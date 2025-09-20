Новини
Жечо Станков: Недопустимо е в началото на отоплителния сезон да започват ремонтни дейности

20 Септември, 2025 15:00 496 9

  • жечо станков-
  • ремонт-
  • топлофикация-
  • дружба 2

Той е изпратил и писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет във връзка с ремонтите

Жечо Станков: Недопустимо е в началото на отоплителния сезон да започват ремонтни дейности - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството в търсене на решение на проблема с ремонта на „Топлофикация” в столичния квартал „Дружба” 2.

В последните 2 години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и част от Инвестиционната програма на „Топлофикация-София”, не са изпълнявани. Това заяви за NOVA енергийният министър Жечо Станков.

Той е изпратил и писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет във връзка с ремонтите.

По разпореждане на Станков от понеделник екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта. Целта е да се ускорят дейностите на място, за да може ремонтът да приключи по-бързо и потребителите да имат парно и топла вода в предстоящите студени дни.

По отношение на евентуални санкции към дружеството министърът заяви, че механизъм има, но не вижда какво влияние ще имат те върху ощетените потребители.

„Недопустимо е в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти. Какъв е нормалният принцип на работа на една топлофикация? Докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври тези ремонтни работи да приключат. Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започват дейности, които касаят над 120 сгради, десетки хиляди домакинства, които ще останат без топла вода и без парно. Като министър на енергетиката още вчера съм изпратил писмо и до кмета, и до председателя на Столичния общински съвет. Написал съм специална заповед и на моя екип, който следващата седмица ще бъде на място, за да следи в рамките на месец или до края на тези ремонтни работи всички дейности, така че те да бъдат ускорени”, заяви Жечо Станков.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Файърфлай

    7 1 Отговор
    Ами питай "консолиерите",които те направиха министър,защо това се случва ?

    15:05 20.09.2025

  • 2 Анелия Андреева

    5 0 Отговор
    Все едно аз,когато е навалял сняг,да ходя по улицата с къса пола.

    15:16 20.09.2025

  • 3 волан

    4 0 Отговор
    ощетените потребители ще ходят зъзнещи и некъпани

    15:19 20.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    А фирмата има ли Разрешение за строеж?
    Има ли подписан Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка?
    Или по традиция всичко ще е незаконно, на принципа "куче влачи самосвал"?
    Или много бързаме, та затова ще е незаконно, тъй като когато е незаконно най много се краде.
    Нищо старо не е забравено, и нищо ново не е научено.
    После ще викнем чужденци да направят "одит" и ще заметем кражбите под килима.
    Дори да крадете не се научихте.

    15:32 20.09.2025

  • 7 Хаяши железния

    1 0 Отговор
    В България всичко е допустимо

    15:36 20.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    На този обект трябва да има Строителен надзор и Инвеститорски контрол. Като прибавим "екипа" на министърчето, ще станат един работник на десет контролиращи, които хабер си нямат какво да контролират. Комунизмът никога не си е тръгвал от България. Той си е тук, само е станал по зловещ.

    15:41 20.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Най недопустимо е да имаме министър и кмет - ИДИОТИ. Ама си ги имаме.

    15:43 20.09.2025

