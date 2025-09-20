Новини
Спас Гърневски за дебатите преди петия вот на недоверие: Бях унизен и покрусен

Спас Гърневски за дебатите преди петия вот на недоверие: Бях унизен и покрусен

20 Септември, 2025 18:41

Не можем да бъдем на висотата на този народ. Тези, които трябва да дадат тон от всички посоки – с какво се различиха вчера руските групи и ПП-ДБ, заяви бившият депутат от ГЕРБ

Спас Гърневски за дебатите преди петия вот на недоверие: Бях унизен и покрусен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само три месеца преди да влезем в семейството на онези, до които в продължение на десетилетия България мечтае да се нареди (бел.ред. Обединена Европа) – това звучи много унизително за редовите българи. Като такъв изгледах дебата. Бях унизен и покрусен. В такъв решителен момент (бел. ред. влизането ни в еврозоната) не можем да бъдем на нивото на своя народ. Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA News бившият депутат от ГЕРБ Спас Гърневски, коментирайки петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков”.

По думите му само преди 3-4 месеца хората са се колебаели за приемането на еврото. И след проведена успешна кампания, в която експерти са обяснили какво е да си част от „тази благоденстваща и обединена Европа - хората приемат с чувство на задоволство, че влизаме в тези редици”.

„И изведнъж тази низост в българския парламент и около него. Не можем да бъдем на висотата на този народ. Тези, които трябва да дадат тон от всички посоки – с какво се различиха вчера руските групи и ПП-ДБ? Нито с пледоариите, нито с мурафетите - докарани от онзи, който ги назначи и инсталира във властта като водещи шарлатани? И доказаха го много бързо, че и в политиката, и в управлението са такива. Тези хора ли ще управляват България и ще са лицето на държавата в тази Европа, към цивилизования свят, към който отиваме?”, попита Гърневски.

На въпрос „завладяна ли е държавата” той подчерта, че „държавата е длъжна да си гледа работата и затова си има съответните институции”. „А друг един човек, който трябва да се грижи за единството, за решаване на важни ежедневни въпроси – дори не назначава онази фигура, която може да помага в решаването на процеси, свързани с престъпността, следствието и опазване на тази държава. Без ДАНС и водещите лидери на тези служби – как се пази държава, когато срещу нас пета година се води хибридна война в условията на преврат – оглавен и обявен от президента Румен Радев? И точно ти, който си обявил преврата – няма да назначаваш онези, които трябва да пазят сигурността на тази държава?”.


  • 1 1488

    5 0 Отговор
    ес даде на такива като мьрсульь и разбойко да цьфнат и вьржат
    той трябва да се срине

    Коментиран от #3, #9

    18:45 20.09.2025

  • 2 12340

    4 0 Отговор
    ПУУУУ!

    18:46 20.09.2025

  • 3 Гърневски, аз съм ПееФски, помниш ме, на

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    АЗ съм казал на Тиквата Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга. И ти Гърневски си един от моите крадливи, охранени и мазни герберски крадци.

    18:48 20.09.2025

  • 4 Хмм

    7 0 Отговор
    цяла България мечтае да плаща дълговете на Германия или на Франция, за Италия да не говорим, върнаха и фердинанд, нямаме вода като преди Девети, скоро може и ток да нямаме

    18:48 20.09.2025

  • 5 Дориана

    5 0 Отговор
    Поредната противна патерица на ГЕРБ / СДС . Борисов играе театър . Той самия се отъждествяваше с Държавата- това съм Аз като години наред повтаряше - Аз казах, Аз наредих, Аз дадох и т.н. Сега когато Пеевски го копира и му иззе водещата роля и го направи образно казано зависима пионка Борисов се усети , но вече е много късно. Вреден е за държавата, да си ходи заедно със свитата.

    18:48 20.09.2025

  • 6 Ристо

    6 0 Отговор
    Държава, на която премиерът си строи с незнайно откъде откраднати 100 милиона лева частен хотел с водопад на фирмата на жена си, вместо НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА....Позор!

    18:48 20.09.2025

  • 7 Футболен фанатик

    1 0 Отговор
    Имаше призив на футболни фенове от трибуните "Джавизов Спас е пе де рас". Този призив е актуален и за този Спас!

    18:52 20.09.2025

  • 8 Лост

    3 0 Отговор
    Тоз когато и да го заплюеш , винаги ще е късно.

    18:52 20.09.2025

  • 9 Беше ми домъчняло за мазника Гърневски

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Най накрая и Гърневски изпълзя от дупката с крадените от него пари и започва да се облизва за врътки, кражби и далавери. Подобно на Тиквата Борисов, нека се помоли на Шиши ПееФ и ще му бъде дадено някое мазно кокалче.

    18:54 20.09.2025

  • 10 ФЕЙК - либераст

    5 0 Отговор
    И Гърнето с девиза " С всяка власт - НА ВЛАСТ" пусна една дебела мисла, че бил покрУсен, погнУсен, натУжен, дори плакАл от мъкА по дИмокрацията!

    18:56 20.09.2025

  • 11 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Конформист No 1 в БГ.Едно си знае,едно си бае "Води ни ,партио любима" (и дай някой лев на мен,бедния поет).Важното е,любимата партия да е партията на власт.

    18:56 20.09.2025

  • 12 виктория

    3 0 Отговор
    гърне и унижение,айде бе!!!

    Коментиран от #13

    18:57 20.09.2025

  • 13 Тоалетното гърне

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "виктория":

    На вожда.

    18:59 20.09.2025

  • 14 Един

    1 0 Отговор
    В какво семейство си мечтал да влезеш бе крадливо нищожество!
    Семейството на крадливите, на задлъжнелите, на обратните, на войнолюбците! Тва ли ти е мечта!
    Крадлив либерален цървулковец!

    19:01 20.09.2025

  • 15 Мои партии любими !!!

    1 0 Отговор
    Аз ще съм с вас !

    Които сте на власт....

    За 30 години смени почти всички партии които бяха на власт .

    По делата ще ги познаете ...

    19:01 20.09.2025

  • 16 име

    0 0 Отговор
    Как пък не ви е срам да ги показвате тези изкопаеми?! Комуняги, които в зората на демокрацията се накрадоха и сега се чудят как да защитят краденото от новите крадци. Още малко и срагалевския ангал ще интервюирате.

    19:02 20.09.2025

