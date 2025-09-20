Тони Стойчева: Резултатът от акцията на ПП пред НС е, че Делян Пеевски изпусна нервите си и показа колко е слаб

Резултатът от акцията на "Продължаваме промяната" пред парламента е, че Делян Пеевски изпусна нервите си и показа колко е слаб, бе изкаран извън зоната си на комфорт. Това заяви в "Говори сега" Тони Стойчева, кмет на район "Западен" в Пловдив и член на ПП.
"Никой не смее да му каже в очите какво мисли за него, не му се задават неудобни въпроси и когато той бъде изкаран от този комфорт, си изпуска нервите по най-грозен начин".
Целта на вота на недоверие е да се постигне дебат за истинските проблеми в нашата страна - корупцията, за това как ще продължим по демократичен път, коментира Стойчева в ефира на бНТ.
"Пеевски се опитва от позицията на четвърта парламентарно представена партия да изземе властта насилствено. Тя не му е дадена от хората, за които той винаги работи, хората са му отредили четвъртото място в Народното събрание".
По думите ѝ най-големият проблем в държавата е неспазването на закони и правила.
"По време на т.нар. сглобка никой е канил Пеевски да управлява с нас. Не ние даваме властта или не Пеевски може да я вземе - властта се дава от българските граждани, които избират кой да ги представлява в Народното събрание".
Стойчева определи като възмутително делото срещу варненския кмет Благомир Коцев:
"Кметът на третия най-голям град в страната е в ареста вече трети месец с обвинения "една жена каза", без никакви доказателства. Адвокатът му буквално разбива на пух и прах всичко, което е внесено в кориците на делото - разпити на свидетели, документи. Няма нито едно конкретно доказателство, което да обвинява кмета".
Съдиите трябва да дадат отговор на въпроса защо си правят отводи по това дело - всички имат имунитет и никой не може да ги махне от съдийското им място.
"Отвеждат се заради натиска на Пеевски. Според мен Благомир Коцев се държи в ареста по нареждане на Пеевски".
Според Стойчева няма нито едно конкретно доказателство и срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, който също е в ареста.
"Доколкото разбирам, прокуратурата не е следила дали някоя от тези фирми е печелила обществени поръчки, откакто той е зам.-кмет. Доколкото ми е известно, не е така", каза тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 200 кг е
21:20 20.09.2025
2 Новак
21:23 20.09.2025
3 Шиши амнистира Таки и са партия
21:23 20.09.2025
4 таксиджия 🚖
Коментиран от #6, #9
21:24 20.09.2025
5 Хипотетично
Но с вотовете на недоверие към правителството, подкрепата в НС от ДПСНН става решаваща за техния неуспех и това дава възможност на Делян Пеевски да го изнудва с искания и назначения на държавни постове. Така ПП/ДБ с вот на недоверие фактически правят лична услуга на Делян Пеевски.
Коментиран от #20
21:26 20.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Към "политиците" и депутатите:
21:29 20.09.2025
8 оня с коня
21:30 20.09.2025
9 Е й какво
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Май трябваше да го набият, както призова Волен Сидеров по « Скат»?
Ама беше много гнусарско.
21:31 20.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ганев
21:36 20.09.2025
12 Нека си кажем голата истина
21:36 20.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
Коментиран от #15
21:37 20.09.2025
15 Гост
До коментар #14 от "Гост":е отвратителен, всеки го знае като Момчето дето граби и плюска, като невидяло, а сега държава щяло да прави, с главно "Д"...🤣
21:39 20.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Данко Харсъзина
21:43 20.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пеевски
21:49 20.09.2025
20 Обаче
До коментар #5 от "Хипотетично":Петте гласувания за вотовете в НС от ДПС НН не са безкористни и умело се осребряват от Новия Началник. Той с охота очаква шестия вот на недоверие.
21:50 20.09.2025
21 Свиневъдство Пловдив
21:50 20.09.2025
22 Тонче ,
21:55 20.09.2025
23 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞
Честно! 🤮
21:59 20.09.2025