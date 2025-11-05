Управляващите внасят законопроект за особения управител на рафинерията "Лукойл"

Заради санкциите срещу “Лукойл" управляващите ще внесат законопроект за особения управител на рафинерията. Това потвърди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание днес, предаде репортер на "Фокус".
По думите му има нужда да се изяснят още детайли относно особения управител.
Както вчера "Фокус" съобщи се готви спешна промяна, свързана с особения управител на "Лукойл".
BP (British Petroleum) проявяват силен интерес да бъдат особен управител на "Лукойл" в България, потвърдиха още източниците на "Фокус".
1 си дзън
Нали сме вражеска държава за русията. Врагове на наша територия не ни трябват.
Коментиран от #6
15:24 05.11.2025
2 Лост
15:26 05.11.2025
3 Крадливата мафия на боко и шиюи
15:26 05.11.2025
4 Крадливата мафия на боко и шиши
15:27 05.11.2025
5 глоги
15:27 05.11.2025
6 Некой си
До коментар #1 от "си дзън":А, бе, оръпляк, я кажи защо менторът ти костов подари Нефтохим на руските олигарси, а не на датчаните, британците или французите!
Коментиран от #10
15:41 05.11.2025
7 Особен управител
15:47 05.11.2025
8 Шиши
15:49 05.11.2025
9 ГанЯ
16:06 05.11.2025
10 Въпросът е защо
До коментар #6 от "Некой си":въобще я хариза! Иначе и на когото да я беше дал, щеше да работи пак с руски петрол, защото нямаше как да дойде тук друг. А и е проектирана да работи с такъв сорт.
Коментиран от #11
16:07 05.11.2025
11 Некой си
До коментар #10 от "Въпросът е защо":Рафинерията работи освен с руски и с иракски и либийски петрол още от 80-те години.
Въпрос на цена на суровината. И на политика.
И наистина въпросът е защо най-синият (син дори във венците) и най-демократичен, според жълтопаветния планктон, премиер подари стратегически за целите Балкани обект на руските олигарси.
16:16 05.11.2025
12 Перо
16:26 05.11.2025