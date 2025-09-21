Проф. Росен Стоянов: Борисов и Радев в ляво-дясна коалиция биха могли да управляват от 2027 г.

Твърде късно дойде осъзнаването на ПП-ДБ, че са в невъзможност чрез парламентаризъм да въздействат на управлението.

Коментара направи пред БНР политологът и преподавател по политически комуникации проф. Росен Стоянов, директор "Политически анализи и прогнози" в агенция "Галъп интернешънъл болкан", като подчерта, че това е единственият резултат от дебатите по вота и от самия вот на недоверие.

"Не е характерно за българите да бъдат крайни в протестите си. Виждали сме такива прояви, но винаги има едно съмнение за едни други сили, за едни общности, които се подкрепят и финансират по даден начин и имат задкулисни идеи за подобно действие. ... В парламента чрез демократични способи и чрез коалиционна култура може да се постигне промяна в тези дисбаланси според едните и статукво според другите",

Според политолога с нивото на подкрепа, което е видимо от данните от последните избори, ПП-ДБ нямат делегираното право да говорят от името на мнозинството и да зоват за революция и отпор на съществуваща диктатура:

"За промяна, идваща от улицата, е необходимо много активно изключително силно малцинство или пък една голяма, тежка, бавна вълна на мнозинството. Нито едното, нито другото провиждам".

По думите на проф. Стоянов след оттеглянето на АПС от подкрепа на управлението е било ясно, че този вакуум ще бъде запълнен от някого, а ПП-ДБ с лека ръка отхвърлят всяко едно предложение на управляващите за влизане в разговори за запълването му и там са се наместили логично "ДПС-Ново начало":

"Когато се играе на карти, се играе от хора, които знаят как".

На България ѝ е категорично нужна силна социалдемократическа партия, смята проф. Росен Стоянов:

"Дали т.нар. нов проект на Румен Радев, който има личния потенциал на президента, който 10 г. е на поста и конюнктурният момент - той е в такава форма, че не мога да се съглася с тезата, че след една година той ще стане пенсионер, това няма как да стане. Дано обаче той да предприеме такъв ход - модерна социалдемокрация от типа на северните държави. Прекрасно би било за част от българите. От другата страна ми е тихо обаче засега. ГЕРБ съумя с тези топли прегръдки - няма какво да се лъжем, всички бяха в коалиция с ГЕРБ... Смятам, че, ако двама генерали излязат с големи подкрепи, не партии, а подкрепи, между тях да има широка коалиция ляво-дясно - над 50% ще им даде възможност да управляват така България. За Румен Радев и Бойко Борисов говоря - какво им пречи, легитимирани са, нямат дела американски и т.н. ... Когато си стиснат ръцете и всички малки ще гравитират около тях, опитвайки се да се закачат, но не съм сигурен ще намерят място в парламента, особено тези, които познаваме днес".

Политологът прогнозира, че при загуба на президентските избори, ГЕРБ ще имат основание да поискат преразглеждане на мандатите с предсрочни избори:

"Ако Радев запази търпение и след мандата му започне, а не предварително - в нарушение на закона, нищо чудно тази 2027 г. да подреди малко нещата".