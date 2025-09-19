Новини
Премиерът Желязков обеща: Няма да посягаме на домашните ракия и вино. Това е изконен бит на българина

19 Септември, 2025 16:53 429 18

В същото време Министерството на земеделието и храните официално информира, че публикуваният на 15 септември Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации.

Премиерът Желязков обеща: Няма да посягаме на домашните ракия и вино. Това е изконен бит на българина - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Категорично това няма да стане" - така министър-председателят Росен Желязков коментира публикуваните за обществено обсъждане нови правила за производството на домашна ракия и вино, цитиран от novini.bg.

"Министерство на земеделието и храните отново несъгласувано публикува текстове, които нито са предварително съгласувани, нито е ясно каква е политиката, ясно е, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще се облагодетелства", каза още Желязков и съобщи, че още вчера е разпоредил министър на Георги Тахов законопроектът да бъде свален от обществено обсъждане.

"Това е посегателство върху изконен бит на българина и няма да се случи", добави премиерът пред журналисти.

В същото време Министерството на земеделието и храните официално информира, че публикуваният на 15 септември Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации. Оттам обаче направиха уточнението, че МЗХ отговаря само за домашното вино, а ракията е в компетенциите на икономическото министерство.

От министерството на Георги Тахов обясняват, че получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.

МЗХ ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции. След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

"Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията", уточняват от МЗХ.


  • 1 оня с коня

    7 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    Коментиран от #6

    16:54 19.09.2025

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    2 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    16:54 19.09.2025

  • 3 Има - няма

    3 0 Отговор
    Както винаги ! Иначе отиде с Дани да помааат гащи до морето , да хапнат и пийнат !

    16:56 19.09.2025

  • 4 свин

    2 1 Отговор
    аз съм ДЕБЕЛ с главно Д, както и останалите букви

    16:56 19.09.2025

  • 5 провинциалист

    4 0 Отговор
    Българинът обаче не гарантира, че няма да посегне на желязков (малкото "ж" не е грешка).

    16:56 19.09.2025

  • 6 Този с отворената уста и с голата глава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Желязков е горд собственик на огромен хотел-палат с водопад гигант, а хората ходят жадни. Той вече трябва да е в килия съседна на килията на Тиквата.

    Коментиран от #11

    16:57 19.09.2025

  • 7 от село

    4 0 Отговор
    Посегнете ли на ракията и ръчичките ви ще изсъхнат , и няма да можете да крадете

    16:58 19.09.2025

  • 8 Българин

    4 0 Отговор
    Молете се да не истрезнеем, че много лошо

    16:59 19.09.2025

  • 9 и ракииката ни окрадоха

    5 0 Отговор
    Нищо свято няма за мутрите и слугите им!

    16:59 19.09.2025

  • 10 гражданин

    2 0 Отговор
    Сламената кукла много късно се усети , че ще му драснат кибрита !!

    16:59 19.09.2025

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Този с отворената уста и с голата глава":

    такив си ги избирате, нали ходите на избори защо гласувахте за тия?

    16:59 19.09.2025

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    изконно право на българина е да се напива като 🐷, а изконно право на политиците е да му бьркат у жеба с глоби и такси

    17:00 19.09.2025

  • 13 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    0 0 Отговор
    важното е че има банани

    17:01 19.09.2025

  • 14 Мдаа

    0 0 Отговор
    Шайката се уплашиха и дават на заден ход.

    17:01 19.09.2025

  • 15 голям кеф

    0 0 Отговор
    такса водомер + 5лв кубик вода, а вода няма ама ще плащаме таксата за водомера поне

    17:02 19.09.2025

  • 16 Пеевски

    0 0 Отговор
    ти писа писмо незабавно да решиш проблемите с водата в държавата , ти грабна пишман министрите и отидохте на море !

    17:02 19.09.2025

  • 17 мьpсуль

    1 1 Отговор
    ганчето ще спре да мре по пътищата единствено като му вземат рикията

    17:04 19.09.2025

  • 18 еикио

    0 0 Отговор
    ГЕРБ крадците много забързаха с кражбите. Айдука от Банкя стана милиардер но го правеше по бавно от 2009 г докато го изритаха българите. Този калпавия ГЕРБ негодник още няма и 6 месеца и вдигна хотел с водопад на името на жена му и дъщеря му. Много бързо се е налапал с милиони. Сега ни успокоява че няма да ни краде и от ракията. А като няма пари за пенсии и заплати и детски, е добре да каже от къде има пари за хотел с водопад. Да не се окаже че са ограбени пари от българите, за да може този ГЕРБ бъл Х ар, и жена му да си направят хотела за 50 милиона евро. От къде е парцела и парите за хотела ГЕРБ негодник, от къде??? От закуски ли спестява или от парите за заплати и пенсии??? Или те купи друга държава да ни вкараш във война. От къде бе ГЕРБ негодник.

    17:04 19.09.2025

