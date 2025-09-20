Новини
Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

20 Септември, 2025 11:58 564 23

  • делян пеевски-
  • отговор-
  • премиер-
  • водна криза

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС- Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите.

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС- Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия.

Припомняме, че вчера лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски изпрати остро писмо на премиера Росен Желязков. В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.


България
  • 1 Сталин

    7 2 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #12

    12:02 20.09.2025

  • 2 Сталин

    7 1 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #10

    12:03 20.09.2025

  • 3 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    7 0 Отговор
    Прав беше КарадайЪ, всички герберасти и neдpacти ще са от ДъПъСъ

    12:04 20.09.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Очаквано пипалата на октопода стават все по-дълги, а захапката - като на булдог...
    Да е жива и здрава маминка, че без нейната ДСа /Държавата Съм Аз/ помощ, щях да съм никой.

    12:04 20.09.2025

  • 5 Тези управници

    4 0 Отговор
    си правят ПР през медийте. Лозето не иска молитва, а иска мотика - народна мъдрост

    12:05 20.09.2025

  • 6 Бойко

    4 0 Отговор
    Пеевски е изключително нагъл тип.

    12:05 20.09.2025

  • 7 Отговорът

    2 0 Отговор
    не е никакъв отговор ! Нищо конкретно , тази усуканици , общи приказки и никаква перспектива, както и отговорен за мизериите ! Писмо подигравка !

    12:05 20.09.2025

  • 8 За това ,този

    3 0 Отговор
    Невъзпитан и агресивен човек ще има самочувствие, защото сами си го провъзгласиха за вожд?!
    От къде на къде министър- председателя ще отговаря на въпроси зададени му от сульо и пульо?

    Коментиран от #22

    12:06 20.09.2025

  • 9 Сталин

    2 0 Отговор
    Театър Трите Прасенца ,ще борим безводието с писма

    12:06 20.09.2025

  • 10 Клета неграмотна копейка 🤪

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ти пък намери кого да даваш за пример ? 🤣🤣🤣🤣
    Най-големите крадци, yбийци и терористи, от които се учат дебелаците.

    12:06 20.09.2025

  • 11 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    3 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #15

    12:07 20.09.2025

  • 12 Муми,

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Тая глю пост я писа и онзи ден, докато бабалюгите бяха в обедна почивка и за кратко бе останал сам

    Коментиран от #20

    12:07 20.09.2025

  • 13 оставка

    0 0 Отговор
    Сламеният резерватив за нищичко НЕ става !!!

    12:08 20.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Вчера Росен Желязков каза че няма нищо против неговите министри да се отчитат на Шиши.

    12:08 20.09.2025

  • 15 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Тиквата не беше ли кучкаря на жужето ?
    Оня дето посрами България, като му се извинява 1 час пред камери, че не му платил имперския данък с Южен поток ?

    12:09 20.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пеефски

    0 0 Отговор
    ша си прая държава бе!

    12:16 20.09.2025

  • 19 Истината:

    2 0 Отговор
    „Възраждане“ внесе предложение в Народното събрание
    за създаване на временна комисия,
    която да разследва строителството и финансирането на хотел с Водопад „Хаяши“ в София –
    собственост на съпругата на министър-председателя Росен Желязков.

    12:17 20.09.2025

  • 20 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Муми,":

    Ей затова сте бедни цървулите ,щото сте тъпи като градински охлюви,Абе хайванин защо мислиш бяха в България МВФ миналата седмица

    12:18 20.09.2025

  • 21 Пеевски знаели за това:

    1 0 Отговор
    Огромно увеличение на бюджетните разходи за персонал се наблюдава
    В двете силови министерства - на отбраната (МО) и на вътрешните работи (МВР),
    които само за първите шест месеца на 2025 г. са похарчили 3.1 Милиарда лв. за служителите си,
    се казва в анализ на Института за пазарна икономики (ИПИ).

    12:19 20.09.2025

  • 22 Да те светна по въпроса:

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "За това ,този":

    Той докладва на началника си Пеевски. Това правителство е на Пеевски, а простата и крадлива герберска Тиква Борисов е мъжка секретарка и слуга на Шиши.

    12:19 20.09.2025

  • 23 българка

    0 0 Отговор
    Ако тези заместник председатели са толкова компетентни, колкото е дебелият господин, работата на Националния борд по водите /само как звучи, а/ "отиде в реката", която май пресъхна. Няма да коментирам защо толкова се бие в гърдите, че работи за хората. Спомнете си други българи, които са работили за българския народ и България и са го правили тихо и честно. Не споменавам техните имена, защото до името на горното лице, това ще бъде кощунство!

    12:20 20.09.2025

