Новини
България »
Тони Стойчева: Резултатът от акцията на ПП пред НС е, че Делян Пеевски изпусна нервите си и показа колко е слаб

Тони Стойчева: Резултатът от акцията на ПП пред НС е, че Делян Пеевски изпусна нервите си и показа колко е слаб

20 Септември, 2025 21:17 1 037 23

  • тони стойчева-
  • пп-
  • протест-
  • нс-
  • делян пеевски

Никой не смее да му каже в очите какво мисли за него, не му се задават неудобни въпроси и когато той бъде изкаран от този комфорт, си изпуска нервите по най-грозен начин

Тони Стойчева: Резултатът от акцията на ПП пред НС е, че Делян Пеевски изпусна нервите си и показа колко е слаб - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Резултатът от акцията на "Продължаваме промяната" пред парламента е, че Делян Пеевски изпусна нервите си и показа колко е слаб, бе изкаран извън зоната си на комфорт. Това заяви в "Говори сега" Тони Стойчева, кмет на район "Западен" в Пловдив и член на ПП.

"Никой не смее да му каже в очите какво мисли за него, не му се задават неудобни въпроси и когато той бъде изкаран от този комфорт, си изпуска нервите по най-грозен начин".

Целта на вота на недоверие е да се постигне дебат за истинските проблеми в нашата страна - корупцията, за това как ще продължим по демократичен път, коментира Стойчева в ефира на бНТ.

"Пеевски се опитва от позицията на четвърта парламентарно представена партия да изземе властта насилствено. Тя не му е дадена от хората, за които той винаги работи, хората са му отредили четвъртото място в Народното събрание".

По думите ѝ най-големият проблем в държавата е неспазването на закони и правила.

"По време на т.нар. сглобка никой е канил Пеевски да управлява с нас. Не ние даваме властта или не Пеевски може да я вземе - властта се дава от българските граждани, които избират кой да ги представлява в Народното събрание".

Стойчева определи като възмутително делото срещу варненския кмет Благомир Коцев:

"Кметът на третия най-голям град в страната е в ареста вече трети месец с обвинения "една жена каза", без никакви доказателства. Адвокатът му буквално разбива на пух и прах всичко, което е внесено в кориците на делото - разпити на свидетели, документи. Няма нито едно конкретно доказателство, което да обвинява кмета".

Съдиите трябва да дадат отговор на въпроса защо си правят отводи по това дело - всички имат имунитет и никой не може да ги махне от съдийското им място.

"Отвеждат се заради натиска на Пеевски. Според мен Благомир Коцев се държи в ареста по нареждане на Пеевски".

Според Стойчева няма нито едно конкретно доказателство и срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, който също е в ареста.

"Доколкото разбирам, прокуратурата не е следила дали някоя от тези фирми е печелила обществени поръчки, откакто той е зам.-кмет. Доколкото ми е известно, не е така", каза тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 200 кг е

    13 1 Отговор
    Как ще е слаб? Проz e

    21:20 20.09.2025

  • 2 Новак

    6 6 Отговор
    Делян е като нас, защото ние си го/ги избираме!

    21:23 20.09.2025

  • 3 Шиши амнистира Таки и са партия

    14 2 Отговор
    Мислят че държавата е тяхна ! Как изчезна уж червената бюлетина от Интерпол

    21:23 20.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    11 15 Отговор
    Точно обратното лелче, Шиши им каза и на двамата пепейци какви са и какво представляват. Разби ги с две изречения и си влезе в НС. А кики и кокорчо от страх, даже не му отговориха. Не им се получи ПР мероприятието.

    Коментиран от #6, #9

    21:24 20.09.2025

  • 5 Хипотетично

    5 2 Отговор
    ✔️хората са му отредили четвъртото място в Народното събрание".✔️
    Но с вотовете на недоверие към правителството, подкрепата в НС от ДПСНН става решаваща за техния неуспех и това дава възможност на Делян Пеевски да го изнудва с искания и назначения на държавни постове. Така ПП/ДБ с вот на недоверие фактически правят лична услуга на Делян Пеевски.

    Коментиран от #20

    21:26 20.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Към "политиците" и депутатите:

    8 2 Отговор
    Вотът и събитията около него показаха висшата простащина на баш простаците, които управляват страната и техния интелектуален дефицит без разлика от политическа принадлежност!

    21:29 20.09.2025

  • 8 оня с коня

    7 7 Отговор
    Еса не мога да разбера Т.Стойчева как така Пеевски е Слаб,пък Никой не смее да му каже в очите какво мисли за него?Ама не може членове на ПП да се изказват НЕлогично,щото Пеевски ще ги мачка като Валяк,а бат Бойко ще асфалтира отгоре !

    21:30 20.09.2025

  • 9 Е й какво

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Май трябваше да го набият, както призова Волен Сидеров по « Скат»?
    Ама беше много гнусарско.

    21:31 20.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ганев

    5 0 Отговор
    ЕЕХ....НАПРОТИВ....ВДИГНА МУ РЕЙТИНГА...КАЗА ИСТИНАТА....

    21:36 20.09.2025

  • 12 Нека си кажем голата истина

    6 4 Отговор
    А ПП показаха и доказаха за пореден път, че са циркаджии и мошеници.

    21:36 20.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    0 2 Отговор
    Делян

    Коментиран от #15

    21:37 20.09.2025

  • 15 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    е отвратителен, всеки го знае като Момчето дето граби и плюска, като невидяло, а сега държава щяло да прави, с главно "Д"...🤣

    21:39 20.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Шишко бил слаб. И тази мистрия се е въргаляла в хотел Здравец, преди да влезе в студиото и не се чува какво говори. Всички виждат, че Шишо е дебел, а не слаб, само тази филия, не го вижда.

    21:43 20.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пеевски

    3 2 Отговор
    Щом умнокрасотата ляга и става с Делян Пеевски, значи само НОВО НАЧАЛО и ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ !

    21:49 20.09.2025

  • 20 Обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Петте гласувания за вотовете в НС от ДПС НН не са безкористни и умело се осребряват от Новия Началник. Той с охота очаква шестия вот на недоверие.

    21:50 20.09.2025

  • 21 Свиневъдство Пловдив

    1 0 Отговор
    Пеевски е слаб, може да си отеб3те на свиня на воля, г-жо Стойчева

    21:50 20.09.2025

  • 22 Тонче ,

    1 1 Отговор
    Той не е слаб !

    21:55 20.09.2025

  • 23 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞

    3 1 Отговор
    Я па тая - не съм фен на Шиши, но от Киро "Простото" ("Тъпото" итн) и розово-либералните му аверчета ми се повръща. 🤮
    Честно! 🤮

    21:59 20.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове