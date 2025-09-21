Пореден протест заради безводието в Плевен

Жители на Плевен провеждат поредно протестно автошествие срещу безводието.
Автошествието тръгна малко след 16 часа от парк "Кайлъка". Десетки автомобили с развети български знамена премиваха през централните улици на Плевен.
Протестиращите настояха за пореден път да се реши проблемът с безводието на Плевен.
След това се събраха пред автогарата, за да се разделят и да се отправят в четири посоки, за да блокират основни пътища.
Протестиращите спират за един час движението в двете посоки на главния път София - Плевен при Долни Дъбник, на главния път Русе - София при Гривица, пътя Плевен - Ловеч при Брестовец. Блокиран е пътят София - Варна при Абланица, както и пътят Ловеч - Троян.
Протестът се охранява от полиция.
1 обективен
Коментиран от #10
17:47 21.09.2025
2 Путинее, памаги!
17:47 21.09.2025
3 Последния Софиянец
17:48 21.09.2025
4 Овците запонаха да блеят
17:49 21.09.2025
5 Да идват в Софето
Коментиран от #6
17:50 21.09.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Да идват в Софето":Бяха дошли на протеста един автобус от Плевен и на тръгване им напълних шишетата с вода на Централна баня
17:53 21.09.2025
7 Промяна
Коментиран от #11, #16
17:54 21.09.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:57 21.09.2025
9 Коста
17:59 21.09.2025
11 Прав си!
До коментар #7 от "Промяна":Борисов е добър къщовник и окраде де що има, а сега вече се моли на Шиши за някое и друго мазно кокалче.
18:02 21.09.2025
12 Пламен
Защо протестират само в неделя пред Общината, когато няма никой в Общината ?!
18:04 21.09.2025
13 Бойко Българоубиец
18:05 21.09.2025
14 Ивелин Михайлов
18:06 21.09.2025
15 Спецназ
КАКВИ ЗАГУБИ БЕ!!
НЕ събирате сметки от гласоподавателите на ГЕРБ и Ново Начало!
Ами 40% от тия 50 са течове при тех!
само информативно от коя партия са назначени
ТИЯ Кметове и шефове на ВиК?
Въпроса ми е риторичен...
18:06 21.09.2025
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #7 от "Промяна":Бойко не е никакъв държавник, а бреме за държавата от много години! Когато парите на държавата потъват в шкафчета , а водите в частни ВЕЦове, това не води държавата напред!
18:07 21.09.2025
17 Баце
18:07 21.09.2025
18 DW смърди
Когато почнат действия като в Непал, тогава нещата може да започнат да се променят към по-добро...
18:09 21.09.2025
19 Гербер
18:12 21.09.2025
20 оня с коня
18:13 21.09.2025