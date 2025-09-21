Новини
Нормализирано е движението по главния път София – Варна в района на пътен възел Абланица, предаде БНР.

То беше блокирано от протестиращи плевенчани заради безводието в района, а някои от пътуващите в блокираните автомобили дори се включиха в протеста, защото по думите им той става национален. От сдружението "Контракорупция" се заканиха, че протестът им ще прерастне в национален.

Плевенското сдружение „Контракорупция” ще инициира национален протест, обяви пред журналисти Драгомир Алексиев от сдружението по време на блокадата на първокласния път София – Варна в района на пътен възел „Абланица”, предаде БТА.

Проблемите с водата са само началото на един много по-голям протест на национално ниво, който предстои, каза той. „Проблемът с безводието в цялата страна се дължи именно на корупцията и цялата тази безотговорност, която ние всички трябва да търпим. Е, няма да търпим повече! Тези местни протести ще нараснат в национални, най-вероятно ще бъдем ние инициаторите за национален протест, защото започват да се надигат и други общини”, каза още Алексиев. Той допълни, че безводието ще доведе и до значителни проблеми с храните, защото земята без вода не ражда. Да нямаш 20 часа на ден вода през 2025 г., това е геноцид, посочи плевенчанинът.

Над 30 протестиращи пристигнаха от Плевен с автошествие с трибагреници на пътен възел „Абланица” и блокираха за час движението по първокласния път София – Варна. Те застанаха на платното с транспаранти и плакати с надписи „Протест срещу умишлените бездействия на институциите”, „Корупцията унищожава Плевен”, „Плевенчани не просим, а настояваме за достойни условия за живот в 21-ви век”, „Плевен е жаден не само за вода, а за справедливост и наказани” и др.

Протестиращите призоваха шофьорите на спрените автомобили да се присъединят към протестите, защото когато гори дворът на съседа, утре ще се подпали и техният. Те скандираха „Елате с нас, протестът е за вас!”.

Няколко души слязоха от колите и ги подкрепиха. Сред тях беше и Асен Маринов - кмет на село Виноград, община Стражица, който заяви, че в техния район има същия проблем – вече трета година вода има по четири часа дневно, през останалото време чешмите са сухи. „Имаме проект за около 8 млн. лв., чакаме финансиране, за подмяна на ВиК инсталацията, която мисля, че е създадена през 1937 г. Досега нищо не е подменяно”, каза пред медиите Маринов.

Шофьор заяви пред БТА, че му пречи, че движението е спряно; по принцип подкрепя плевенчани, но не знае от тях какво зависи; трябва на държавно ниво да се вземат решения.

В средата на протестните действия плевенчани осигуриха 10-минутен коридор, в който образувалите се колони бяха пропуснати. Повечето от преминаващите покрай тях водачи изразиха подкрепата си с автомобилните клаксони и вдигнати палци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    18 0 Отговор
    Не пластмасови бутилки трябва да са хвърлени там ,а кирки и лопати !!

    Коментиран от #10

    17:47 21.09.2025

  • 2 Путинее, памаги!

    7 6 Отговор
    Нии в Плевня сме все русофили, да ге !

    17:47 21.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Според статистиката последните три години валежите са над средните.А миналият май месец е бил най дъждовният от 10 години.

    17:48 21.09.2025

  • 4 Овците запонаха да блеят

    18 1 Отговор
    Като им спряха водата!

    17:49 21.09.2025

  • 5 Да идват в Софето

    13 1 Отговор
    У Искъро още има вода.

    Коментиран от #6

    17:50 21.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да идват в Софето":

    Бяха дошли на протеста един автобус от Плевен и на тръгване им напълних шишетата с вода на Централна баня

    17:53 21.09.2025

  • 7 Промяна

    2 18 Отговор
    БОЙКО Е ЛИДЕР ДЪРЖАВНИК НЕ Е СИНОПТИК НЕ Е НЕГОВ ПРОБЛЕМ ВОДАТА А ДА ВОДИ ДЪРЖАВАТА НАПРЕД

    Коментиран от #11, #16

    17:54 21.09.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 0 Отговор
    Отидете в София и затворете входа на Народното събрание, да се поразмърда главното "Д"!

    17:57 21.09.2025

  • 9 Коста

    23 0 Отговор
    За безводието е виновен Борисов.Каза го дори Ревизоро.Не,че няма вода ,а е отровена.Сега е момента да го изгоните най после.Не правителството ,а личността Борисов.А синоптиците са точни.Там всичко се записва.А щом и Цветанов взема отношение спрямо него означава едно :ските му са намазани със свинска мас.

    17:59 21.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прав си!

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Борисов е добър къщовник и окраде де що има, а сега вече се моли на Шиши за някое и друго мазно кокалче.

    18:02 21.09.2025

  • 12 Пламен

    16 1 Отговор
    В този град само дебили ли живеят ?!
    Защо протестират само в неделя пред Общината, когато няма никой в Общината ?!

    18:04 21.09.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    13 0 Отговор
    Догодина планирам да спра водата на цяла България, че много ми пречите на соларчетата 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    18:05 21.09.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    10 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна алармира,че източват язовир Йовковци! Догодина ще спрат водата на Търново и Горна Оряховица!

    18:06 21.09.2025

  • 15 Спецназ

    15 0 Отговор
    Всички Кметове на безводието имат 50% "загуби" само в ГРАДА!

    КАКВИ ЗАГУБИ БЕ!!

    НЕ събирате сметки от гласоподавателите на ГЕРБ и Ново Начало!
    Ами 40% от тия 50 са течове при тех!

    само информативно от коя партия са назначени

    ТИЯ Кметове и шефове на ВиК?
    Въпроса ми е риторичен...

    18:06 21.09.2025

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Бойко не е никакъв държавник, а бреме за държавата от много години! Когато парите на държавата потъват в шкафчета , а водите в частни ВЕЦове, това не води държавата напред!

    18:07 21.09.2025

  • 17 Баце

    6 0 Отговор
    Взимайте по една кирко и лопата с гладното Д и отивайте да копате за вода. Няма само да налагат кюфтаци.

    18:07 21.09.2025

  • 18 DW смърди

    8 1 Отговор
    С автопоходи или каквито и да е други шествия, седенки, палаткови лагери и т.н. нищо няма да се постигне в държавата на прасетата, с голямо Д.
    Когато почнат действия като в Непал, тогава нещата може да започнат да се променят към по-добро...

    18:09 21.09.2025

  • 19 Гербер

    3 4 Отговор
    Северна България да се изнася в чужбина, че до края на мандата почваме да дупчим за шистак газ и да не се пречкат 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    18:12 21.09.2025

  • 20 оня с коня

    6 1 Отговор
    След като вместо да Протестират с празни щищета ЗА ПО-ЛЕСНО и не грабват Кирките и лопатите да подменят тръбите,ЗАСЛУЖАВАТ СИ ХАЛА.

    18:13 21.09.2025

  • 21 Програмист

    9 0 Отговор
    Да запалят местния офис на герб.. там са хората, които източиха с вецовете😉🔥

    18:14 21.09.2025

  • 22 Учител

    9 1 Отговор
    Това е умишлено и контролирано обезлюдяване на Северна България с цел добив на шистов газ, перки и солари!!! ⚠️⚠️⚠️⚠️🛑🚨

    18:16 21.09.2025

  • 23 Бойко Българоубиец

    9 0 Отговор
    Не ме плашат тия догодина ке им спра и тока да видим дали ще живнат повечко мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    18:17 21.09.2025

  • 24 Плевенчани са стабилни

    5 0 Отговор
    Борисов и Герб им унищожават водните запаси и възстановяването им, а 2023г си избират кмет от Герб. 2024г гласуват за Герб, Пеевски и ИТН и после какво чакат

    19:37 21.09.2025

  • 25 Някой

    5 0 Отговор
    Не ви ли прави втечатление как нагло се краде. Кмет на село Виноград, община Стражица казва 8 млн лева за смяна на водопровод. С 8 млн.лева може да се направи цялата В и К мрежа на поне 3 села, а не само на едно.
    Дайде количествените сметки да видем как се е получила тази цена?

    20:10 21.09.2025

  • 26 Марис

    2 0 Отговор
    Гледах чичо Манол по бтв във връзка с националния борд по водите, и от неговите думи разбрах, че нищо няма да се случи скоро освен едни чичаци да вземат едни пари !! А на въпрос, кой е министър председател, просто гледайте очите на запитаните !! Очите на чичо Манол отговориха красноречиво, "нищо, че няма номера на "Д" " !!!

    20:21 21.09.2025

  • 27 Аааааа

    2 0 Отговор
    Ами на човека някой му е казал тази цифра, надали той е смятал.Но да, сумата е изумителна.
    Друга гледна точка - защо няма режим на водата в Южна България? При все, че Дунав е от към Северна България, режим на водата. Само безродници могат да причинят подобно нещо.
    Долу ГЕРБ, БСП, Анадолската пасмина, Атлантите-фалшификатори! Долу!

    20:24 21.09.2025

  • 28 И ТОЙ СЕ НАЯДЕ И ГО МЪРЗИ ДА ПРОТЕСТИРА

    1 0 Отговор
    СЛАВИ ТРИФОНОВ ЗАЩО ГО НЯМА СРЕД ПРОТИСИТРАЩИТЕ

    Коментиран от #30

    20:37 21.09.2025

  • 29 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Пак да гласувате за герп там

    20:48 21.09.2025

  • 30 Аааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "И ТОЙ СЕ НАЯДЕ И ГО МЪРЗИ ДА ПРОТЕСТИРА":

    Навярно е някъде с кукубендовците си - събира глас да пее и простотия да сее!
    Под ритмите възрожденски, ще събира тълпа махленски, да твори, да громи (отново) престъпността безродна, а той като кокиче да разцъфти на почва неплодородна.

    20:51 21.09.2025

