телиш и Радомирци се ремонтира основно

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредно, трето, заседание по делото "Сияна". То бе съпроводено от протест пред Съдебната палата в Плевен с искане за бърз и справедлив процес.

Малко преди началото на процеса протестиращите блокираха за кратко възловия булевард пред сградата на съда.

Сред тях и близки на пометените от АТВ в „Слънчев бряг“ Марти и Христина, която вече не е между живите.

Подсъдим по делото „Сияна“ е 65-годишен водач, който помете с ремаркето на камиона си колата с момиченцето.

Днес разпитът на свидетели продължи, а бащата на Сияна - Николай Попов, обяви, че отново е станал свидетел на неразумно шофиране на фаталния път.

„Над 100 км/ч, никаква реакция от полицията, полицаите се купуваха банички, другите си седяха в колата“, каза Попов.

Според бащата обаче гласуваното завишение с 10 км, от 70 на 80 км/ч, на разрешената скорост за камиони по пътищата на страната трябва да отпадне.

„Този път, а той е един от многото в България, изобщо с габаритите и състоянието си, не може да поеме 80 км/ч, така че това е едно безумие, което трябва да си коригират. Това е предложение на служебния кабинет, депутатите са го проспали и са го гласували. Аз смятам, че тука има намеса на транспортното лоби“, каза Попов.

Според поисканата справка през МВР от бащата на Сияна в участъка, където загина детето, няма нито една катастрофа с подобен механизъм.

Но виновният водач е познавал трасето и въпреки това е карал с превишена скорост.

„Когато виждате един такъв разбит път, вие сте длъжни да се съобразите, а той е направил точно обратното“, каза бащата на Сияна.

В момента първокласната отсечка между Телиш и Радомирци се ремонтира основно.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 червена коприна

    14 0 Отговор
    Полицаите си купуват банички,а Пеефский си купува цяла България.

    Коментиран от #7

    13:49 19.09.2025

  • 2 Ами да, те

    8 1 Отговор
    така правят полицаите

    13:50 19.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    4 4 Отговор
    А с колко да карам бе плъх! Нали сложихте камери за средна скорост, не се ли реши проблема!? 🤭

    Коментиран от #9

    13:51 19.09.2025

  • 4 То това им е работата

    9 1 Отговор
    Да кльопат банички в колата!
    Нали затова им увеличиха заплатите двойно!

    13:51 19.09.2025

  • 5 честен ционист

    7 0 Отговор
    Тази отсечка между Телиш и Радомирци е проектирана навремето само за придвижване на тежка военна техника с ниска скорост. Колкото и да ремонтират все ще се изпотрепват селяните с немските возила.

    13:51 19.09.2025

  • 6 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    ХОРАТА ГО ПИШАТ В ПРАВ ТЕКС: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ...НЕ РАБОТИ!

    13:52 19.09.2025

  • 7 Шиши съм

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "червена коприна":

    АЗ съм казал на Тиквоча Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга.

    13:53 19.09.2025

  • 8 Разкарай се бе

    0 4 Отговор
    Олигофрен.само с твойта ли трагедия ще ни занимаваш?

    13:55 19.09.2025

  • 9 Тъп камионер, ще караш в града с 40

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Извън града с 70, ако не върви да копаеш с багер

    13:56 19.09.2025

  • 10 Сталин

    4 0 Отговор
    Абе ти не разбра ли че цървулите чипа им е сбъркан

    13:57 19.09.2025

  • 11 Лост

    0 1 Отговор
    Той да е станал радар вече?

    13:58 19.09.2025

  • 12 Айзомби

    0 1 Отговор
    Ти ли ще им казваш с колко да карат , паразит гнусен.Теб бог те наказа!

    13:58 19.09.2025

  • 13 Читател

    1 1 Отговор
    А в съседна статия , министърът на вътрешните работи Даниел Митов , се хвали с работата на полицаите , и се кълне на Урсула Фекален , че ще се бори срещу Възраждане за да опазва сградата на ЕК . Няма такава държава , наистина !

    13:59 19.09.2025

