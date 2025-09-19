Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от болницата, съобщават от Нова телевизия. От УМБАЛ "Канев“ потвърдиха, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.
Припомняме, че на 4 септември през нощта полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение на УМБАЛ "Канев". Четирима бяха задържани.
Преди няколко дни стана ясно, че шефът на русенската полиция вече е контактен, в съзнание, без опасност за живота. На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на старши комисар Кожухаров. Четиримата задържани са с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство. Часове след нападението Кожухаров е потърсил медицинска помощ.
Припомняме, че Апелативният съд във Велико Търново освободи под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването, трима от обвинените за побоя - Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Според обвинението Кязимов и непълнолетният Станислав Александров са нанасяли ударите по Кожухаров, а приятелите им Кирил и Виктор, са с обвинения и за хулиганство. Съдът пусна от ареста и наложи надзор от инспектор на Детска педагогическа стая и на непълнолетния Станислав.
1 Браво на младежите от Русе!
13:57 19.09.2025
2 Мдаа
13:59 19.09.2025
3 Ама
14:00 19.09.2025
4 Сталин
14:00 19.09.2025
5 етикет
14:00 19.09.2025
6 честен ционист
14:02 19.09.2025
7 Сталин
14:03 19.09.2025
8 Е как да е по друг начин?!
До коментар #2 от "Мдаа":Утре дават аванса в русенската милиция, а след две седмици огромната заплата. Трябва пияндето полицай да се подпише на ведомостта.
14:03 19.09.2025
9 скъсиха
14:05 19.09.2025
10 Боруна Лом
14:07 19.09.2025
11 Ламбо
14:07 19.09.2025
12 Пазят тайна
До коментар #3 от "Ама":Толкова е бил пиян този милиционер, че с алкохолният си дъх е счупил уредите.
14:08 19.09.2025
13 Лост
14:09 19.09.2025
14 хаха
14:10 19.09.2025
15 Олекна ми
14:10 19.09.2025
16 Трол
14:10 19.09.2025
17 явно
14:11 19.09.2025
18 Значи
До коментар #2 от "Мдаа":било му е малко !
14:11 19.09.2025
19 Лост
До коментар #10 от "Боруна Лом":Когато трябва докторите са факири.Справка-майката на Бургазлиев я излекуваха за десет дни от масивен инсулт.
14:11 19.09.2025
20 Гост
14:15 19.09.2025
21 Хммм
До коментар #1 от "Браво на младежите от Русе!":Младежите от Русе ги чака затвор за тежка телесна повреда и едро хулиганство.Поне тоя Кязъмов и оня дет не го...,че полицай се опитал да спре побоя.
14:15 19.09.2025
22 123456
14:15 19.09.2025
23 Aлфа Bълкът
14:16 19.09.2025
24 Боруна Лом
До коментар #19 от "Лост":МАЙ И ТИ ВЯРА НЯМАШ? И ВСИЧКО Е ЗА ПРЕД ХОРАТА!
14:16 19.09.2025
25 Боруна Лом
До коментар #20 от "Гост":НЯМА ДА ИМА ТАКЪВ, ЗАЩОТО ВСИЧКИ СА ЗАВИСИМИ И ВСЕКИ СИ ПАЗИ ХЛЯБА И НЕ САМО!
14:17 19.09.2025
26 Кво му се чудиш бе?
До коментар #20 от "Гост":Сритали го в гръб с все сила,откачили му/разкъсали му бъбрека.Нищо чудно.Той кат полицай е длажен при всички случаи да предотврати започнал побой/бой и го сторил,но.....бил нападнат в гръб и кво стаа после?
14:19 19.09.2025
27 Трите ХХХ
14:22 19.09.2025
28 Сега
14:27 19.09.2025
29 Уса
14:27 19.09.2025
30 ООрана държава
14:29 19.09.2025
31 Покриха го
14:31 19.09.2025
32 Кривоверен алкаш
14:31 19.09.2025
33 Герп боклуци
До коментар #2 от "Мдаа":Мда, а на полицейското синче което отнесе 4 човека в несебър и за съжаление един почина, бяха го обвинили в нанасяне на лека телесна повреда.... Жалка държавица
14:31 19.09.2025
36 Ирония
14:35 19.09.2025
37 Мдаа,
До коментар #26 от "Кво му се чудиш бе?":Дай някой да посочи по-голям град,където да няма място за тренировка на деца,да да деца в много ранна възраст по карате,или подобни спортове.Дай да видим дали има някой,които да не е чул по улиците родител да не се хвали,че невръстното му дете не тренира карате.И в Румания е така-"karate pentru kopii" може се срещне често кат табела.Ама на младежа,кой беше оня там с турска фамилия май беше,баща му плаче,че ето видите ли на него краката му били тънки/дебели колкото ръката на бащата.,ама и отличник бил.И кво му пречи на отличника,окуражен от тримата други хулигани, да влиза в ръкопашен бой с полицаи,нападайки го в гръб?
14:36 19.09.2025
38 Вероятно
14:37 19.09.2025
39 Хахаха
14:38 19.09.2025
41 А ланецът, златният, къде е?
14:44 19.09.2025
43 Не е милиционер, а полицай
До коментар #12 от "Пазят тайна":Разликата е от земята до небето
14:47 19.09.2025
44 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
14:49 19.09.2025
45 Глей го тоа как подвежда
До коментар #39 от "Хахаха":А бе,ти тубата не гледаш ли бе?Къф беше оня тренспортен бос от Великобритания,дет се представи за чичо на 15-годишния младеж.Мрънкането на тоя транспортен бос от Благоевград и чичо на един от хулиганите не ти ли се стори нагласено бе?Понеже на мен ми се стори.Ами артък-мохабетите на оня Методи Льольов?
14:50 19.09.2025
46 Кит
Характерно е за съществата из глутниците.
Апропо - и невинните набедени момчета точно така, за две секунди, излетяха от колата за да се самозащитят от полицейския произвол...Аналогията е почти пълна.
14:55 19.09.2025
47 Силата на волята!
14:57 19.09.2025
48 Поуката
15:04 19.09.2025
49 Ами
До коментар #5 от "етикет":Да беше ПУКНАЛ, още по добре.
15:11 19.09.2025
50 Ужаст
15:14 19.09.2025
51 Ха ха ха
15:16 19.09.2025
52 Полюцай
15:19 19.09.2025
53 Прав си!
До коментар #43 от "Не е милиционер, а полицай":Бай Тошовите милиционери бяха полезни за народа, а настоящите полицаи са полезни само за пеевско-борисовата мафия.
15:19 19.09.2025
54 Сандо
15:23 19.09.2025
55 Боко Престъпникът
15:26 19.09.2025