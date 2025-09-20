Жечо Станков: Недопустимо е в началото на отоплителния сезон да започват ремонтни дейности

Правителството в търсене на решение на проблема с ремонта на „Топлофикация” в столичния квартал „Дружба” 2.
В последните 2 години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и част от Инвестиционната програма на „Топлофикация-София”, не са изпълнявани. Това заяви за NOVA енергийният министър Жечо Станков.
Той е изпратил и писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет във връзка с ремонтите.
По разпореждане на Станков от понеделник екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта. Целта е да се ускорят дейностите на място, за да може ремонтът да приключи по-бързо и потребителите да имат парно и топла вода в предстоящите студени дни.
По отношение на евентуални санкции към дружеството министърът заяви, че механизъм има, но не вижда какво влияние ще имат те върху ощетените потребители.
„Недопустимо е в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти. Какъв е нормалният принцип на работа на една топлофикация? Докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври тези ремонтни работи да приключат. Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започват дейности, които касаят над 120 сгради, десетки хиляди домакинства, които ще останат без топла вода и без парно. Като министър на енергетиката още вчера съм изпратил писмо и до кмета, и до председателя на Столичния общински съвет. Написал съм специална заповед и на моя екип, който следващата седмица ще бъде на място, за да следи в рамките на месец или до края на тези ремонтни работи всички дейности, така че те да бъдат ускорени”, заяви Жечо Станков.
1 Файърфлай
15:05 20.09.2025
2 Анелия Андреева
15:16 20.09.2025
3 волан
15:19 20.09.2025
6 Данко Харсъзина
Има ли подписан Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка?
Или по традиция всичко ще е незаконно, на принципа "куче влачи самосвал"?
Или много бързаме, та затова ще е незаконно, тъй като когато е незаконно най много се краде.
Нищо старо не е забравено, и нищо ново не е научено.
После ще викнем чужденци да направят "одит" и ще заметем кражбите под килима.
Дори да крадете не се научихте.
15:32 20.09.2025
7 Хаяши железния
15:36 20.09.2025
8 Данко Харсъзина
15:41 20.09.2025
9 Данко Харсъзина
15:43 20.09.2025