Пореден протест заради безводието в Плевен

21 Септември, 2025 17:46 472 20

Протестиращите спират за един час движението в двете посоки на главния път София - Плевен при Долни Дъбник, на главния път Русе - София при Гривица, пътя Плевен - Ловеч при Брестовец

Мария Атанасова

Жители на Плевен провеждат поредно протестно автошествие срещу безводието.

Автошествието тръгна малко след 16 часа от парк "Кайлъка". Десетки автомобили с развети български знамена премиваха през централните улици на Плевен.

Протестиращите настояха за пореден път да се реши проблемът с безводието на Плевен.

След това се събраха пред автогарата, за да се разделят и да се отправят в четири посоки, за да блокират основни пътища.

Протестиращите спират за един час движението в двете посоки на главния път София - Плевен при Долни Дъбник, на главния път Русе - София при Гривица, пътя Плевен - Ловеч при Брестовец. Блокиран е пътят София - Варна при Абланица, както и пътят Ловеч - Троян.

Протестът се охранява от полиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    7 0 Отговор
    Не пластмасови бутилки трябва да са хвърлени там ,а кирки и лопати !!

    Коментиран от #10

    17:47 21.09.2025

  • 2 Путинее, памаги!

    2 2 Отговор
    Нии в Плевня сме все русофили, да ге !

    17:47 21.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Според статистиката последните три години валежите са над средните.А миналият май месец е бил най дъждовният от 10 години.

    17:48 21.09.2025

  • 4 Овците запонаха да блеят

    5 1 Отговор
    Като им спряха водата!

    17:49 21.09.2025

  • 5 Да идват в Софето

    6 0 Отговор
    У Искъро още има вода.

    Коментиран от #6

    17:50 21.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да идват в Софето":

    Бяха дошли на протеста един автобус от Плевен и на тръгване им напълних шишетата с вода на Централна баня

    17:53 21.09.2025

  • 7 Промяна

    2 7 Отговор
    БОЙКО Е ЛИДЕР ДЪРЖАВНИК НЕ Е СИНОПТИК НЕ Е НЕГОВ ПРОБЛЕМ ВОДАТА А ДА ВОДИ ДЪРЖАВАТА НАПРЕД

    Коментиран от #11, #16

    17:54 21.09.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Отидете в София и затворете входа на Народното събрание, да се поразмърда главното "Д"!

    17:57 21.09.2025

  • 9 Коста

    7 0 Отговор
    За безводието е виновен Борисов.Каза го дори Ревизоро.Не,че няма вода ,а е отровена.Сега е момента да го изгоните най после.Не правителството ,а личността Борисов.А синоптиците са точни.Там всичко се записва.А щом и Цветанов взема отношение спрямо него означава едно :ските му са намазани със свинска мас.

    17:59 21.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прав си!

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Борисов е добър къщовник и окраде де що има, а сега вече се моли на Шиши за някое и друго мазно кокалче.

    18:02 21.09.2025

  • 12 Пламен

    5 1 Отговор
    В този град само дебили ли живеят ?!
    Защо протестират само в неделя пред Общината, когато няма никой в Общината ?!

    18:04 21.09.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    Догодина планирам да спра водата на цяла България, че много ми пречите на соларчетата 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    18:05 21.09.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна алармира,че източват язовир Йовковци! Догодина ще спрат водата на Търново и Горна Оряховица!

    18:06 21.09.2025

  • 15 Спецназ

    4 0 Отговор
    Всички Кметове на безводието имат 50% "загуби" само в ГРАДА!

    КАКВИ ЗАГУБИ БЕ!!

    НЕ събирате сметки от гласоподавателите на ГЕРБ и Ново Начало!
    Ами 40% от тия 50 са течове при тех!

    само информативно от коя партия са назначени

    ТИЯ Кметове и шефове на ВиК?
    Въпроса ми е риторичен...

    18:06 21.09.2025

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Бойко не е никакъв държавник, а бреме за държавата от много години! Когато парите на държавата потъват в шкафчета , а водите в частни ВЕЦове, това не води държавата напред!

    18:07 21.09.2025

  • 17 Баце

    1 0 Отговор
    Взимайте по една кирко и лопата с гладното Д и отивайте да копате за вода. Няма само да налагат кюфтаци.

    18:07 21.09.2025

  • 18 DW смърди

    1 0 Отговор
    С автопоходи или каквито и да е други шествия, седенки, палаткови лагери и т.н. нищо няма да се постигне в държавата на прасетата, с голямо Д.
    Когато почнат действия като в Непал, тогава нещата може да започнат да се променят към по-добро...

    18:09 21.09.2025

  • 19 Гербер

    0 1 Отговор
    Северна България да се изнася в чужбина, че до края на мандата почваме да дупчим за шистак газ и да не се пречкат 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    18:12 21.09.2025

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор
    След като вместо да Протестират с празни щищета ЗА ПО-ЛЕСНО и не грабват Кирките и лопатите да подменят тръбите,ЗАСЛУЖАВАТ СИ ХАЛА.

    18:13 21.09.2025

