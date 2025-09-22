Новини
Делян Пеевски: Новото начало се гради с решителност и вяра, в името на хората

22 Септември, 2025 09:27 804 63

Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим свободата

Делян Пеевски: Новото начало се гради с решителност и вяра, в името на хората - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба. Това заявява лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", казва Пеевски.

"Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората", заявява още лидерът на "ДПС - Ново начало".

Честит Ден на Независимостта!

Да живее независима и силна България!


България
  • 1 стига

    57 3 Отговор
    Скрийте го това човекоподобно същество ,поне на днешния празник!

    Коментиран от #30, #36, #62

    09:29 22.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    8 36 Отговор
    Един от Строителите на Съвременна България.

    09:30 22.09.2025

  • 3 Мое мнение

    49 2 Отговор
    Абе, рано или късно, ще дойде Коледа.

    09:30 22.09.2025

  • 4 скрийте го

    42 3 Отговор
    Ще повърна!

    09:30 22.09.2025

  • 5 Седящия Бик

    43 3 Отговор
    Великия вожд Дебелия Шопар, защо не казва "името на кои хора" защо не казва че избирателите му не знаят да четат и че за тях гласуването е "ши фъргами"?

    09:31 22.09.2025

  • 6 Поговорка

    43 3 Отговор
    На всяко прасе идва времето…

    09:32 22.09.2025

  • 7 Кой му вярва

    40 3 Отговор
    на тоя Шопар?

    09:33 22.09.2025

  • 8 Флюбена

    22 2 Отговор
    Ах...... само да успея да му вдигна шкембето за да достигна знаете кое, ще види той! Ако не успея ще ходя на фитнес за да заякна и ще успея. Защотото съм влюбена!

    09:34 22.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ромъттт

    13 2 Отговор
    Пума и от нея дума ,водят до чума! От Трън та на Глог е казал народът! Доган прехвърли на Делян огромният ресурс да просто и да ни взима всичко под шапката на другите! Мекото на баницата и лесното ! Да ама не ,няма вече кой да ти дава джамии и пари отвън уж ,за да ги строите, офшорите на Доган са вече на Пашата и няма как да ни лъжете ! Скоро очаквайте да се обединим с ромите и да Ви смачкаме политически ! Напред сънародници ,150 депутата в следващият парламен са достатъчни ,за да отворим Белене ,не реактора ,а затворът

    09:35 22.09.2025

  • 11 Ти си

    24 0 Отговор
    А бе тюфлека защо никога не казва в името на които хора ? Защото според мен едно е да се работи за народа а съвсем друго за хората - за нашите хора .. ...

    Коментиран от #31

    09:36 22.09.2025

  • 12 Иво

    23 1 Отговор
    Затвор за тебе и буци! Даже в една килия! Вярвам, че това един ден ще стане и България, ще бъде свободна от мутри, копейки и какво ли не!

    09:36 22.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Див простакес

    14 0 Отговор
    Не полите Ирак Деня на Независимостта, продажен шопар!

    Коментиран от #21

    09:36 22.09.2025

  • 15 Българин

    3 20 Отговор
    ДПС унищожи соросоидите! За това българския народ ще му е вечно прознателен!

    09:37 22.09.2025

  • 16 дядо поп

    21 1 Отговор
    Щъркела , който те е донесъл доста пъти те е изпускал. Или е от килограмите или човката му е била алтава.

    09:39 22.09.2025

  • 17 Тоя

    4 8 Отговор
    е будител !

    09:39 22.09.2025

  • 18 1488

    9 0 Отговор
    на кои хора ?

    09:40 22.09.2025

  • 19 харвар

    4 17 Отговор
    браво делянчо ти сложи на мястото им просто киро кокорчо академичето сапунче и други продължаваи в същия дух ние сме с теб време беше някои да ги преземи тия от ПП натрапени от другаря радев по препоръка на путин

    09:41 22.09.2025

  • 20 Коста

    4 17 Отговор
    Ашколсун на господин Пеевски! Един истински българин, на който българските турци ръце и нозе целуват, без една гръмнала пушка. Ашколсун!

    09:41 22.09.2025

  • 21 Божее

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Див простакес":

    Написах : неполитизирай, а то какво е изписал коректора! Еее, та тази система е много не адекватна.

    09:42 22.09.2025

  • 22 сопоп

    15 1 Отговор
    Шишко, колко милиарда открадна ти, и колко открадна крдаеца от ГЕРБ банкя, докато ни играхте пиески за това как се карате??? Само от ВиК от 2009 г до 2025г българите са платили над 20 милиарда лева само за сметки за вода. От Европа са окрадени над 10 милиарда евро. Няма нито една тръба подменена, няма 1 язовир нов или ремонтиран, няма и вода в язовирите. Сега вече няма и вода за пиене. За какви хора работиш Шишко??? За теб и крадливия циганин от Банкя ли??? Ако той е крадеца на милиарди, защо не си го вкарал в затвора??? За кои хора се грижиш??? Слава Богу, взе да им писва на българите от тъпите ви сценки как се "карате" а си делите кои колко милиарда да открадне. Ще ядете тоягите свини, от хората ще ги ядете.

    09:42 22.09.2025

  • 23 свиреп ОХЛЮВ

    13 1 Отговор
    Това е едно БРУТАЛНО и НАГЛО лицемерие !
    Ще го получаме непрекъснато и в прекомерни дози , ЩОМ СМЕ ГО ДОПУСНАЛИ и ЩОМ продължаваме да го ТЪРПИМ !
    Гарантирано от Тикви и Прасета !

    09:43 22.09.2025

  • 24 ПЪГУОШ

    9 1 Отговор
    Кажете честно - НЕЗАВИСИМИ ли сме ?

    09:43 22.09.2025

  • 25 Мурджо

    13 0 Отговор
    Ха ха! Вълкът, козината мени но нрава не. Или: Пременил се Илия, пак в тия. Веднъж лъжливо овчарче, цял живот лъжливо овчарче. Хора, не бъдете овце!

    09:44 22.09.2025

  • 26 Артилерист

    9 0 Отговор
    Няма случай Магнитски, тъй де Пеевски, да се изказва и да не спомене, че всичко прави за хората. Няма да се учудя, ако евроатлантиците го изберат за премиер, както толкова години избират мутрата Борисов...

    09:44 22.09.2025

  • 27 Да!

    11 0 Отговор
    Ще има ново начало, но след като те обесим с шопарската ти глава на долу!

    09:45 22.09.2025

  • 28 вехтия

    5 0 Отговор
    ако не го знаем,що за стока е,ще си кажем .какъв хубав човек,какви хубави приказки говори

    09:46 22.09.2025

  • 29 сайко килър

    7 0 Отговор
    НЕЗависими ли сме от - Простак ББ , Магнит ДП , от Шайката , от Корупцията им , от Алчността им , от КЕФА НА Урсула , от интересите на САЩ ?
    Сами можете да си отгворите , нали ?

    09:47 22.09.2025

  • 30 Човек

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "стига":

    Искаше да кажеш. СВИНЕподобно ,нали?

    09:48 22.09.2025

  • 31 факт

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ти си":

    Няма нужда да казва, ние знаем кои са хората. Това лято 1/5 от държавата изгоря, 1/5 е без вода, цените летят нагоре с часове, престъпността расте, а правосъдие и полиция няма. Занимават се с лобистки закони вместо да изберат главен прокурор, нов ВСС, нов ИВСС, а старите вече карат втори и дори трети мандат. Всичко се срива пред очите ни, а той тръгнал да ни обяснява за решителност и вяра. Истерията и нарцисизмът не са решителност, нито са в състояние да породят вяра. Що за демокрация е тази, в която някой управлява еднолично без да е избран от никого? При това този някой няма дори елементарно възпитание и обноски.

    09:48 22.09.2025

  • 32 дебеЛ Лебед

    9 0 Отговор
    Делян пак ли е изпреварил Бойко с поздравлението за поредния празник ?
    Напредничаво МОМЧЕ. Истински ФЕНОМЕН. Завършен ШОПАР от класа !

    09:49 22.09.2025

  • 33 КарабасБарабас

    0 0 Отговор
    Кога ли новите ни ПРИЯТЕЛИ , ще ни забранят да празнуваме този стар , вехт празник отпреди далечните 117 годин ?

    09:50 22.09.2025

  • 34 сиреч

    7 0 Отговор
    В името на хората в Дубай - двете шл---и на магнитската св--я

    09:51 22.09.2025

  • 35 хер ФЛИК

    7 0 Отговор
    Всичко друго сме , но не и НЕзависими !
    Това е ден не за празнуване , а за ТЪЖЕН и ГОРЧИВ РАЗМИСЪЛ на какво дередже сме се насадили !

    09:52 22.09.2025

  • 36 вехтия

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "стига":

    стягайте чифтетата и едрото бренеке ...за черната пантера,да не си помислите нещо друго

    09:52 22.09.2025

  • 37 Делянчооо

    8 0 Отговор
    В кочината има ли Водопад??? Не се обеснявай бе нерез тлъст. Гад мръсна която съсипа и унищожи Българите. Гад която ни изсели и пръсна по цялото земно Кълбо. Ти ли ще ни управляваш бе.

    09:55 22.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пешо

    5 0 Отговор
    И тоя говори за ВИМЕТО на хората .
    Явно иска да го докопа .

    Коментиран от #48

    09:56 22.09.2025

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ЗАЩО ВСЕКИ ПЪТ КАТО СЕ ОБАДИ ТОЯ
    МЕ ОБХВАЩАТ ЖИВОТИНСКИ ИНСТИНКТИ ?

    09:57 22.09.2025

  • 41 Дедо ви...

    4 0 Отговор
    Свинята се уля на днешния празник

    09:57 22.09.2025

  • 42 Жаба Кикерица

    5 0 Отговор
    Кога ще излезе и Бойко да ни поздрави - като каже , че се гордее да води Тулупите-народ и с кеф да се хвали , че му го Набива с 200 ?
    Че той е ГАРАНТ за това , че корупцията ще разцфтява , че без него няма да има ДЕМОкрация , че .....че......че....

    09:59 22.09.2025

  • 43 Тиква

    10 0 Отговор
    Гнусен лицемер,както всички от гроб,със тиквата.Нацюги.

    09:59 22.09.2025

  • 44 нннн

    5 0 Отговор
    Що дразните хората с туй главно Д ?

    10:00 22.09.2025

  • 45 Свиня и свински му работи

    6 0 Отговор
    Аз си мислех, че се гради с корупция, кражби, лъжи, измами, опорочени обществени поръчки и тъкане на конкуренция. За Народа няма място.

    10:03 22.09.2025

  • 46 ЛегнаЛангеЛ

    5 0 Отговор
    България е като един кокал ! Захапан от Бойко от едната страна и от Делян от другата. Тези двама я ръфат и разкъсват безнаказано и доволно.
    Ето това ли е нашата независимост ! Към ТОВА ЛИ СЕ СТРЕМИМ , това ли искаме , това ли е ИДЕАЛА ни ?

    10:04 22.09.2025

  • 47 Нямает право!

    14 0 Отговор
    Нямате право да триете истината! Лъжа ли е, че целокупният български народ мрази, презира и ненавижда уродливото 190 - килограмово туловище Пеевски? Лъжа ли е, че това туловище открадна три милиарда от активите на КТБ, която събори с неоценимото съдействие на свинската Цаца?! Лъжа ли е, че езикът му е каруцарски, мръсен и просташки и надминава по цинизъм дори коалиционния му партньор Хаджи Тошко Африкански от Има Такива Наглеци?! Лъжа ли е, че е обявен за корумпиран престъпник от най-висока класа от Щатите и Великобритания и е в позорния списък "Магнитски"?! А вие не се ли срамувате да ви поздравява с празника точно този Дебелак, който наскоро направи великата ни някога държава за посмешище по севта и у нас с простащината си?! Да поздравява Данчо Ментата крупието, който е депутат вече 36 години, както и неколцината лакеи като него!

    Коментиран от #50, #55, #59

    10:04 22.09.2025

  • 48 насила дарител

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пешо":

    В името на ВИМЕТО !

    10:06 22.09.2025

  • 49 Хората ,

    5 0 Отговор
    изцедени като лимони , почти една трета замина за чужбина и започна новото си начало , сега ще ми градели били ново начало ?!

    10:06 22.09.2025

  • 50 Браво

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Нямает право!":

    Поклон за Коментара.

    10:07 22.09.2025

  • 51 Ха,ха,ха

    4 0 Отговор
    До този ли опряхме да оправя многострадалната ни родина? Жална ни майка.

    10:08 22.09.2025

  • 52 СлънчогледкА

    3 0 Отговор
    Отвратително , гнусно , лицемерно , срамно.............! Този човек-магнит ДА ПОЗДРАВЯВА НАРОДА !!!
    Падението ни продължава !

    10:11 22.09.2025

  • 53 Хахсхсх

    2 0 Отговор
    Ново начало със стари мафиоти е нонсенс

    10:12 22.09.2025

  • 54 нннн

    4 0 Отговор
    Що дразните хората с туй главно Д ?

    10:13 22.09.2025

  • 55 Пресъединяване се

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Нямает право!":

    Към 50!
    Коментар за без коментар!

    10:13 22.09.2025

  • 56 сморхаузен

    2 0 Отговор
    Предполагам , че скоро и Бойко ще излезе , за да каже само - Делян вече каза какво мислим и двамата !

    10:14 22.09.2025

  • 57 Жалки

    4 0 Отговор
    Платени медий за да му отразяват простащината

    10:14 22.09.2025

  • 58 Ицо Багера

    3 0 Отговор
    Що пръшки може да изкараш от това говедо.

    Коментиран от #63

    10:16 22.09.2025

  • 59 Децимация

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Нямает право!":

    Съгласен съм , но си пропуснал да добавиш и другото Пресе-Свиня , което е като негов брат близнак , при това СИАМСКИ !
    Те са двете страни на монетата на Пошлото , Корумпираното и Алчното в България , която само на думи е НЕЗАВИСИМА !

    10:18 22.09.2025

  • 60 Ама то и оченцата му

    2 0 Отговор
    Свински. Загледайте се!
    Преди мнооого години, бях малка, гледах един потресаващ филм, за ужасяващи опити с хора. Филмът се казваше” Столът на дванайсетте “. Та там имаше един кадър, как на човек са му присадили тяло на прасе. А главата му човешка. Още помня този ужас.
    И сега, всеки път като го погледна това човешко извращение във всяко едно отношение, тръпки ме побиват. Всички ужаси от филма ми изплуват. Ярко!

    10:25 22.09.2025

  • 61 Хахаха

    0 0 Отговор
    Новото начало се гради с престъпници в затворите, а не в НС и начело на измислени партии.

    10:27 22.09.2025

  • 62 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "стига":

    Това същество щело било да стане ПРЕМИЕР!

    ТОГАВА КАКВО ?!?!?!?!?!!!

    10:27 22.09.2025

  • 63 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ицо Багера":

    Той е по отровен от Навичок.
    Започва празничната церемония в Търново за празника. Там ще е свинкята Киселова, не по- малко гнусна от свиневода Шиши!
    Честит празник, Българи!

    10:30 22.09.2025

