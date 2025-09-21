Новини
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево", "Лесово" и "Калотина"

21 Септември, 2025 19:43

АПИ взима мерки за очаквания интензивен трафик по АМ "Хемус" в третия почивен ден

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево", "Лесово" и "Калотина" - 1
Снимка: БГНЕС
Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция и на ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия на изход за леки и товарни автомобили, съобщиха на сайта си от "Гранична полиция“, предаде БТА.

Движението е нормално на всички пунктове на границата с Румъния. Заради ремонта на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението и преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и с Гърция. От "Гранична полиция" напомнят, че на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Утре - 22 септември, от 9 ч. до 21 ч. се осигуряват две ленти за движение в посока София на АМ "Хемус“ в участъка от пътен възел ‚Яна“ до столицата, предаде ФОКУС.

Трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна“, където ще продължава по магистралата. Временната организация на движение е с цел да се улесни преминаването през участъка, да се повиши безопасността и да се намали времето за пътуване, предвид очаквания интензивен трафик в края на почивните дни.

От 15 септември, започна превантивен ремонт на 8,3 км от АМ "Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата. Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на АМ "Хемус“ от дружеството "Автомагистрали“ ЕАД.

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


България
