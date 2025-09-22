Делян Пеевски: Новото начало се гради с решителност и вяра, в името на хората

Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба. Това заявява лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.
"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", казва Пеевски.
"Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората", заявява още лидерът на "ДПС - Ново начало".
Честит Ден на Независимостта!
Да живее независима и силна България!
1 стига
Коментиран от #30, #36, #62
09:29 22.09.2025
2 Данко Харсъзина
09:30 22.09.2025
3 Мое мнение
09:30 22.09.2025
4 скрийте го
09:30 22.09.2025
5 Седящия Бик
09:31 22.09.2025
6 Поговорка
09:32 22.09.2025
7 Кой му вярва
09:33 22.09.2025
8 Флюбена
09:34 22.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ромъттт
09:35 22.09.2025
11 Ти си
Коментиран от #31
09:36 22.09.2025
12 Иво
09:36 22.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Див простакес
Коментиран от #21
09:36 22.09.2025
15 Българин
09:37 22.09.2025
16 дядо поп
09:39 22.09.2025
17 Тоя
09:39 22.09.2025
18 1488
09:40 22.09.2025
19 харвар
09:41 22.09.2025
20 Коста
09:41 22.09.2025
21 Божее
До коментар #14 от "Див простакес":Написах : неполитизирай, а то какво е изписал коректора! Еее, та тази система е много не адекватна.
09:42 22.09.2025
22 сопоп
09:42 22.09.2025
23 свиреп ОХЛЮВ
Ще го получаме непрекъснато и в прекомерни дози , ЩОМ СМЕ ГО ДОПУСНАЛИ и ЩОМ продължаваме да го ТЪРПИМ !
Гарантирано от Тикви и Прасета !
09:43 22.09.2025
24 ПЪГУОШ
09:43 22.09.2025
25 Мурджо
09:44 22.09.2025
26 Артилерист
09:44 22.09.2025
27 Да!
09:45 22.09.2025
28 вехтия
09:46 22.09.2025
29 сайко килър
Сами можете да си отгворите , нали ?
09:47 22.09.2025
30 Човек
До коментар #1 от "стига":Искаше да кажеш. СВИНЕподобно ,нали?
09:48 22.09.2025
31 факт
До коментар #11 от "Ти си":Няма нужда да казва, ние знаем кои са хората. Това лято 1/5 от държавата изгоря, 1/5 е без вода, цените летят нагоре с часове, престъпността расте, а правосъдие и полиция няма. Занимават се с лобистки закони вместо да изберат главен прокурор, нов ВСС, нов ИВСС, а старите вече карат втори и дори трети мандат. Всичко се срива пред очите ни, а той тръгнал да ни обяснява за решителност и вяра. Истерията и нарцисизмът не са решителност, нито са в състояние да породят вяра. Що за демокрация е тази, в която някой управлява еднолично без да е избран от никого? При това този някой няма дори елементарно възпитание и обноски.
09:48 22.09.2025
32 дебеЛ Лебед
Напредничаво МОМЧЕ. Истински ФЕНОМЕН. Завършен ШОПАР от класа !
09:49 22.09.2025
33 КарабасБарабас
09:50 22.09.2025
34 сиреч
09:51 22.09.2025
35 хер ФЛИК
Това е ден не за празнуване , а за ТЪЖЕН и ГОРЧИВ РАЗМИСЪЛ на какво дередже сме се насадили !
09:52 22.09.2025
36 вехтия
До коментар #1 от "стига":стягайте чифтетата и едрото бренеке ...за черната пантера,да не си помислите нещо друго
09:52 22.09.2025
37 Делянчооо
09:55 22.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пешо
Явно иска да го докопа .
Коментиран от #48
09:56 22.09.2025
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МЕ ОБХВАЩАТ ЖИВОТИНСКИ ИНСТИНКТИ ?
09:57 22.09.2025
41 Дедо ви...
09:57 22.09.2025
42 Жаба Кикерица
Че той е ГАРАНТ за това , че корупцията ще разцфтява , че без него няма да има ДЕМОкрация , че .....че......че....
09:59 22.09.2025
43 Тиква
09:59 22.09.2025
44 нннн
10:00 22.09.2025
45 Свиня и свински му работи
10:03 22.09.2025
46 ЛегнаЛангеЛ
Ето това ли е нашата независимост ! Към ТОВА ЛИ СЕ СТРЕМИМ , това ли искаме , това ли е ИДЕАЛА ни ?
10:04 22.09.2025
47 Нямает право!
Коментиран от #50, #55, #59
10:04 22.09.2025
48 насила дарител
До коментар #39 от "Пешо":В името на ВИМЕТО !
10:06 22.09.2025
49 Хората ,
10:06 22.09.2025
50 Браво
До коментар #47 от "Нямает право!":Поклон за Коментара.
10:07 22.09.2025
51 Ха,ха,ха
10:08 22.09.2025
52 СлънчогледкА
Падението ни продължава !
10:11 22.09.2025
53 Хахсхсх
10:12 22.09.2025
54 нннн
10:13 22.09.2025
55 Пресъединяване се
До коментар #47 от "Нямает право!":Към 50!
Коментар за без коментар!
10:13 22.09.2025
56 сморхаузен
10:14 22.09.2025
57 Жалки
10:14 22.09.2025
58 Ицо Багера
Коментиран от #63
10:16 22.09.2025
59 Децимация
До коментар #47 от "Нямает право!":Съгласен съм , но си пропуснал да добавиш и другото Пресе-Свиня , което е като негов брат близнак , при това СИАМСКИ !
Те са двете страни на монетата на Пошлото , Корумпираното и Алчното в България , която само на думи е НЕЗАВИСИМА !
10:18 22.09.2025
60 Ама то и оченцата му
Преди мнооого години, бях малка, гледах един потресаващ филм, за ужасяващи опити с хора. Филмът се казваше” Столът на дванайсетте “. Та там имаше един кадър, как на човек са му присадили тяло на прасе. А главата му човешка. Още помня този ужас.
И сега, всеки път като го погледна това човешко извращение във всяко едно отношение, тръпки ме побиват. Всички ужаси от филма ми изплуват. Ярко!
10:25 22.09.2025
61 Хахаха
10:27 22.09.2025
62 Гадно
До коментар #1 от "стига":Това същество щело било да стане ПРЕМИЕР!
ТОГАВА КАКВО ?!?!?!?!?!!!
10:27 22.09.2025
63 Ицо
До коментар #58 от "Ицо Багера":Той е по отровен от Навичок.
Започва празничната церемония в Търново за празника. Там ще е свинкята Киселова, не по- малко гнусна от свиневода Шиши!
Честит празник, Българи!
10:30 22.09.2025