Манол Пейков: "Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче

"Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче. Така Манол Пейков коментира гласуването на "Възраждане" по време на петия вот на недоверие.

Пейков коментира и блокадата на парламента от страна на "Продължаваме промяната".

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов слязоха да ги подкрепят. Това беше акция на "Продължаваме промяната", много успешна и навременна. За себе си я наричам "малкия Росенец", посочи Пейков.

Не сме очаквали вотът на недоверие към кабинета "Желязков" да мине. Пеевски използва целия апарат на държавата - на съдебната власт, на министерствата и той самият се хвали с това, коментира още Манол Пейков.

Според него, има само два начина държавата да бъде върната на пътя на демократичното развитие. "Защото това, което се случва е, че ние станахме част от Шенген, благодарение на нашите усилия, влязохме в еврозоната, въпреки че, ГЕРБ веднага след като стартираха правителството в началото на годината казаха, че не е още време. И ние бяхме тези - ПП-ДБ, и по-специално ДБ, които ги притискахме в зала всеки божи ден и накрая те промениха курса. Тоест това е резултат на нашите конкретни усилия, въпреки че сме в опозиция. А само, че държавата не е демократична. Да си просто в Европа не означава, че ти имаш демократични институции. Институциите ни виждат, те са по-завладени от всякога и всички го виждат", добави Пейков.