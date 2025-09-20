Новини
Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ

Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ

20 Септември, 2025 20:10 418 7

Поисканата сума ще бъде 1,6 млрд. евро, уточни той

Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До края на годината правителството възнамерява да подаде искане за трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза в "Говори сега" депутатът от "Има такъв народ" Димитър Гърдев.

Поисканата сума ще бъде 1,6 млрд. евро, уточни той. Вторият транш трябва да бъде одобрен до края на този месец. Гърдев обясни, че през последните 4 години е изгубено много време, но имаме възможност през 2026 г. да усвоим всички средства. Общата стойност на плана е около 6,1 млрд. евро.

Тенденция е вотовете на недоверие да не минават и опозицията да изглежда изключително разнопосочна, коментира депутатът по повод петия опит за сваляне на правителството. Попитан относно предложението за отнемане на правомощията на президента да назначава шефове на ДАНС и ДАР, Гърдев отговори, че тези функции не са заложени в Конституцията, а са дадени на държавния глава впоследствие.

"В момента виждаме, че тази функция постави държавата в ступор - не могат да бъдат избрани. Като видяхме такъв резултат, смятам, че това трябва по някакъв начин да бъде коригирано, защото не всички служби са отнети от президента, а и реално тежестта на водената политика пада върху правителството", каза още той.

Предстои стратегическа промяна на ЕС и България може да се възползва от финансовата рамка в размер на 2 трилиона евро, която тепърва ще се договаря:

"Това е единственият реален резултат за България от членството в ЕС, защото това е изключителен ускорител. Цел на Бългалия да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим. За това категорично е необходим работещ парламент".

От ИТН са изпратили декларация към правителството да защитава интересите на България във връзка с кохезионната политика на Съюза - тя предвижда 100% финансиране на държавите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус.

"България е пропусната. Ние поискахме да бъде припознат Черноморският регион и България, която търпи всички негативи на войната в Украйна, всички санкционни режими", добави Гърдев.

По думите му средствата от тези програми могат да бъдат пренасочвани към инфраструктура, към енергийната мрежа, към региони, засегнати от безводие или слабо заселени райони.

След подписването на договорите с "Райнметал", ставаме единствената държава, която произвежда трикомпонентен барут в Европа, каза още Димитър Гърдев.

"Получаваме "Райнметал" като марка и получаваме техните пазари. Това не е инвестиция само в отбраната, а в работни места, в инфраструктура, в бюджета също. 30 години нямахме нови технологии, пазарите за старите съветски образци приключиха - в Украйна дори. Самата Русия произвежда нови въоръжения и бойна техника. Ние получаваме един ускорител", коментира той.


  • 1 Искайте искайте

    2 0 Отговор
    Само така ще загладете косъма, Али Баба и 240-те разбойника. Всичката пара за лекарства да я дадете.

    Коментиран от #3

    20:16 20.09.2025

  • 2 Все ни е едно

    1 0 Отговор
    Даже изобщо не се вълнуваме от сумата, която ще откраднат вашите фирми!

    20:17 20.09.2025

  • 3 240-те безделника

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Искайте искайте":

    ще искат пари, които ще влязат в пеевско-гербавите банкови сметки и ще бъде заделено нещо и за лъжците на Слави Трифонов и за мазните бесепари.

    20:20 20.09.2025

  • 4 горски

    2 0 Отговор
    България гори а те мислят само за подкупите от ЕС, Лъжливи шарлатани сте. Много милеят за държавата , ползват я като своя , та затова е станала държава бандит за населението , разтуряйте сборището! Извън парламента пак ще сте единни и няма да сте сами заедно с другите подлоги БСП ОЛ. Ало излъганите гласувайте пак за ИТН. Чалгарите не влизат в следващ парламент - затова ще са единни! Ще крадат до край! Да се държат, че повече парламент няма да помиришат. Продажници! Доверието в правителството е най ниско в правителство от 25 години. 21 процента доверие и спада с 6 процента от януари до август. Това управление е нелегитимно с доверие 1/5 от населението. А управлява четворна мафиотска и грабителска коалиция!

    20:25 20.09.2025

  • 5 асере

    1 0 Отговор
    Ей говорещ боклук, я да вземеш да ни кажеш другия път докато се плюнчиш толкова много, кой ще вземе парите по ПВУ??? На кого са фирмите дето ще вземе милиардите??? Боклук със боклук, големи сте "бизнесмени", вземате парите, строите волтаици и ни продавате на нас българите тока Х2. И парите крадете и тока ние ви плащаме, а после и кредита. Боклук със боклука ти, ще се удавиш в собствените си слюнки докато лъжеш като циганин. Колко са фирмите на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП, а педофилите от ПП и ДБ и те да кажат колко прибират от далаверата. Слава на Господ Иисус Христос, колкото и да лъжете всеки българин ви разбира само докато ви види муцуните, мИрси.

    20:26 20.09.2025

  • 6 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Абе хора,този не ви ли мирише на Соро..... изпраж.......

    20:27 20.09.2025

  • 7 Варна

    1 0 Отговор
    Човече жалко,само ако можеш да проумееш колко си жалък и долен ще се гръмнеш !

    20:30 20.09.2025

