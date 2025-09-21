Калоян Методиев: Правителството тежко се гаври с битовото положение на българския народ

"Това вече е виц. Но циничен. Правителството определи председател на борда за водите, който да отговаря за водната криза - Атанас Зафиров. Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник (отровна вода), Тетевен и т.н. са в тежко положение. Най-логичното действие е този човек да отиде на терен и град по град да прави щабове, съвещания, да дава задачи, да организира и ръководи решаването на проблема. Да спира частни ВЕЦ-ове и мащабни кражби на вода. Нищо подобно. Зафиров си замина на четиридневно посещение в Армения за празника на страната!!! Това написа във фейсбук Калоян Методиев, политолог и член на ИС на "Непокорна България" и продължава:
Нула управленски капацитет. Нула интерес към проблема на 500 000 човека. Нула дисциплина и грижа.
Преди това беше седмица в Китай, два пъти във Ватикана, два пъти в Атон, на конференция за ледниците в Таджикистан... Държавен екскурзиант. Но не е смешно!
Правителството тежко се гаври с битовото положение на българския народ. Подиграва се с търпението му. Играе си с живота и здравето на половин милион души. Явно не искат да решат водната криза!
Борисов и Пеевски незабавно да наредят на премиера си Желязков да смени Зафиров. Незабавно! За справяне с криза се иска воля, отговорност, желание, осанка. Ресорът на Зафиров явно е да ни излага по света."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #6, #19
13:41 21.09.2025
2 като го гледаш
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":на снимката дали?
13:43 21.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:49 21.09.2025
4 Денков
13:50 21.09.2025
5 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
13:50 21.09.2025
6 Ще те допълня
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Когато Шиши и Тиквата се озоват в съседни килии, това ще означава, че България тръгва по своя правилен път на развитие.
13:54 21.09.2025
7 оня с коня
13:59 21.09.2025
8 оня с коня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":трябва да се увеличи ставката на ДДС-то също поне на 40%
14:00 21.09.2025
9 Ахаха, народа хората българите
14:00 21.09.2025
10 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
14:01 21.09.2025
11 1488
14:02 21.09.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Е нема стане. На вас водата ви свършва. И тока
14:05 21.09.2025
13 Тома
14:05 21.09.2025
14 Откакто това правителство управлява
Коментиран от #27, #28, #29
14:05 21.09.2025
15 Хасковлия
Коментиран от #18
14:09 21.09.2025
16 Някой
Коментиран от #23
14:20 21.09.2025
17 Град Симитли
... Е, поне осанка Зафиров има--на Фред Флинтстоун!
14:22 21.09.2025
18 Ами,вие сте си виновни
До коментар #15 от "Хасковлия":Пак гласувайте за Дельо фактурата.Кумгейт не ви ли е достатъчен?
14:23 21.09.2025
19 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ако питаш за Атанас Зафиров НИЩО НЕ е работил като Станишев НЯМА1 ДЕН работен ден
Баща му полковник ЗАФИРОВ бивш началник на соц поделението в Звездец по тая линия е в политиката
14:27 21.09.2025
20 нещастници
14:27 21.09.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
— Эта фраза была произнесена в начале XIX века Майером Амшелем Ротшильдом.
14:28 21.09.2025
22 Мнение
14:31 21.09.2025
23 ганев
До коментар #16 от "Някой":АЛООУ..ЛЬОХМАН..КОГАТО БЕШЕ ДЪРЖАВНО...ВОДА В ИЗОБИЛИЕ...И ЕВТИНА...НООО .СТРОЯХА
14:32 21.09.2025
24 Имеあ
14:32 21.09.2025
25 Коментар
14:32 21.09.2025
26 ганев
14:36 21.09.2025
