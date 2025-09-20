Новини
Киселова: Трябва да вземем поука от повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото

20 Септември, 2025 21:36 489 16

  • наталия киселова-
  • вот-
  • недоверие

Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат веднага, а именно по-добра работа на служителите в Министерството на вътрешните работи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви по повод отхвърления вот на недоверие на правителството, че "трябва да вземем поука от повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото".

В старозагорското село Братя Даскалови, където гостува по случай празника на общината, тя подчерта, че резултатите от гласуването са били очаквани, предаде БТА.

"От самото начало вносителите заявиха, че не очакват да има успех. Ще се търсят начини повдигнатите въпроси, по които има напрежение, да бъдат решени", добави Наталия Киселова.

"Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат веднага, а именно по-добра работа на служителите в Министерството на вътрешните работи, защото голяма част от полицаите и пожарникарите зиме и лете са навън, там, където има проблеми, те могат да се преодоляват", каза още председателят на Народното събрание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    8 0 Отговор
    Тая е отвратителна във всяко отношение...

    21:37 20.09.2025

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    Каква поука ще взимаш ти бе, бабе?!! Ти в момента тъпчеш банковите сметки с пари и въобще не ти е до поуки. Трай си, не плямпай тъпотия след тъпотия. Няма кой да ви вярва, бабче

    21:40 20.09.2025

  • 3 горски

    6 0 Отговор
    Нямаше ли нещо по добро? Другарко, вие не си вземате никакви поуки от народа, а той не иска еврото и евро зоната. Но господарите ви това искат и какво ще стане ако народа не приеме еврото, а господарите ви настояват?

    21:45 20.09.2025

  • 4 Витковска от пловдив

    6 0 Отговор
    Киселова е многодетна вечно бременна хлебарка-нудистка от цигански произход
    хайде оставка

    21:47 20.09.2025

  • 5 Иска

    2 0 Отговор
    да каже нещо , но то да не е конкретно и нещата да не се назовават директно и с имена , та затова се получава едни тотално НИЩО ! Клишета от. соца , глуповати поуки и абсолютно отблъскване !

    21:51 20.09.2025

  • 6 Отвратен

    6 0 Отговор
    Ужасно същество

    21:52 20.09.2025

  • 7 Това нещо каза

    3 0 Отговор
    Че не е превърженик на законодателния орган, който й храни гъзицата.

    Коментиран от #10, #12

    21:56 20.09.2025

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Разбрахме на какво е привърженик Киселова, тя сигурно още не е разбрала, че всички са разбрали колко струва...😂

    21:56 20.09.2025

  • 9 Емигрант

    3 0 Отговор
    Това е вторият човек в държавата......не ви ли е срам бе, българи?

    21:56 20.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ламя Винбет

    1 0 Отговор
    Без скрупули но алчна.

    22:00 20.09.2025

  • 12 Не можах да разбера

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това нещо каза":

    Като не е превърженик на законодателни промени, какво прави в НС- законодателния орган на БГ?

    22:01 20.09.2025

  • 13 за тая

    1 0 Отговор
    не мога да напиша нищо,което факти няма да изтрият🤣🤣🤣

    22:01 20.09.2025

  • 14 Даниел

    1 0 Отговор
    Нека обществото знае,че само когато е единно има шанс да разкара цялата пасмина завзела парламнета и управлението на държавата!

    Коментиран от #15

    22:02 20.09.2025

  • 15 ти честно ли така мислиш?

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Даниел":

    Без вили ,брадви и колове няма как да стане.Ама това общество май привърши преди100-150години.
    Включвам и себе си в това число .

    22:07 20.09.2025

  • 16 Тая е по

    2 0 Отговор
    глпва или по грзна, или и двете.

    22:12 20.09.2025

