Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите.

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС- Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия.

Припомняме, че вчера лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски изпрати остро писмо на премиера Росен Желязков. В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.