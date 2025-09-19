По 150 лв. на месец компенсации за липсата на парно и 400 лв. за купуване на бойлери и радиатори поиска Мая Манолова

3 месеца без парно. Не знам Топлофикация дават ли си сметка какво означава това за обикновените хора. Купуване на бойлери, на радиатори, климатици, ако не искаш да посрещнеш и Коледа на студено. Не знам дават ли си сметка колко допълнителни разходи са това за всяко средностатистическо семейство. Да не говорим за допълнителните разходи за ток. Това заяви лидерът на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в своя позиция в социалните мрежи. По изчисления на експертите на гражданската платформа става дума за над 10 000 домакинства. На годишна база отоплението на ток и с бойлер излиза с около 1000 лв. повече за едно 4-членно семейство, според гражданските експерти без разходите за закупуване на новите електроуреди.

„Големият въпрос е защо сега? Къде бяха цяло лято, какво правеше ръководството на Топлофикация та обяви обществената поръчка през август и оставя същинския ремонт за зимата?“ – пита реторично Мая Манолова и поставя въпроса кой ще компенсира хората за всички тези разходи.

Искане за компенсации за засегнатите

Гражданската платформа Изправи се.БГ пое ангажимент, че ще изготви доклад до Столичния общински съвет с предложение Столична община да компенсира всяко домакинство с 150 лв. за всеки месец без парно и топла вода и отделно субсидиране за закупуване на ел. уреди за отопление в размер на 400 лв. за социално слаби домакинства.

По думите на Манолова така и общинарите ще имат стимул да оказват контрол над дружеството си по-бързо да свършва с ремонта и да възстанови топлоподаването на дружбенци.

„Отделно подготвяме и законодателни промени, които да задължат Топлофикациите да компенсират клиентите, си когато повече от 3 дни не им доставят парно и топла вода и с искане за закриване на топлинните счетоводители.“ – заяви бившият омбудсман.