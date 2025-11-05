Управляващите внасят законопроект за особения управител на рафинерията "Лукойл"

Заради санкциите срещу “Лукойл" управляващите ще внесат законопроект за особения управител на рафинерията. Това потвърди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание днес, предаде репортер на "Фокус".

По думите му има нужда да се изяснят още детайли относно особения управител.

Както вчера "Фокус" съобщи се готви спешна промяна, свързана с особения управител на "Лукойл".

BP (British Petroleum) проявяват силен интерес да бъдат особен управител на "Лукойл" в България, потвърдиха още източниците на "Фокус".