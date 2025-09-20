Новини
Манол Генов: Наказателна процедура заради преработката на текстила срещу България няма

20 Септември, 2025 12:42 629 6

  • манол генов-
  • отпадъци-
  • събиране

Имаме го като наредба за организация на този вид събиране на текстила и чакаме европейската директива. След това имаме 20 месеца да адаптираме цялото ни законодателство

Манол Генов: Наказателна процедура заради преработката на текстила срещу България няма - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фокусът на инициативата "Да изчистим България заедно" тази година е текстилът. На въпрос дали България е в наказателна процедура или ще влезе заради това, че не сме организирали така текстила, че да се преработва правилно, министърът на околната среда и водите Манол Генов отговори, че категорично наказателна процедура по този поток отпадъци няма. "Имаме го като наредба за организация на този вид събиране на текстила и чакаме европейската директива. След това имаме 20 месеца да адаптираме цялото ни законодателство", заяви министърът.

Той се включи в инициативата на bTV "Да изчистим България заедно" и събираше отпадъци, заедно с всички други участници, в Ловния парк в София.

"Наблегнали сме на разделното събиране на отпадъци. Прекрасна е тази идея на bTV. Ние сме ви партньор, така да се каже. Посланието е към подрастващите, към младите хора да събираме разделно отпадъците още когато те стават отпадъци в бита, в дома. Всички тези отпадъци след това, събрани разделно, те са по-качествена суровина в кръговата икономика. Използвайки голямо количество от тези отпадъци в кръговата икономика спестяваме изключително много първични ресурси за производство на определен вид опаковки", призова министърът.

"Всяка година на този ден правим една равносметка и на мен ми става понякога тъжно, когато започнем да се хвалим в този ден колко отпадъци сме събрали, защото това значи, че замърсяваме повече. Гордостта трябва да е не тази, че правим много, а по-скоро, че сме събрали малко", каза още Генов.

"Когато пренебрегваме природата, тя винаги ни наказва", бе посланието на министърът на МОСВ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 генов

    5 0 Отговор
    кажи колко глътна да кажеш поредната глупост?

    12:43 20.09.2025

  • 2 неприятен индивид

    6 0 Отговор
    с черна душа

    12:52 20.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    В Ловния парк е хотела с водопад на Росен Желязков и затова е толкова мръсно.

    12:52 20.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 здравка клинчева

    1 0 Отговор
    този дърт бухал ,за запиняч на кочина не става те министър го направили..... пълна некадърност само въздуха разходва аре в киреча

    13:17 20.09.2025

  • 6 Само дразни

    1 0 Отговор
    От къде го намериха тоя? Защо той не пести вода като живее на режим? И не беше ли ленински съботник като чистихме и садихме около блока пролет и есен? Сега с тези данъци чистя само у дома.

    13:22 20.09.2025

