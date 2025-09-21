Новини
За 14 дни: Над 300 глобени в София за неправилно пресичане

За 14 дни: Над 300 глобени в София за неправилно пресичане

21 Септември, 2025

В цялата страна проверените са над 13 хиляди

Мария Атанасова

100 лева глоба за неправилно пресичане грози пешеходците от 7 септември насам. В столицата вече има над 300 глобени, а в цялата страна проверените са над 13 хиляди.

Сред най-честите нарушения е пресичане извън пешеходната пътека.

"Сред останалите чести нарушения са пресичане на червен светлинен сигнал, внезапно изкачане на пътното платно, това е много опасно между паркирани автомобили", казва Виден Димитров – инспектор в СДВР, отдел „Пътна полиция” пред Нова тв.

Важно да се знае, че докато пресичаме е забранено – да говорим по телефона, да чатим или да бъдем със слушалки в уши или други разсейващи устройства.

"Има и забрана да се пресича непосредствено пред и зад автобус, тролейбус, трамвай, който е спрял на спирка", допълва инспектор Димитров.

В столицата с по 100 лева вече са се разделили над 300 пешеходци, хванати в нарушение.

"Разсейването, особено при пресичане, крие рискове и за да стигне законодателят до решение да въведе такава норма, означава, че е анализирана ситуацията на територията и то не само на страната", обясни комисар Мария Ботева, началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.

Инспектор Димитров смята, че все още голяма част от хората не са запознати с новите санкции и затова често полицията прави предупреждения.

От началото на годината до юли загиналите пешеходци са 34, пътниците са 59, а водачите 146, сочи статистика на МВР за пътнотранспортния травматизъм. Пешеходци са били причина за настъпване на 59 тежки катастрофи с двама загинали и 60 ранени. Най-честата причина – внезапно изкачане на пешеходец на пътното платно. За сравнение нарушенията на водачи са довели до 169 тежки произшествия.


  • 1 оня същия

    1 2 Отговор
    Жена, която не пие заедно с теб е много коварна...- ти почваш да я харесваш, тя тебе - не

    08:48 21.09.2025

  • 2 Полюцай

    1 2 Отговор
    Що толкова малка глоба...?
    Искам Бентли!
    Поне хилядарка трябва да е глобата!

    08:52 21.09.2025

  • 3 велосиПЕД

    7 0 Отговор
    може ли да глобяваме велосипедистите че никога не слизат от колелата като пресичат ?

    08:52 21.09.2025

  • 4 пролука в системата за тормоз на народа

    0 1 Отговор
    Оглеждате се за репресивни органи и тогава присичате и си правите каквото си искате.

    08:58 21.09.2025

  • 5 бай Бай

    2 2 Отговор
    Както стана обичайно за демокрацията, огромното мнозинство бива ограничавано, за да се било защитило някакво нищожно малцинство.

    08:59 21.09.2025

  • 6 Емигрант

    1 2 Отговор
    Бреййй освен, че сте държавата на абсурдите станахте и държавата на глобите ?. Следващата стъпка е закон с който да регулират дишането ви ! Ще дишате както ви кажат мишки такива !

    09:02 21.09.2025

  • 7 Факт

    2 0 Отговор
    Кръстовищата са по-опасни места за пресичане от правите участъци. Трябва да има пешеходни пътеки между кръстовищата.

    09:04 21.09.2025

  • 8 Кирпич

    3 0 Отговор
    В Соето не трябва да има глобени за неправилно пресичане То селянията е свикнала да върви през нивата направо

    09:05 21.09.2025

  • 9 Емигрант

    1 1 Отговор
    А кога ли ще се сетят да ви глобяват на пешеходна пътека, че не се отглеждате като сте на нея и пресичате ха ха ха ? Ей така се вдига стандарт на живот, глоби, глоби, докато не започнете да лазите, както в С.Корея забрана за всичко ония са само на ориз, вие в България трябва да сте само на боб

    09:13 21.09.2025

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Огромен брой инциденти с пешеходци стават точно на Пешеходните пътеки. Хората би трябвало да могат да преценят кога и къде пресичането е най безопасно за тях.

    09:14 21.09.2025

  • 11 Мнение

    0 0 Отговор
    Има места, на които пешеходните пътеки са толкова на рядко, че няма начин да не нарушиш. Повечето подлези не да съобразени за хора с двигателни проблеми и майки с колички, а там където има асансьори не работят по цели месеци. Да не говорим за горките хора с инвалидни колички.

    09:15 21.09.2025

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор
    Понеже репресират водачите, за компенсация да репресират и пешеходците!

    09:15 21.09.2025

  • 13 Мунчо от Под Индигото

    0 0 Отговор
    Всичко е за пари.

    09:19 21.09.2025

