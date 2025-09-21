Новини
Пациент от спешното отделение разби кабинет в разградската болница

21 Септември, 2025 08:16

  • взлом-
  • болница-
  • разград

По първоначална информация мъжът не е от Разград и в рамките на деня е извършил и други престъпления от подобен характер

Пациент от спешното отделение разби кабинет в разградската болница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е проникнал с взлом в медицински помещения в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград“.

Подаден е сигнал към полицията, като екипите се отзовават мигновено и чрез навременното им съдействие самоличността на извършителя е установена, и по-късно той е задържан. Това съобщи за БТА изпълнителният директор на болницата д-р Станимир Георгиев.

Той обясни, че мъжът е постъпил като пациент в спешното отделение. След преглед от дежурния лекар, вместо да излезе от болницата, той навлязъл във вътрешността на сградата и се качил на последния етаж.

С взлом успял да разбие кабинета на Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Разград. Влязъл също в терапевтичния кабинет в съседното отделение, където няма дежурни медицински лица.

Инцидентът е станал вчера (20 септември). Директорът на болницата в Разград заяви, че тъй като е било почивен ден, е направен само оглед от дежурния персонал, като на първо четене не са установени липси вътре в кабинетите.

„В помещенията няма лекарства и скъпо струваща медицинска апаратура. Те са само дежурни кабинети, където има вещи без ценен характер“, заяви д-р Станимир Георгиев. По негова информация мъжът не е от Разград и в рамките на деня е извършил и други престъпления от подобен характер.

Д-р Георгиев заяви, че това е втори пореден случай с криминален инцидент на територията на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград в рамките на седмица. Преди няколко дни граждани, постъпили за преглед в спешното отделение, след агресивно поведение, нанасят удар върху дежурна санитарка в отделението. Почти стигат и до дежурния лекар, но там вече се намесват полицейски служители и за пореден път предотвратяват по-тежък инцидент.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    а аз гледах как да избягам оттам след като шефа на разградската хирургия Стефанов не ме пускаше да си ходя щото трябвало спешно да ме реже за апендицит заради песьчинки у десния бъбрек

    "от бьбрек не се умирало", тъй ми повтаряше

    08:17 21.09.2025

  • 2 влък

    4 0 Отговор
    Затворъ!

    08:19 21.09.2025

  • 3 Сигурно

    7 2 Отговор
    е от Новите начала ?

    08:24 21.09.2025

  • 4 Пак ли…

    1 1 Отговор
    За кой път днес?
    Още веднъж ако пуснете новината ще ви е за първи път.

    09:18 21.09.2025

