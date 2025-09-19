Новини
Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

19 Септември, 2025 13:56

Лечението на старши комисар Николай Кожухаров продължава в домашни условия и той остава под наблюдение

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от болницата, съобщават от Нова телевизия. От УМБАЛ "Канев“ потвърдиха, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.

Припомняме, че на 4 септември през нощта полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение на УМБАЛ "Канев". Четирима бяха задържани.

Преди няколко дни стана ясно, че шефът на русенската полиция вече е контактен, в съзнание, без опасност за живота. На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на старши комисар Кожухаров. Четиримата задържани са с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство. Часове след нападението Кожухаров е потърсил медицинска помощ.

Припомняме, че Апелативният съд във Велико Търново освободи под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването, трима от обвинените за побоя - Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Според обвинението Кязимов и непълнолетният Станислав Александров са нанасяли ударите по Кожухаров, а приятелите им Кирил и Виктор, са с обвинения и за хулиганство. Съдът пусна от ареста и наложи надзор от инспектор на Детска педагогическа стая и на непълнолетния Станислав.


Русе / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на младежите от Русе!

    67 8 Отговор
    Отупаха му праха на този герберо-пеевски пияница и взе да говори нормално.

    Коментиран от #21

    13:57 19.09.2025

  • 2 Мдаа

    65 2 Отговор
    Тежка телесна повреда, лечение уж два месеца и накрая оздравя за 15 дни.

    Коментиран от #8, #18, #33

    13:59 19.09.2025

  • 3 Ама

    60 3 Отговор
    Кръвните му проби за алкохол и наркотици, ще обявят ли? Все пак, като са казали А да кажат и Б, че така се омазаха с този случай?

    Коментиран от #12

    14:00 19.09.2025

  • 4 Сталин

    54 1 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    14:00 19.09.2025

  • 5 етикет

    3 13 Отговор
    Мъного добъре! Да е жив и здрав човекът!

    Коментиран от #49

    14:00 19.09.2025

  • 6 честен ционист

    37 1 Отговор
    11 дена точно, за да източат пътеката за десетки хил лв и му платят за унижението.

    14:02 19.09.2025

  • 7 Сталин

    47 1 Отговор
    Тия ченгета са най долните негодници ,само лъжи,нали пияното ченге беше изгубил 2 литра кръв ,сега пък му е правена тежка операция и след три дена е вече на крака и пак се налива с ракия

    14:03 19.09.2025

  • 8 Е как да е по друг начин?!

    39 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Утре дават аванса в русенската милиция, а след две седмици огромната заплата. Трябва пияндето полицай да се подпише на ведомостта.

    14:03 19.09.2025

  • 9 скъсиха

    26 1 Отговор
    ли му носа с операция ?Доста порасна докато се разбере какво стана.

    14:05 19.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    35 1 Отговор
    НАЛИ БЕШЕ НАУМИРАЧКА? ДА СЕ РАЗСЛЕДВАТ ДОКТОРИТЕ ДАЛИ ,,,СТРАШНАТА,,, ЕПИКРИЗА! ИЛИ СА ФАКИРИ?

    Коментиран от #19

    14:07 19.09.2025

  • 11 Ламбо

    10 1 Отговор
    Айде стига се лигави вече.

    14:07 19.09.2025

  • 12 Пазят тайна

    31 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Толкова е бил пиян този милиционер, че с алкохолният си дъх е счупил уредите.

    Коментиран от #43

    14:08 19.09.2025

  • 13 Лост

    24 1 Отговор
    И сега да внимава като почне да дави мъката с алкохол да не вземе да падне по стълбите,че има още един здрав бъбрек.Само Б.Борисов има десет минискуса за опериране.

    14:09 19.09.2025

  • 14 хаха

    30 1 Отговор
    Цииирк! Клoyниииии.....

    14:10 19.09.2025

  • 15 Олекна ми

    22 1 Отговор
    Че пияницата със служебна карта отново ще се върне да командори.

    14:10 19.09.2025

  • 16 Трол

    16 1 Отговор
    Ще го чакаме с нетърпение на гости на Мичето Цънцарова.

    14:10 19.09.2025

  • 17 явно

    28 1 Отговор
    Изтрезнял е.....

    14:11 19.09.2025

  • 18 Значи

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    било му е малко !

    14:11 19.09.2025

  • 19 Лост

    24 1 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Когато трябва докторите са факири.Справка-майката на Бургазлиев я излекуваха за десет дни от масивен инсулт.

    Коментиран от #24

    14:11 19.09.2025

  • 20 Гост

    29 2 Отговор
    Дали ще се намери някой лекар, от тая болница, който да извади големите топки и да излезе за каже какво му е било състоянието, ама без да лъже в полза на пеефски.?!!!

    Коментиран от #25, #26

    14:15 19.09.2025

  • 21 Хммм

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на младежите от Русе!":

    Младежите от Русе ги чака затвор за тежка телесна повреда и едро хулиганство.Поне тоя Кязъмов и оня дет не го...,че полицай се опитал да спре побоя.

    14:15 19.09.2025

  • 22 123456

    4 3 Отговор
    четирмата от запаса да се пготвят !

    14:15 19.09.2025

  • 23 Aлфа Bълкът

    25 1 Отговор
    Гледах видео за тоя, има вид на мутра, но всъщност е типичната ГЕРБ калинка.

    14:16 19.09.2025

  • 24 Боруна Лом

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лост":

    МАЙ И ТИ ВЯРА НЯМАШ? И ВСИЧКО Е ЗА ПРЕД ХОРАТА!

    14:16 19.09.2025

  • 25 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    НЯМА ДА ИМА ТАКЪВ, ЗАЩОТО ВСИЧКИ СА ЗАВИСИМИ И ВСЕКИ СИ ПАЗИ ХЛЯБА И НЕ САМО!

    14:17 19.09.2025

  • 26 Кво му се чудиш бе?

    2 13 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Сритали го в гръб с все сила,откачили му/разкъсали му бъбрека.Нищо чудно.Той кат полицай е длажен при всички случаи да предотврати започнал побой/бой и го сторил,но.....бил нападнат в гръб и кво стаа после?

    Коментиран от #37

    14:19 19.09.2025

  • 27 Трите ХХХ

    20 1 Отговор
    "Бяха нападнати от група младежи" -доказано ли е или го вменявате на обществото?

    14:22 19.09.2025

  • 28 Сега

    17 1 Отговор
    пак "Ой , тигре , тигре " . Вместо уволнение .

    14:27 19.09.2025

  • 29 Уса

    13 1 Отговор
    Чиста мутра на снимка.Браво на тия деца,че пребиха тоя лентяй....Има бъдеще за България

    14:27 19.09.2025

  • 30 ООрана държава

    15 1 Отговор
    Да се уволнява на момента и да бъде назначен в драматичния театър

    14:29 19.09.2025

  • 31 Покриха го

    14 1 Отговор
    малко след мизериите му в болница , че и дори в "интензивно" , никой лекар не излезе с лицето си да каже нещо , което от части е разбираемо , а Дани наговори един кош с безумни лъжи и версии . Резил огромен !

    14:31 19.09.2025

  • 32 Кривоверен алкаш

    16 1 Отговор
    Има нещо гнило в....Русе,както и да се представят нещата.....

    14:31 19.09.2025

  • 33 Герп боклуци

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Мда, а на полицейското синче което отнесе 4 човека в несебър и за съжаление един почина, бяха го обвинили в нанасяне на лека телесна повреда.... Жалка държавица

    14:31 19.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ирония

    12 1 Отговор
    Нали уж бъбрека му бил за смяна, па бил раздробен, па туй, па онуй и накрая като позатихна случая и ...о, чудо, човека обдравя за две седмици само!!!

    14:35 19.09.2025

  • 37 Мдаа,

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "Кво му се чудиш бе?":

    Дай някой да посочи по-голям град,където да няма място за тренировка на деца,да да деца в много ранна възраст по карате,или подобни спортове.Дай да видим дали има някой,които да не е чул по улиците родител да не се хвали,че невръстното му дете не тренира карате.И в Румания е така-"karate pentru kopii" може се срещне често кат табела.Ама на младежа,кой беше оня там с турска фамилия май беше,баща му плаче,че ето видите ли на него краката му били тънки/дебели колкото ръката на бащата.,ама и отличник бил.И кво му пречи на отличника,окуражен от тримата други хулигани, да влиза в ръкопашен бой с полицаи,нападайки го в гръб?

    14:36 19.09.2025

  • 38 Вероятно

    12 1 Отговор
    Защо не се представят медицинските му документи в съда, а шикалкавят, сигурно нищо му няма, ами го криха две седмици,за да го изчистят от дрогата и алкохола.

    14:37 19.09.2025

  • 39 Хахаха

    16 1 Отговор
    Шайката измамници от ГЕРБ голяма театрална постановка разиграха пред народа!!!

    Коментиран от #45

    14:38 19.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А ланецът, златният, къде е?

    6 1 Отговор
    Защо не приложен към делото?

    14:44 19.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не е милиционер, а полицай

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пазят тайна":

    Разликата е от земята до небето

    Коментиран от #53

    14:47 19.09.2025

  • 44 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    8 1 Отговор
    Като му видиш физиономията на този "комисар" и ти става ясно за какъв тип става въпрос, с ланци, с татуировки, бръсната глава... И от тизи чакаме да спазва реда и законите в държавата. Инсценировка на един симулант.

    14:49 19.09.2025

  • 45 Глей го тоа как подвежда

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Хахаха":

    А бе,ти тубата не гледаш ли бе?Къф беше оня тренспортен бос от Великобритания,дет се представи за чичо на 15-годишния младеж.Мрънкането на тоя транспортен бос от Благоевград и чичо на един от хулиганите не ти ли се стори нагласено бе?Понеже на мен ми се стори.Ами артък-мохабетите на оня Методи Льольов?

    14:50 19.09.2025

  • 46 Кит

    2 2 Отговор
    Мдаммм, след новината атаката на по-ми .ярската Факти-общност срещу полицая бе моментална.
    Характерно е за съществата из глутниците.
    Апропо - и невинните набедени момчета точно така, за две секунди, излетяха от колата за да се самозащитят от полицейския произвол...Аналогията е почти пълна.

    14:55 19.09.2025

  • 47 Силата на волята!

    9 1 Отговор
    Счупени ребра, разкъсани бъбреци, изтекли кофи с кръв и други ужасии, но човекът се пребори и оздравя светкавично!

    14:57 19.09.2025

  • 48 Поуката

    5 1 Отговор
    Не замеряйте млади момчета с домати!

    15:04 19.09.2025

  • 49 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "етикет":

    Да беше ПУКНАЛ, още по добре.

    15:11 19.09.2025

  • 50 Ужаст

    3 1 Отговор
    Не човек а желязо, пошушнал доктор вишист. Тихо "болният" казал, НЕ, ПЕЕВИСТ.

    15:14 19.09.2025

  • 51 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    НЕЩО БАЯ ЗЛЯ ТОЗ БЕ.

    15:16 19.09.2025

  • 52 Полюцай

    2 1 Отговор
    На тоя ченгел само за мутрата трябва да му лепнат 20 години. А за тартора му от Банкя - минимум 100.

    15:19 19.09.2025

  • 53 Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Не е милиционер, а полицай":

    Бай Тошовите милиционери бяха полезни за народа, а настоящите полицаи са полезни само за пеевско-борисовата мафия.

    15:19 19.09.2025

  • 54 Сандо

    3 0 Отговор
    Тоя на снимката прилича повече на бандит отколкото на полицейски шеф.

    15:23 19.09.2025

  • 55 Боко Престъпникът

    1 0 Отговор
    Ще се научат момчетата, млади са още. И аз в началото на демокрацията само пребивах. После ми просветна, че мъртвият няма как да е надежден свидетел.😎

    15:26 19.09.2025

