Киселова: Трябва да вземем поука от повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви по повод отхвърления вот на недоверие на правителството, че "трябва да вземем поука от повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото".

В старозагорското село Братя Даскалови, където гостува по случай празника на общината, тя подчерта, че резултатите от гласуването са били очаквани, предаде БТА.

"От самото начало вносителите заявиха, че не очакват да има успех. Ще се търсят начини повдигнатите въпроси, по които има напрежение, да бъдат решени", добави Наталия Киселова.

"Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат веднага, а именно по-добра работа на служителите в Министерството на вътрешните работи, защото голяма част от полицаите и пожарникарите зиме и лете са навън, там, където има проблеми, те могат да се преодоляват", каза още председателят на Народното събрание.