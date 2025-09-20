Манол Пейков: "Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче

"Възраждане" се качиха на нашето влакче - на западното, на либералното влакче. Така Манол Пейков коментира гласуването на "Възраждане" по време на петия вот на недоверие.
Пейков коментира и блокадата на парламента от страна на "Продължаваме промяната".
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов слязоха да ги подкрепят. Това беше акция на "Продължаваме промяната", много успешна и навременна. За себе си я наричам "малкия Росенец", посочи Пейков.
Не сме очаквали вотът на недоверие към кабинета "Желязков" да мине. Пеевски използва целия апарат на държавата - на съдебната власт, на министерствата и той самият се хвали с това, коментира още Манол Пейков.
Според него, има само два начина държавата да бъде върната на пътя на демократичното развитие. "Защото това, което се случва е, че ние станахме част от Шенген, благодарение на нашите усилия, влязохме в еврозоната, въпреки че, ГЕРБ веднага след като стартираха правителството в началото на годината казаха, че не е още време. И ние бяхме тези - ПП-ДБ, и по-специално ДБ, които ги притискахме в зала всеки божи ден и накрая те промениха курса. Тоест това е резултат на нашите конкретни усилия, въпреки че сме в опозиция. А само, че държавата не е демократична. Да си просто в Европа не означава, че ти имаш демократични институции. Институциите ни виждат, те са по-завладени от всякога и всички го виждат", добави Пейков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Дома си пее руски военни песнички!
13:35 20.09.2025
2 Пич
13:35 20.09.2025
3 От врат
13:36 20.09.2025
4 Коце от Максуда, Варна
13:37 20.09.2025
5 Дрът русофил
Това е лош знак за племето!
Коментиран от #27
13:38 20.09.2025
6 Бялджип
13:38 20.09.2025
7 Чиновник от Брюксел
Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
Коментиран от #18
13:38 20.09.2025
8 Сталин
13:39 20.09.2025
9 Радев Чорапа
13:39 20.09.2025
10 обективен
13:40 20.09.2025
11 Истински русофил
на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
Русофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!
13:41 20.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 гост
13:43 20.09.2025
14 Град Симитли
И нечо разсказыват байки.."
! :))
Коментиран от #15
13:44 20.09.2025
15 семетли
До коментар #14 от "Град Симитли":и ти ще возиш на асансьора.и модераса и той
Коментиран от #17
13:45 20.09.2025
16 Абе то това
13:48 20.09.2025
17 Град Симитли
До коментар #15 от "семетли":Манол пие за трима! :))
13:49 20.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И сега ли разбрахте че
13:50 20.09.2025
20 Последния Софиянец
Коментиран от #23
13:51 20.09.2025
21 Най малко псевдокултурниците
13:53 20.09.2025
22 БАЙ СТАВРИ
Коментиран от #26
13:54 20.09.2025
23 Пак лъжеш,Бойко каза, че
До коментар #20 от "Последния Софиянец":сте били 5 човека!
13:55 20.09.2025
24 В България има бясна инфлация и
От момента в който се заговори за Еврото тази година?
Обедняването на българите върви с бясна сила.
Коментиран от #29
13:56 20.09.2025
25 Сатана Z
13:56 20.09.2025
26 Стенли
До коментар #22 от "БАЙ СТАВРИ":Много точно казано само ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч
14:00 20.09.2025
27 Моарейн
До коментар #5 от "Дрът русофил":Все се чудех защо тия от "демократичната общност" (която нито е демократична, нито е общност) се щурат като мухи без глави, пък то било, защото нямат началник, който да им нарежда какво да правят.
14:01 20.09.2025
28 Евро Инфлацията на Цените
14:03 20.09.2025
29 Стенли
До коментар #24 от "В България има бясна инфлация и":Това е вярно както бяха цените в лева през двайдесет и първа година сега са същите само че в евро а дори и по-високи но по лошото ще бъде след Нова година
Коментиран от #32
14:03 20.09.2025
30 Нехис
14:04 20.09.2025
31 Пишман опозиция
14:06 20.09.2025
32 менли
До коментар #29 от "Стенли":пий белина та да си решиш проблемите
14:06 20.09.2025