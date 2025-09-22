Старата столица отбелязва 117 години българска независимост

По традиция в Деня на независимостта във Велико Търново в крепостта "Царевец" сутринта с военен ритуал ще бъде издигнат българският трибагреник, а вечерта на площад "Цар Асен Първи" е тържествената проверка-заря, предаде БНР.

Празнично шествие, международен фестивал на военните оркестри и концерти са част от културната програма в старата ни столица за Деня на независимостта. Десетки занаятчии показват своето изкуство на Самоводската чаршия.



Група великотърновски актьори ще пресъздадат събитията от преди 117 години в църквата "Св. 40 мъченици". В нея от 7,30 часа ще бъде отслужена празнична литургия, а след това ще бъдат благословени знамената на Националния военен университет и на обществени организации.



От 10,30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг в крепостта "Царевец", а Българското национално радио ще излъчи пряко церемонията.



В 11 часа е поднасянето на венци и цветя на пирамидата на Независимостта. В 11,30 часа започва празничното шествие от Царевец до паметника „Майка България“. Ще бъде водено от оркестрите, участващи в Международния фестивал на военните оркестри".



В 18-ото издание на Международния фестивал на военните оркестри се включват Гвардейският представителен духов оркестър, фестивалният военен оркестър „Маестро Николай Косев“, който е съставен от формациите на Националния военен университет и на Втора тунджанска механизирана бригада – Стара Загора, и представителните военни оркестри на Гърция от Солун и на Турция от Бурса.

В празничния ден посещенията от църквата „Св. 40 мъченици“ и в крепостта „Царевец“ са безплатни.



От Регионалния исторически музей са подготвили екскурзоводски тур „По стъпките на българската държавност“ , който ще тръгне в 13 часа от църквата музей „Св. 40 мъченици“. Включва по маршрута църквата „Св. св. Петър и Павел“, църквата „Св. Иван Рилски“ и изкачване в крепостта „Царевец“ до пирамидата на Независимостта.



На площад „Цар Асен Първи“ представителната част на Националния военен университет ще направи изпълнение на строеви хватки с оръжие, а от 19,30 часа е тържествената проверка заря.



В Деня на независимостта във Велико Търново не пропускайте живописната улица на занаятите, където се провежда "Нощ на Самоводската чаршия".