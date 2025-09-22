Новини
България »
Велико Търново »
Старата столица отбелязва 117 години българска независимост

22 Септември, 2025 03:59, обновена 22 Септември, 2025 04:06 343 3

Кулминацията на тържествата е тържествената заря проверка

Снимка: Община Велико Търново
По традиция в Деня на независимостта във Велико Търново в крепостта "Царевец" сутринта с военен ритуал ще бъде издигнат българският трибагреник, а вечерта на площад "Цар Асен Първи" е тържествената проверка-заря, предаде БНР.

Празнично шествие, международен фестивал на военните оркестри и концерти са част от културната програма в старата ни столица за Деня на независимостта. Десетки занаятчии показват своето изкуство на Самоводската чаршия.

Група великотърновски актьори ще пресъздадат събитията от преди 117 години в църквата "Св. 40 мъченици". В нея от 7,30 часа ще бъде отслужена празнична литургия, а след това ще бъдат благословени знамената на Националния военен университет и на обществени организации.

От 10,30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг в крепостта "Царевец", а Българското национално радио ще излъчи пряко церемонията.

В 11 часа е поднасянето на венци и цветя на пирамидата на Независимостта. В 11,30 часа започва празничното шествие от Царевец до паметника „Майка България“. Ще бъде водено от оркестрите, участващи в Международния фестивал на военните оркестри".

В 18-ото издание на Международния фестивал на военните оркестри се включват Гвардейският представителен духов оркестър, фестивалният военен оркестър „Маестро Николай Косев“, който е съставен от формациите на Националния военен университет и на Втора тунджанска механизирана бригада – Стара Загора, и представителните военни оркестри на Гърция от Солун и на Турция от Бурса.
В празничния ден посещенията от църквата „Св. 40 мъченици“ и в крепостта „Царевец“ са безплатни.

От Регионалния исторически музей са подготвили екскурзоводски тур „По стъпките на българската държавност“ , който ще тръгне в 13 часа от църквата музей „Св. 40 мъченици“. Включва по маршрута църквата „Св. св. Петър и Павел“, църквата „Св. Иван Рилски“ и изкачване в крепостта „Царевец“ до пирамидата на Независимостта.

На площад „Цар Асен Първи“ представителната част на Националния военен университет ще направи изпълнение на строеви хватки с оръжие, а от 19,30 часа е тържествената проверка заря.

В Деня на независимостта във Велико Търново не пропускайте живописната улица на занаятите, където се провежда "Нощ на Самоводската чаршия".


Велико Търново / България
  • 1 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Демек, политиците ще се замъкнат, ще дрънкат глупости, и ще съсипят всичко. А благодарение на глуповатите мисирки, идиотщините им ще обиколят цялата държавица. Обичайното.

    04:12 22.09.2025

  • 2 1300 години беге

    1 0 Отговор
    1300години безмислено съществувание

    04:28 22.09.2025

  • 3 Бегето ше се оправи само

    1 0 Отговор
    Като гръмне аеца

    04:29 22.09.2025

Новини по градове:
