Натоварен трафик по основните пътни артерии в страната, има и засилен контрол, проверява се за алкохол и скорост

20 Септември, 2025 16:51 460 3

АПИ апелира водачите да спазват стриктно въведената организация за движение, да не предприемат рискови маневри и да не преминават между бализите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В последния уикенд на лятото натоварен трафик по основните пътни артерии. Интензивно е движението и заради трите почивни дни около Деня на независимостта.

Има и засилен контрол на пътя. Полицаите проверяват за алкохол и скорост. Ограничава се движението на тирове. Коли на „Пътна полиция” отново са в трафика, за да следят за автомобили в аварийната лента и за такива, които в изпреварващата лента притискат останалите автомобили.

Сериозен трафик и тапи има в Кресненското дефиле.

Тежък трафик днес по обед почти блокира изхода на София по „Ботевградско шосе” преди включването към магистрала „Хемус”, предаде БГНЕС. Движението в изпреварващата лява лента посока Варна е ограничено.

На магистралата трафикът в отсечката от км 0 до 8-и км се осъществява двупосочно в платното в посока Варна поради ремонт на платното в посока София. Обособени са две ленти в посока Варна при изхода от София, пише АПИ. Едната лента е по трасето на магистралата, втората лента е през с. Долни Богров. За водачите, преминаващи през с. Долни Богров, при включване в магистралата е обособена лента, преминаваща през аварийната, като на мястото са поставени бализи-регулиращи и насочващи посоката на преминаване на трафика. От АПИ обръщат внимание, че при въведена временна организация за движение преминаването по аварийна лента е разрешено и не се налагат санкции.

АПИ апелира водачите да спазват стриктно въведената организация за движение, да не предприемат рискови маневри и да не преминават между бализите, с цел по-ранно включване на магистралата, което води до затрудняване и забавяне на движението и е предпоставка за произшествия.

От Пътната агенция припомнят, че от 15 септември, започна превантивен ремонт на 8,3 км от АМ „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата. При изпълнението на строителните работи, трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна като ще има по една лента във всяка посока на движение. При интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 т в този участък от автомагистралата, като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна - Горни Богров - Долни Богров - София.

Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на АМ „Хемус“ от дружеството „Автомагистрали“ ЕАД.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълно е с идиоти

    0 1 Отговор
    Дано селяндурите стигнат безопасно по родните си места. В понеделник КАТ ще следи за претоварени автомобили и кори с яйца на задния прозорец.

    Коментиран от #3

    17:22 20.09.2025

  • 2 Винаги

    0 0 Отговор
    когато има як трафик пътна милиция му пречи със проверйите си вместо да го регулира

    17:27 20.09.2025

  • 3 Добре че

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пълно е с идиоти":

    ти не си идиот,а простото градско мехурче

    17:28 20.09.2025

