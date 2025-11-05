Новини
Управляващите внасят законопроект за особения управител на рафинерията "Лукойл"

5 Ноември, 2025 15:21 681 12

Това потвърди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в коларите на Народното събрание днес

Управляващите внасят законопроект за особения управител на рафинерията "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заради санкциите срещу “Лукойл" управляващите ще внесат законопроект за особения управител на рафинерията. Това потвърди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание днес, предаде репортер на "Фокус".

По думите му има нужда да се изяснят още детайли относно особения управител.

Както вчера "Фокус" съобщи се готви спешна промяна, свързана с особения управител на "Лукойл".

BP (British Petroleum) проявяват силен интерес да бъдат особен управител на "Лукойл" в България, потвърдиха още източниците на "Фокус".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 9 Отговор
    Лукойл повлече крак. Сега да приемат и закон за изгонването на всички руснаци от БГ.
    Нали сме вражеска държава за русията. Врагове на наша територия не ни трябват.

    Коментиран от #6

    15:24 05.11.2025

  • 2 Лост

    3 0 Отговор
    Какви са тези "Колари"в НС?Има ли коневръз там?

    15:26 05.11.2025

  • 3 Крадливата мафия на боко и шиюи

    5 1 Отговор
    Некадърни мутри

    15:26 05.11.2025

  • 4 Крадливата мафия на боко и шиши

    3 1 Отговор
    Некадърни мутри

    15:27 05.11.2025

  • 5 глоги

    3 0 Отговор
    Кой е особенният управител на рафинерията "Лукойл"? Да питаме Бойко Борисов в кУлОарите на Народното събрание.

    15:27 05.11.2025

  • 6 Некой си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А, бе, оръпляк, я кажи защо менторът ти костов подари Нефтохим на руските олигарси, а не на датчаните, британците или французите!

    Коментиран от #10

    15:41 05.11.2025

  • 7 Особен управител

    2 0 Отговор
    Той трябва да може да лети от 18-ти етаж без проблеми (от бюрото по труда Lukoil)

    15:47 05.11.2025

  • 8 Шиши

    2 0 Отговор
    Уча се да летя.... От 11-ти вече мога

    15:49 05.11.2025

  • 9 ГанЯ

    1 0 Отговор
    Ами за тях особен управител е този който взема комисионната от купувача, не се наядоха, свини!

    16:06 05.11.2025

  • 10 Въпросът е защо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Некой си":

    въобще я хариза! Иначе и на когото да я беше дал, щеше да работи пак с руски петрол, защото нямаше как да дойде тук друг. А и е проектирана да работи с такъв сорт.

    Коментиран от #11

    16:07 05.11.2025

  • 11 Некой си

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Въпросът е защо":

    Рафинерията работи освен с руски и с иракски и либийски петрол още от 80-те години.
    Въпрос на цена на суровината. И на политика.
    И наистина въпросът е защо най-синият (син дори във венците) и най-демократичен, според жълтопаветния планктон, премиер подари стратегически за целите Балкани обект на руските олигарси.

    16:16 05.11.2025

  • 12 Перо

    2 0 Отговор
    Лукойл е чужда собственост /с регистрация в Швейцария/ и не може със закон да се натрапи чужд управител, макар и особен! Имат си акционери, собственик и борд на директорите, които решават този въпрос! Ще последват дела в международния търговски арбитраж и за пореден път БГ данъкоплатците ще плащат присъдата! Начините на плащане, финансирането и банковите транзакции са проблем на Лукойл, а държавата да си прави сметката за избягване на колапса с горива!

    16:26 05.11.2025

