Калоян Методиев: Правителството тежко се гаври с битовото положение на българския народ

"Това вече е виц. Но циничен. Правителството определи председател на борда за водите, който да отговаря за водната криза - Атанас Зафиров. Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник (отровна вода), Тетевен и т.н. са в тежко положение. Най-логичното действие е този човек да отиде на терен и град по град да прави щабове, съвещания, да дава задачи, да организира и ръководи решаването на проблема. Да спира частни ВЕЦ-ове и мащабни кражби на вода. Нищо подобно. Зафиров си замина на четиридневно посещение в Армения за празника на страната!!! Това написа във фейсбук Калоян Методиев, политолог и член на ИС на "Непокорна България" и продължава:

Нула управленски капацитет. Нула интерес към проблема на 500 000 човека. Нула дисциплина и грижа.

Преди това беше седмица в Китай, два пъти във Ватикана, два пъти в Атон, на конференция за ледниците в Таджикистан... Държавен екскурзиант. Но не е смешно!

Правителството тежко се гаври с битовото положение на българския народ. Подиграва се с търпението му. Играе си с живота и здравето на половин милион души. Явно не искат да решат водната криза!

Борисов и Пеевски незабавно да наредят на премиера си Желязков да смени Зафиров. Незабавно! За справяне с криза се иска воля, отговорност, желание, осанка. Ресорът на Зафиров явно е да ни излага по света."