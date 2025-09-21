Пореден протест заради безводието в Плевен

Жители на Плевен провеждат поредно протестно автошествие срещу безводието.

Автошествието тръгна малко след 16 часа от парк "Кайлъка". Десетки автомобили с развети български знамена премиваха през централните улици на Плевен.

Протестиращите настояха за пореден път да се реши проблемът с безводието на Плевен.

След това се събраха пред автогарата, за да се разделят и да се отправят в четири посоки, за да блокират основни пътища.

Протестиращите спират за един час движението в двете посоки на главния път София - Плевен при Долни Дъбник, на главния път Русе - София при Гривица, пътя Плевен - Ловеч при Брестовец. Блокиран е пътят София - Варна при Абланица, както и пътят Ловеч - Троян.

Протестът се охранява от полиция.