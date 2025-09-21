Новини
Калоян Методиев: Правителството тежко се гаври с битовото положение на българския народ

Калоян Методиев: Правителството тежко се гаври с битовото положение на българския народ

21 Септември, 2025 13:37 1 129 29

Това вече е виц. Но циничен. Правителството определи председател на борда за водите, който да отговаря за водната криза - Атанас Зафиров

"Това вече е виц. Но циничен. Правителството определи председател на борда за водите, който да отговаря за водната криза - Атанас Зафиров. Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник (отровна вода), Тетевен и т.н. са в тежко положение. Най-логичното действие е този човек да отиде на терен и град по град да прави щабове, съвещания, да дава задачи, да организира и ръководи решаването на проблема. Да спира частни ВЕЦ-ове и мащабни кражби на вода. Нищо подобно. Зафиров си замина на четиридневно посещение в Армения за празника на страната!!! Това написа във фейсбук Калоян Методиев, политолог и член на ИС на "Непокорна България" и продължава:

Нула управленски капацитет. Нула интерес към проблема на 500 000 човека. Нула дисциплина и грижа.

Преди това беше седмица в Китай, два пъти във Ватикана, два пъти в Атон, на конференция за ледниците в Таджикистан... Държавен екскурзиант. Но не е смешно!

Правителството тежко се гаври с битовото положение на българския народ. Подиграва се с търпението му. Играе си с живота и здравето на половин милион души. Явно не искат да решат водната криза!

Борисов и Пеевски незабавно да наредят на премиера си Желязков да смени Зафиров. Незабавно! За справяне с криза се иска воля, отговорност, желание, осанка. Ресорът на Зафиров явно е да ни излага по света."


  • 1 Данко Харсъзина

    16 7 Отговор
    Този несретник къв е? Кво работи? Как си изкарва хляба? Някога въобще работил ли е нещо? Някой знае ли?

    Коментиран от #2, #6, #19

    13:41 21.09.2025

  • 2 като го гледаш

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    на снимката дали?

    13:43 21.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    МВФ каза че сме фалирали и трябва да се замразят заплатите, пенсиите и социалните помощи.И да се вдигнат данъците.И правителството се съгласи.

    Коментиран от #8

    13:49 21.09.2025

  • 4 Денков

    16 0 Отговор
    Наско иска да пътува.

    13:50 21.09.2025

  • 5 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    10 0 Отговор
    Защо пък да ми спира ВЕЦ а? Платил съм си. Сега си чакам лихвите. Вие само купувайте водичка. От чешмата в Нови Искър точим Банкянска (на баце) и Девинска и даже Княжевска. Къпете се с минерална. Чешмяната е скъпа. Благодаря.

    13:50 21.09.2025

  • 6 Ще те допълня

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Когато Шиши и Тиквата се озоват в съседни килии, това ще означава, че България тръгва по своя правилен път на развитие.

    13:54 21.09.2025

  • 7 оня с коня

    10 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    13:59 21.09.2025

  • 8 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    трябва да се увеличи ставката на ДДС-то също поне на 40%

    14:00 21.09.2025

  • 9 Ахаха, народа хората българите

    4 0 Отговор
    Дъвка за дебили...раздавай на добитъка от твоето !

    14:00 21.09.2025

  • 10 оня с коня

    3 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    14:01 21.09.2025

  • 11 1488

    2 3 Отговор
    и резидента се гаври с народа

    14:02 21.09.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Важното е да се пробвате да ми накривите... на нас в Москва.
    Е нема стане. На вас водата ви свършва. И тока

    14:05 21.09.2025

  • 13 Тома

    10 1 Отговор
    Англичанина минал преди повече от 100 години през България е казал че толкова п.р.ост народ не е виждал.Шапка му свалям че е разбрал колко струваме

    14:05 21.09.2025

  • 14 Откакто това правителство управлява

    14 0 Отговор
    Сме свидетели на повсеместно обедняване, безпрецедентна инфлация , ниски доходи , умишлени пожари, безводие, неработеща съдебна система разпасана полиция.И на този фон един хотел с водопад , ей така за разкош.

    Коментиран от #27, #28, #29

    14:05 21.09.2025

  • 15 Хасковлия

    5 0 Отговор
    А Хасково и региона?Колко пари се даваха за нови кладенци и сега водата не се пие, купуваме вода,плащаме скъпа вода от чешмите с уран.Станаха милионери тези продавачи на вода.Всеки мъкни туби и псува,но какво от това?Плащаме и мъкнем,даже не светим като крушки.

    Коментиран от #18

    14:09 21.09.2025

  • 16 Някой

    0 4 Отговор
    Никакви бордове, не могат да заместят икономческият интерес. Който иска евтина вода, получава скъпо безводие. Във водната стратегия на МОСВ е записно, че цената на водата е социална. Цената на водата не може да бъде социална. Тя трябва да е пазарна, да привлича инвестиции. Държавното финансиране не решава проблеми, то създава проблеми. Общата собственост е трагедия, защото никой не печели от водоснабдяването. Стопанисва се само онова, което носи диференциална печалба и дава предимство пред останалите.

    Коментиран от #23

    14:20 21.09.2025

  • 17 Град Симитли

    4 0 Отговор
    ".... За справяне с криза се иска воля, отговорност, желание, осанка...
    ... Е, поне осанка Зафиров има--на Фред Флинтстоун!

    14:22 21.09.2025

  • 18 Ами,вие сте си виновни

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковлия":

    Пак гласувайте за Дельо фактурата.Кумгейт не ви ли е достатъчен?

    14:23 21.09.2025

  • 19 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ако питаш за Атанас Зафиров НИЩО НЕ е работил като Станишев НЯМА1 ДЕН работен ден
    Баща му полковник ЗАФИРОВ бивш началник на соц поделението в Звездец по тая линия е в политиката

    14:27 21.09.2025

  • 20 нещастници

    1 0 Отговор
    е, избирателите се гаврят от 2009 като гласуват все за гаврещия се....... устройва ги, тогава да не чувам рев!!!

    14:27 21.09.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы!»

    — Эта фраза была произнесена в начале XIX века Майером Амшелем Ротшильдом.

    14:28 21.09.2025

  • 22 Мнение

    3 0 Отговор
    След 45 години комунизъм не убиха нито един милиционер, но след края на ГЕРББ ще има бесилки с калинки и прасета

    14:31 21.09.2025

  • 23 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    АЛООУ..ЛЬОХМАН..КОГАТО БЕШЕ ДЪРЖАВНО...ВОДА В ИЗОБИЛИЕ...И ЕВТИНА...НООО .СТРОЯХА

    14:32 21.09.2025

  • 24 Имеあ

    2 0 Отговор
    С камъни ги убийте,с камъни всичките продажни кучета

    14:32 21.09.2025

  • 25 Коментар

    0 0 Отговор
    Арестуваха ли Борисов в Шабла? Карат ли го към ГМ Димитров вече?

    14:32 21.09.2025

  • 26 ганев

    1 0 Отговор
    АЛООУ..ЛЬОХМАН..КОГАТО БЕШЕ ДЪРЖАВНО...ВОДА В ИЗОБИЛИЕ...И ЕВТИНА...НООО .СТРОЯХА

    14:36 21.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

