НСО взема мерки за сигурността по време на честванията на независимостта във Велико Търново

21 Септември, 2025 19:28, обновена 21 Септември, 2025 18:31 605 12

Кулминацията е тържествената заря проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I“

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност във Велико Търново по повод 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България, съобщиха от НСО, предаде dariknews.bg.

Велико Търново ще бъде център на честванията, а кулминацията е тържествената заря проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I“, .

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка, разположени на ул. „Никола Пиколо“, на ул. „Иван Вазов“ и на ул. „Св. Климент Охридски“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на хора във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 17:00 ч. до 22:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната на провеждане на мероприятието.


Велико Търново / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 0 Отговор
    мерките за народа ли са или... ?

    18:32 21.09.2025

  • 2 сигурно е

    7 0 Отговор
    Мерките ще за ораторите ,защото много хора изпитват неистово желание да ги нацАлуват

    18:35 21.09.2025

  • 3 Брей

    5 0 Отговор
    Останаха ли хора от НСО за Велико Търново? Казват, че всички охраняват ШОПАРА.

    18:36 21.09.2025

  • 4 Царе ВЕЦ

    4 0 Отговор
    Обикновено "гражданите във видимо неадекватно състояние" са тези, които произнасят речи от трибуната.

    18:36 21.09.2025

  • 5 az СВО Победа80

    4 3 Отговор
    На церемонията очаквам отново масово освиркване на прасетата и на мутрите и на слугите им от ППДБ и ИТН!

    18:36 21.09.2025

  • 6 Боже мили ,

    3 0 Отговор
    Бою загрижен за депутатите си " избрани" от Велико Търново , както и за "избирателите " . Меката на гербавата шайка !

    18:39 21.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аман от измислени

    5 0 Отговор
    празници. Един пройдоха от Кобург се е обявил за цар. Той е проклятието на България! На всичкото отгоре, за да мине каляската му през Царевец, събарят една от портите! Нечувано престъпление към старините на Търново.

    Коментиран от #12

    18:42 21.09.2025

  • 10 оня с коня

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    18:45 21.09.2025

  • 11 със лазерче по ораторите да светите

    2 0 Отговор
    вземете си мощни лазарчета да им светете във очите да не могат да четат

    18:46 21.09.2025

  • 12 Здрасти

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аман от измислени":

    КвА незавидимост. Пореден почивен ден.

    19:07 21.09.2025

