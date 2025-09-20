Спас Гърневски за дебатите преди петия вот на недоверие: Бях унизен и покрусен

Само три месеца преди да влезем в семейството на онези, до които в продължение на десетилетия България мечтае да се нареди (бел.ред. Обединена Европа) – това звучи много унизително за редовите българи. Като такъв изгледах дебата. Бях унизен и покрусен. В такъв решителен момент (бел. ред. влизането ни в еврозоната) не можем да бъдем на нивото на своя народ. Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA News бившият депутат от ГЕРБ Спас Гърневски, коментирайки петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков”.
По думите му само преди 3-4 месеца хората са се колебаели за приемането на еврото. И след проведена успешна кампания, в която експерти са обяснили какво е да си част от „тази благоденстваща и обединена Европа - хората приемат с чувство на задоволство, че влизаме в тези редици”.
„И изведнъж тази низост в българския парламент и около него. Не можем да бъдем на висотата на този народ. Тези, които трябва да дадат тон от всички посоки – с какво се различиха вчера руските групи и ПП-ДБ? Нито с пледоариите, нито с мурафетите - докарани от онзи, който ги назначи и инсталира във властта като водещи шарлатани? И доказаха го много бързо, че и в политиката, и в управлението са такива. Тези хора ли ще управляват България и ще са лицето на държавата в тази Европа, към цивилизования свят, към който отиваме?”, попита Гърневски.
На въпрос „завладяна ли е държавата” той подчерта, че „държавата е длъжна да си гледа работата и затова си има съответните институции”. „А друг един човек, който трябва да се грижи за единството, за решаване на важни ежедневни въпроси – дори не назначава онази фигура, която може да помага в решаването на процеси, свързани с престъпността, следствието и опазване на тази държава. Без ДАНС и водещите лидери на тези служби – как се пази държава, когато срещу нас пета година се води хибридна война в условията на преврат – оглавен и обявен от президента Румен Радев? И точно ти, който си обявил преврата – няма да назначаваш онези, които трябва да пазят сигурността на тази държава?”.
1 1488
той трябва да се срине
Коментиран от #3, #9
18:45 20.09.2025
2 12340
18:46 20.09.2025
3 Гърневски, аз съм ПееФски, помниш ме, на
До коментар #1 от "1488":АЗ съм казал на Тиквата Борисов, че АЗ карам влака, а той ми е мъжка секретарка и слуга. Заедно крадем от асфалт, от здравеопазване, от образование, от сигурност на гражданите и заедно откраднахме водата им, но Тиквата Борисов да си знае, че ми е крадлив слуга. И ти Гърневски си един от моите крадливи, охранени и мазни герберски крадци.
18:48 20.09.2025
4 Хмм
18:48 20.09.2025
5 Дориана
18:48 20.09.2025
6 Ристо
18:48 20.09.2025
7 Футболен фанатик
18:52 20.09.2025
8 Лост
18:52 20.09.2025
9 Беше ми домъчняло за мазника Гърневски
До коментар #1 от "1488":Най накрая и Гърневски изпълзя от дупката с крадените от него пари и започва да се облизва за врътки, кражби и далавери. Подобно на Тиквата Борисов, нека се помоли на Шиши ПееФ и ще му бъде дадено някое мазно кокалче.
18:54 20.09.2025
10 ФЕЙК - либераст
18:56 20.09.2025
11 Файърфлай
18:56 20.09.2025
12 виктория
Коментиран от #13
18:57 20.09.2025
13 Тоалетното гърне
До коментар #12 от "виктория":На вожда.
18:59 20.09.2025
14 Един
Семейството на крадливите, на задлъжнелите, на обратните, на войнолюбците! Тва ли ти е мечта!
Крадлив либерален цървулковец!
19:01 20.09.2025
15 Мои партии любими !!!
Които сте на власт....
За 30 години смени почти всички партии които бяха на власт .
По делата ще ги познаете ...
19:01 20.09.2025
16 име
19:02 20.09.2025