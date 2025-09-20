Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите.
Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС- Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия.
Припомняме, че вчера лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски изпрати остро писмо на премиера Росен Желязков. В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #12
12:02 20.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #10
12:03 20.09.2025
3 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
12:04 20.09.2025
4 АГАТ а Кристи
Да е жива и здрава маминка, че без нейната ДСа /Държавата Съм Аз/ помощ, щях да съм никой.
12:04 20.09.2025
5 Тези управници
12:05 20.09.2025
6 Бойко
12:05 20.09.2025
7 Отговорът
12:05 20.09.2025
8 За това ,този
От къде на къде министър- председателя ще отговаря на въпроси зададени му от сульо и пульо?
Коментиран от #22
12:06 20.09.2025
9 Сталин
12:06 20.09.2025
10 Клета неграмотна копейка 🤪
До коментар #2 от "Сталин":Ти пък намери кого да даваш за пример ? 🤣🤣🤣🤣
Най-големите крадци, yбийци и терористи, от които се учат дебелаците.
12:06 20.09.2025
11 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #15
12:07 20.09.2025
12 Муми,
До коментар #1 от "Сталин":Тая глю пост я писа и онзи ден, докато бабалюгите бяха в обедна почивка и за кратко бе останал сам
Коментиран от #20
12:07 20.09.2025
13 оставка
12:08 20.09.2025
14 Последния Софиянец
12:08 20.09.2025
15 Бъркаш
До коментар #11 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Тиквата не беше ли кучкаря на жужето ?
Оня дето посрами България, като му се извинява 1 час пред камери, че не му платил имперския данък с Южен поток ?
12:09 20.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 пеефски
12:16 20.09.2025
19 Истината:
за създаване на временна комисия,
която да разследва строителството и финансирането на хотел с Водопад „Хаяши“ в София –
собственост на съпругата на министър-председателя Росен Желязков.
12:17 20.09.2025
20 Сталин
До коментар #12 от "Муми,":Ей затова сте бедни цървулите ,щото сте тъпи като градински охлюви,Абе хайванин защо мислиш бяха в България МВФ миналата седмица
12:18 20.09.2025
21 Пеевски знаели за това:
В двете силови министерства - на отбраната (МО) и на вътрешните работи (МВР),
които само за първите шест месеца на 2025 г. са похарчили 3.1 Милиарда лв. за служителите си,
се казва в анализ на Института за пазарна икономики (ИПИ).
12:19 20.09.2025
22 Да те светна по въпроса:
До коментар #8 от "За това ,този":Той докладва на началника си Пеевски. Това правителство е на Пеевски, а простата и крадлива герберска Тиква Борисов е мъжка секретарка и слуга на Шиши.
12:19 20.09.2025
23 българка
12:20 20.09.2025