Новини
България »
Манол Пейков: "Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче

Манол Пейков: "Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче

20 Септември, 2025 13:33 640 32

  • манол пейков-
  • протест-
  • нс-
  • възраждане

Не сме очаквали вотът на недоверие към кабинета "Желязков" да мине. Пеевски използва целия апарат на държавата - на съдебната власт, на министерствата и той самият се хвали с това

Манол Пейков: "Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче. Така Манол Пейков коментира гласуването на "Възраждане" по време на петия вот на недоверие.

Пейков коментира и блокадата на парламента от страна на "Продължаваме промяната".

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов слязоха да ги подкрепят. Това беше акция на "Продължаваме промяната", много успешна и навременна. За себе си я наричам "малкия Росенец", посочи Пейков.

Не сме очаквали вотът на недоверие към кабинета "Желязков" да мине. Пеевски използва целия апарат на държавата - на съдебната власт, на министерствата и той самият се хвали с това, коментира още Манол Пейков.

Според него, има само два начина държавата да бъде върната на пътя на демократичното развитие. "Защото това, което се случва е, че ние станахме част от Шенген, благодарение на нашите усилия, влязохме в еврозоната, въпреки че, ГЕРБ веднага след като стартираха правителството в началото на годината казаха, че не е още време. И ние бяхме тези - ПП-ДБ, и по-специално ДБ, които ги притискахме в зала всеки божи ден и накрая те промениха курса. Тоест това е резултат на нашите конкретни усилия, въпреки че сме в опозиция. А само, че държавата не е демократична. Да си просто в Европа не означава, че ти имаш демократични институции. Институциите ни виждат, те са по-завладени от всякога и всички го виждат", добави Пейков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    9 0 Отговор
    Този е наш човек - скрит путинофил!
    Дома си пее руски военни песнички!

    13:35 20.09.2025

  • 2 Пич

    14 1 Отговор
    Тоя макя му пак че го шамаросва ! Едвам го направи политик защо за друго нищо не стае , а он аланколуто че се самосвали !?

    13:35 20.09.2025

  • 3 От врат

    15 0 Отговор
    Ти, Кики, Кокорчо и Божанка само "влакчета" са ви у главата и пици с кристали, толкова сте "горе на черешата" та се налага обучени пудели да ви носят пачките иначе сте се у междучасие.

    13:36 20.09.2025

  • 4 Коце от Максуда, Варна

    9 1 Отговор
    Тея всичките около Коце се увъртат като мачки, надат се да станат депутати!

    13:37 20.09.2025

  • 5 Дрът русофил

    7 5 Отговор
    Русофилската територия вече 6 месеца няма US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    Коментиран от #27

    13:38 20.09.2025

  • 6 Бялджип

    9 0 Отговор
    Докато няма обединение на опозицията, а всеки се опитва да води "бащина дружина", управляващите ще потриват доволно ръце. Никой няма да ги помръдне.

    13:38 20.09.2025

  • 7 Чиновник от Брюксел

    1 10 Отговор
    Като сме в НАТО, защо Член 5 не освободи Камчия?
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #18

    13:38 20.09.2025

  • 8 Сталин

    3 0 Отговор
    Всички сте негодници ,в САЩ вече ще приемат закон за компостиране на човешки трупове,аз викам и ние като нашия господар да приемем същия закон,матриал много

    13:39 20.09.2025

  • 9 Радев Чорапа

    1 5 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    13:39 20.09.2025

  • 10 обективен

    13 0 Отговор
    Има чувството ,че в този парламент са се събрали само душевно болни индвиди които си избиват комплексите !!

    13:40 20.09.2025

  • 11 Истински русофил

    2 5 Отговор
    120 000 "нулеви" руски фирми в България
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    Русофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!

    13:41 20.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    10 1 Отговор
    Манол Пейков е ЕМАНАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕПУТАТ! Какви "качества" притежава всеки вижда!

    13:43 20.09.2025

  • 14 Град Симитли

    0 1 Отговор
    "... Напился, старик-так пойди, похмелис
    И нечо разсказыват байки.."
    ! :))

    Коментиран от #15

    13:44 20.09.2025

  • 15 семетли

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Град Симитли":

    и ти ще возиш на асансьора.и модераса и той

    Коментиран от #17

    13:45 20.09.2025

  • 16 Абе то това

    5 1 Отговор
    Вашето влакче, е много мъничко. Няма как някой да се качи на него

    13:48 20.09.2025

  • 17 Град Симитли

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "семетли":

    Манол пие за трима! :))

    13:49 20.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И сега ли разбрахте че

    3 1 Отговор
    държавата не била демократична ? Там с референдума нещо проспахте ли го?

    13:50 20.09.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    В четвъртък Възраждане събраха няколко хиляди пред парламента а ПП и ДБ бяха 300 човека пред Съдебната палата.

    Коментиран от #23

    13:51 20.09.2025

  • 21 Най малко псевдокултурниците

    4 1 Отговор
    на държавна субсидия право имат човките да си отварят.

    13:53 20.09.2025

  • 22 БАЙ СТАВРИ

    2 2 Отговор
    СТРАХ ТРЕСЕ СМЪРДЕЛАТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА КОЧИНА ГЕРБ-СДС,ППДБ,БСП-ОЛ ИТН,ДПС НОВО НАЧАЛО И ДВУЛИЧИЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ И БЪЛВА ПУМИЯТА ОТ СМЪРДЕЛИТЕ ИМ УСТА ВЪРХУ ВЪЗРАЖДАНЕ.НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ДОЙДАТ НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.

    Коментиран от #26

    13:54 20.09.2025

  • 23 Пак лъжеш,Бойко каза, че

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    сте били 5 човека!

    13:55 20.09.2025

  • 24 В България има бясна инфлация и

    3 0 Отговор
    никой не говори за това?

    От момента в който се заговори за Еврото тази година?

    Обедняването на българите върви с бясна сила.

    Коментиран от #29

    13:56 20.09.2025

  • 25 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Тая пукница от сутрин до вечер ще те умори бе,пияницо!

    13:56 20.09.2025

  • 26 Стенли

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "БАЙ СТАВРИ":

    Много точно казано само ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч

    14:00 20.09.2025

  • 27 Моарейн

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русофил":

    Все се чудех защо тия от "демократичната общност" (която нито е демократична, нито е общност) се щурат като мухи без глави, пък то било, защото нямат началник, който да им нарежда какво да правят.

    14:01 20.09.2025

  • 28 Евро Инфлацията на Цените

    2 2 Отговор
    Евро Инфлацията на Цените в България е породена от смяната на парите, или по скоро от унищожаването на Лв.

    14:03 20.09.2025

  • 29 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "В България има бясна инфлация и":

    Това е вярно както бяха цените в лева през двайдесет и първа година сега са същите само че в евро а дори и по-високи но по лошото ще бъде след Нова година

    Коментиран от #32

    14:03 20.09.2025

  • 30 Нехис

    0 1 Отговор
    Грешка. Вие се качихте на руското влакче. Да не забравяме, че пасмината ви е плод на Мунчо Естонски.

    14:04 20.09.2025

  • 31 Пишман опозиция

    0 0 Отговор
    Изказването на този корифей на провокацията гласи само едно, "Не искаме да сме опозиция, но женихът не ни харесва". Правят всичко, за да не пада правителството и да си кютат депутати.

    14:06 20.09.2025

  • 32 менли

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Стенли":

    пий белина та да си решиш проблемите

    14:06 20.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове