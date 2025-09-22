Новини
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2

22 Септември, 2025 09:35 709 21

От дружеството искат по-висока цена на парното

"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Топлофикация София" не разполага със средства, за да компенсира жителите на столичния квартал "Дружба" 2 заради спирането на топлата вода и парното от октомври до Нова година. Това заяви в студиото на "Денят започа" изпълнителният директор на дружеството Петър Петров. По думите му, софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряно топлоподаването на 2 октомври за 3 дни.

"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен", обясни шефът на дружеството.

Петров не може да гарантира обаче, че по време на ремонта всички жители на квартала ще имат отопление по празниците - Коледа и Нова година.

По думите му, "Топлофикация София" е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на "Булгаргаз" за природен газ е достигнала 2,1 млрд. лева.

"Реалната доставка за неплатени количества към "Булгаргаз" е 930 млн. лева от 2011 г., а непризнатите разходи от страна на регулатора от 2011 г. до момента са 1,430 млрд. лева. Осъзнавате големият дефицит, с който дружеството трябва да оперира", каза Петров.

Той допълни, че цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да може дружеството да извършва спокойно ремонтите си. В момента инвестиционната програма на компанията изостава.

"Реалната цена на топлинната енергия към настоящия момент би следвало да бъде по-висока. Ние сме заявили 30% увеличение, утвърдено ни е 5,6%", каза Петров.

По думите му, дружеството е разбрало за проблема в "Дружба" след края на отоплителния сезон, въпреки че до този момент е имало подадени 935 жалби от 97 сгради за проблеми.

"Когато направихме първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода само единствено в този район. В момента, в който ние извършваме измервания, установяваме 250 тона, за по-малко от 4 месеца това е едно значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон, каза шефът на "Топлофикация София".

След належащия ремонт, би трябвало в "Дружба" 2 да бъде решен проблемът с топлоподаването за следващите 30 години.


София / България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    ТЕЦ София да подари по една газена лампа на дружбарите.

    09:36 22.09.2025

  • 2 Пич

    17 0 Отговор
    И кой открадна средствата...?! Защото топлофикация одира кожите на софиянци и има много пари !!! Освен топло продава и ток и има още по много пари !!! Къде са... ???

    09:39 22.09.2025

  • 3 Веселин

    13 0 Отговор
    Колко народ обраха с ЧСИ-та -мутри , сега нямат пари. И тия като тиквата и свинята са учили само събиране и умножение.

    09:41 22.09.2025

  • 4 Красимир Петров

    10 0 Отговор
    Как ще има пари като се източват милиони всяка година.Ако знаете колко е раздута администрацията и какви измислени длъжности има там,ще се хванете за главата.

    09:49 22.09.2025

  • 5 358

    6 0 Отговор
    Тия са надували яко, за да качат вода до Младост 4, и Дружба 2 буквално е експлоадирала. Иначе мрежата в Дружба 2 е най новата в София

    09:53 22.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПРИЗНАЕТЕ,ЧЕ ЩЕ СЕ ПОДВЪРЗВАТ С ТОПЛОФИКАЦИЯТА НОВИТЕ БЛОКОВЕ С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЧАСТНИ СТОИТЕЛИ

    09:58 22.09.2025

  • 7 Цончо

    6 0 Отговор
    Тецовете трябваше да са най достъпният енергиен източник, но ако са държавни, куче влачи, диря няма

    09:59 22.09.2025

  • 8 Дик диверсанта

    6 0 Отговор
    Цитат
    "Когато направихме първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода само единствено в този район."

    Тук нещо къпят софиянци със студена вода.

    Коментиран от #11, #21

    10:00 22.09.2025

  • 9 За Топлофикация,

    2 1 Отговор
    Питайте Р. Овч , и Пернишкия ГОЛЕМ енергетик Милко Ковачев. Сетете се как Скункса си купи имение за 16 млн в Швейцария

    10:06 22.09.2025

  • 10 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Както винаги щом е за шопите ще се вземе държавна пара

    Коментиран от #16

    10:07 22.09.2025

  • 11 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дик диверсанта":

    250 кубика вряла вода изтича на час от тръби под налягане, по онези години мой роднина загина, падна в шахта с вряла вода в парка Заимов, до театъра

    10:11 22.09.2025

  • 12 Дориана

    4 0 Отговор
    Да бъдат разследвани къде отидоха парите ?

    10:12 22.09.2025

  • 13 Нима мечта е само

    2 0 Отговор
    Топлата вода

    10:17 22.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ще плащате.

    10:18 22.09.2025

  • 15 франк лоид раид

    3 0 Отговор
    Важно е за прочутият ХОТЕЛ НАД КАСКАДИТЕ да има

    10:19 22.09.2025

  • 16 Кви шопи бе

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ООрана държава":

    В София всички са от цялата страна

    10:19 22.09.2025

  • 17 Никой

    2 0 Отговор
    Прав е - това е технически невъзможно - това са огромни територии. Само на снимката - кога ще направиш такива огромни комини - това е от социализма. Но минаха над 30 години оттогава. Правили са ремонти през това време - но друго си е - цялата държава да се впрегне.

    Това е мъчна работа.

    Коментиран от #18

    10:21 22.09.2025

  • 18 СЕДЛАРОВ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Никой":

    Това е носталгия по миналото

    10:23 22.09.2025

  • 19 Про и кон

    1 0 Отговор
    За каква компесация се споменава?
    Ние кореняците софиянци от 100+ години, не ползващи, Толофикация, защо трябваме да плащаме дълговете на Топлофицация от едим милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
    И не само ние кореняците софианци от 100+ години, но и хората от градове и села палащме дълга на Топлото. Това е 1/2 % от нациионалния бюджет ли приватизирайте Толото. Справедливост ли е това?

    10:25 22.09.2025

  • 20 Име

    0 0 Отговор
    Това дружество трябва да бъде затворено! То е "тумор" !

    10:29 22.09.2025

  • 21 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дик диверсанта":

    ЩЕ ВРЪЗВАТ НОВИТЕ КОМПЛЕКСИ ОКОЛО МЕТРОСТАНЦИЯТА !А ТАЗИ ВОДА АКО ИЗТИЧАШЕ ЩЕШЕ ДА СЕ УДАВИ МЕТРОТО И НЕ САМО!

    10:30 22.09.2025

