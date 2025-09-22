"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2

"Топлофикация София" не разполага със средства, за да компенсира жителите на столичния квартал "Дружба" 2 заради спирането на топлата вода и парното от октомври до Нова година. Това заяви в студиото на "Денят започа" изпълнителният директор на дружеството Петър Петров. По думите му, софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряно топлоподаването на 2 октомври за 3 дни.
"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен", обясни шефът на дружеството.
Петров не може да гарантира обаче, че по време на ремонта всички жители на квартала ще имат отопление по празниците - Коледа и Нова година.
По думите му, "Топлофикация София" е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на "Булгаргаз" за природен газ е достигнала 2,1 млрд. лева.
"Реалната доставка за неплатени количества към "Булгаргаз" е 930 млн. лева от 2011 г., а непризнатите разходи от страна на регулатора от 2011 г. до момента са 1,430 млрд. лева. Осъзнавате големият дефицит, с който дружеството трябва да оперира", каза Петров.
Той допълни, че цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да може дружеството да извършва спокойно ремонтите си. В момента инвестиционната програма на компанията изостава.
"Реалната цена на топлинната енергия към настоящия момент би следвало да бъде по-висока. Ние сме заявили 30% увеличение, утвърдено ни е 5,6%", каза Петров.
По думите му, дружеството е разбрало за проблема в "Дружба" след края на отоплителния сезон, въпреки че до този момент е имало подадени 935 жалби от 97 сгради за проблеми.
"Когато направихме първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода само единствено в този район. В момента, в който ние извършваме измервания, установяваме 250 тона, за по-малко от 4 месеца това е едно значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон, каза шефът на "Топлофикация София".
След належащия ремонт, би трябвало в "Дружба" 2 да бъде решен проблемът с топлоподаването за следващите 30 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:36 22.09.2025
2 Пич
09:39 22.09.2025
3 Веселин
09:41 22.09.2025
4 Красимир Петров
09:49 22.09.2025
5 358
09:53 22.09.2025
6 Боруна Лом
09:58 22.09.2025
7 Цончо
09:59 22.09.2025
8 Дик диверсанта
"Когато направихме първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода само единствено в този район."
Тук нещо къпят софиянци със студена вода.
Коментиран от #11, #21
10:00 22.09.2025
9 За Топлофикация,
10:06 22.09.2025
10 ООрана държава
Коментиран от #16
10:07 22.09.2025
11 Кочо
До коментар #8 от "Дик диверсанта":250 кубика вряла вода изтича на час от тръби под налягане, по онези години мой роднина загина, падна в шахта с вряла вода в парка Заимов, до театъра
10:11 22.09.2025
12 Дориана
10:12 22.09.2025
13 Нима мечта е само
10:17 22.09.2025
14 Данко Харсъзина
10:18 22.09.2025
15 франк лоид раид
10:19 22.09.2025
16 Кви шопи бе
До коментар #10 от "ООрана държава":В София всички са от цялата страна
10:19 22.09.2025
17 Никой
Това е мъчна работа.
Коментиран от #18
10:21 22.09.2025
18 СЕДЛАРОВ
До коментар #17 от "Никой":Това е носталгия по миналото
10:23 22.09.2025
19 Про и кон
Ние кореняците софиянци от 100+ години, не ползващи, Толофикация, защо трябваме да плащаме дълговете на Топлофицация от едим милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
И не само ние кореняците софианци от 100+ години, но и хората от градове и села палащме дълга на Топлото. Това е 1/2 % от нациионалния бюджет ли приватизирайте Толото. Справедливост ли е това?
10:25 22.09.2025
20 Име
10:29 22.09.2025
21 Боруна Лом
До коментар #8 от "Дик диверсанта":ЩЕ ВРЪЗВАТ НОВИТЕ КОМПЛЕКСИ ОКОЛО МЕТРОСТАНЦИЯТА !А ТАЗИ ВОДА АКО ИЗТИЧАШЕ ЩЕШЕ ДА СЕ УДАВИ МЕТРОТО И НЕ САМО!
10:30 22.09.2025