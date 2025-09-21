Нормализирано е движението по главния път София – Варна в района на пътен възел Абланица, предаде БНР.
То беше блокирано от протестиращи плевенчани заради безводието в района, а някои от пътуващите в блокираните автомобили дори се включиха в протеста, защото по думите им той става национален. От сдружението "Контракорупция" се заканиха, че протестът им ще прерастне в национален.
Плевенското сдружение „Контракорупция” ще инициира национален протест, обяви пред журналисти Драгомир Алексиев от сдружението по време на блокадата на първокласния път София – Варна в района на пътен възел „Абланица”, предаде БТА.
Проблемите с водата са само началото на един много по-голям протест на национално ниво, който предстои, каза той. „Проблемът с безводието в цялата страна се дължи именно на корупцията и цялата тази безотговорност, която ние всички трябва да търпим. Е, няма да търпим повече! Тези местни протести ще нараснат в национални, най-вероятно ще бъдем ние инициаторите за национален протест, защото започват да се надигат и други общини”, каза още Алексиев. Той допълни, че безводието ще доведе и до значителни проблеми с храните, защото земята без вода не ражда. Да нямаш 20 часа на ден вода през 2025 г., това е геноцид, посочи плевенчанинът.
Над 30 протестиращи пристигнаха от Плевен с автошествие с трибагреници на пътен възел „Абланица” и блокираха за час движението по първокласния път София – Варна. Те застанаха на платното с транспаранти и плакати с надписи „Протест срещу умишлените бездействия на институциите”, „Корупцията унищожава Плевен”, „Плевенчани не просим, а настояваме за достойни условия за живот в 21-ви век”, „Плевен е жаден не само за вода, а за справедливост и наказани” и др.
Протестиращите призоваха шофьорите на спрените автомобили да се присъединят към протестите, защото когато гори дворът на съседа, утре ще се подпали и техният. Те скандираха „Елате с нас, протестът е за вас!”.
Няколко души слязоха от колите и ги подкрепиха. Сред тях беше и Асен Маринов - кмет на село Виноград, община Стражица, който заяви, че в техния район има същия проблем – вече трета година вода има по четири часа дневно, през останалото време чешмите са сухи. „Имаме проект за около 8 млн. лв., чакаме финансиране, за подмяна на ВиК инсталацията, която мисля, че е създадена през 1937 г. Досега нищо не е подменяно”, каза пред медиите Маринов.
Шофьор заяви пред БТА, че му пречи, че движението е спряно; по принцип подкрепя плевенчани, но не знае от тях какво зависи; трябва на държавно ниво да се вземат решения.
В средата на протестните действия плевенчани осигуриха 10-минутен коридор, в който образувалите се колони бяха пропуснати. Повечето от преминаващите покрай тях водачи изразиха подкрепата си с автомобилните клаксони и вдигнати палци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
