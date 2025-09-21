Новини
Проф. Веселин Вучков: Законопроектът на ДПС-НН е неграмотен

Проф. Веселин Вучков: Законопроектът на ДПС-НН е неграмотен

21 Септември, 2025 16:26

ПП-ДБ преди 3 години допуснаха грешка и носят огромна политическа вина за службите

Проф. Веселин Вучков: Законопроектът на ДПС-НН е неграмотен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще дойде време за нови избори – президентски, може и парламентарни, местни се знаят кога, и не може да се избират на високи ръководни постове в спецслужбите и МВР, хора, които поемат ангажимент пред конкретна политическа сила вместо да работят за интересите на държавата според Конституцията, каза в интервю пред БНР проф. Веселин Вучков, министър на МВР във втория кабинет на ГЕРБ, сега преподавател по Наказателно право.

В предаването "Неделя 150" той коментира предложението да се отнемат правомощията на президента при назначаване на шефове на спецслужбите и предупреди какво ще се случи, ако новата процедурата стане законова норма.

"Не е нова темата за службите за сигурност и процедурата трябва да се запази, независимо какво е името на премиера, президента и председателя на НС. в предложените от ДПС-НН промени – в КПК и избора на директор на ДАНС - връзката я откривам и тя е, за да се утвърди титуляр на ДАНС. Искам добре да се разбере, очевидно вървим към процес на закриване на КПК, която разкритикувах при появата на тази структура, 1 март 2024 г., особено придаването ѝ на разследващи функции", коментира проф. Вучков.

И допълни:

"Защото законопроектът на ДПС-НН е написан неграмотно и ако се закрие КПК, нейните структури – оперативната работа, чрез която се прихваща корупцията, ще отде в ДАНС. Това е една дирекция "К", която до 2017 г. беше дирекция в ДАНС и после през 2019 г. отиде към КОНПИ. Тази дирекция "К" е в КОНПИ и сега отново ще се приюти в ДАНС. Промяната, начина на избиране на председателя на ДАНС и закриване на КПК, имат органическа връзка, защото е важно кой ще контролира ДАНС и ще бори корупцията."

Според бившия вътрешен министър председателят на ДАНС е най- важен от всички ръководители на спецслужби.

"Според мен има тайна координация на тези политически упражнения. Една парламентарна група поднася нещо, но целта е да сглобим обща картина от пъзел, така че контролът в борбата с корупция да не ни се изплъзне", посочи още проф. Вучков.

Той посочи, че в момента ма справедлива критика:

"Но никой не може да отрече, че да се изземе президентско правомощие е само и единствено заради конкретна личност – действащия български президент. Би могло да се помисли, президентът да има повече аргумент, защо не е съгласен с конкретно име, да се регламентира служебните кабинети да не предлагат шефове на служби, но не бива да се съгласяваме, че трябва да се отнеме такова сериозно правомощие на президента."

Той е категоричен, че всички тези промени не отчитат балансиращ обществени интерес.

"Стремежът да бъде овладяна т. нар. борба с корупцията – да я борим само където ни харесва – това е важна задача на всички управляващи във всички времена. И тези, които създадоха сега нормативната рамка за КПК и КОНПИ, това са ПП-ДБ преди 3 години, когато управляваха държавата. И те носят огромна политическа вина. Но грешката преди 3 години не означава да правим същата грешка – да овладеем службите", добави преподавателят по Наказателно право.

Той препоръча да останат балансиращите роли и да не прекроява ДАНС:

"Най-големият проблем е лесно да закриеш нещо, малко по-трудно е да създадеш нещо като ДАНС, 2007 г., но по-трудно е да кажеш пред обществото, кои институции ще борят високата корупция по прозрачен начин, законен. Такова не нещо не виждам във внесените промени."

Проф. Вучков призна, че е изчел 6 глави и 90 страници от мотивите на вота на недоверие на ПП-ДБ и ги похвали, че са добре написани и е съгласен с темата за завладяната държава и по-точно за усещането за "завладяна държава".

"Ние нямаме изцяло завладени институции, но посоката и действията са неоспорими", каза той. И призна, че не е адекватно "отвратителните реплики на тротоара пред НС, (б. р. Пеевски и Асен Василев), които затулват всяко смислено говорене "за реформи в полиция, пожарна и служби в навечерието на утрешния празник":

"Може ли да има независима държава, ако имаме похитени институции и медии. Темата е важна и смислена", каза проф. Вучков. Той коментира инцидентът в Русе с пребития директор на ОДМВР. И за него случаят е показателен за "изтъняло обществено доверие към институциите":

"Това е най-малката случка, която показва политическа арогантност. Общественият гняв може да бъде възпламенен."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    ПП — Палавите Пдрасти имат и други грехове,за които ще им се търси сметка докато се излежават на плажа в Белене

    16:30 21.09.2025

  • 2 обективен

    0 0 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , и крачка напред няма да мръдне тази страна !

    16:32 21.09.2025

Новини по градове:
