НСО взема мерки за сигурността по време на честванията на независимостта във Велико Търново

Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност във Велико Търново по повод 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България, съобщиха от НСО, предаде dariknews.bg.
Велико Търново ще бъде център на честванията, а кулминацията е тържествената заря проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I“, .
Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка, разположени на ул. „Никола Пиколо“, на ул. „Иван Вазов“ и на ул. „Св. Климент Охридски“.
Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на хора във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.
За времето от 17:00 ч. до 22:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната на провеждане на мероприятието.
