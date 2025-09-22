Новини
Радев: Независимостта е урок по държавническа мъдрост

22 Септември, 2025 10:37 652 45

Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни

"Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще", напиша в своя профил в социалната мрежа Facebook президентът на България Румен Радев.

"Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права", допълва той.

Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист.


София / България
  • 1 В Колектива

    6 9 Отговор
    на Боко , един не я е прихванал !

    10:39 22.09.2025

  • 2 честен ционист

    3 14 Отговор
    Никаква ганчовска държавническа мъдрост няма в сделката между Русия и Австро-Унгария. Независимостта е за сметка на завалиите босненци, които на свой ред губят своята.

    Коментиран от #11, #16

    10:40 22.09.2025

  • 3 Сталин

    13 10 Отговор
    Стига празни приказки ,слушаме глупости вече 35 години западна демокрация и през това време ограбихте и продадохте България за една торба банани на западните мародери, комунистите оставиха една просперираща и модерна държава и за 30 години западна демокрация България беше върната във феодализма

    Коментиран от #20

    10:40 22.09.2025

  • 4 Дориана

    12 7 Отговор
    Държавническа мъдрост липсва при симбиозата Борисов и Пеевски . Правителството Желязков подчинено на този тандем с некомпетентни и некадърни министри ни влачи на дъното. Вместо това се ширят корупция, политически арести, рекет, и пълзяща диктатура. Това е резултата от този кабинет.

    10:42 22.09.2025

  • 5 защо никой не съдейства на момчето

    8 4 Отговор
    Украйна отвлече българско момче, прати го на фронта - най-отпред!! Честит ви Ден на "независимостта"

    10:45 22.09.2025

  • 6 едики

    8 4 Отговор
    Ти например какво направи като Президент, дето го хранят българите, за България??? Всички мишоци, само речи държите. Какво направи??? Това е въпроса??? Спря ли крадеца от Банкя, дето лъже и краде повече и от циганите??? Спря ли свинята с големия и апетит??? Как се бори??? За какво изобщо се кандидатира за Президент??? Само празни приказки и речи дето ви ги пише някои глупак. Само приказки. Какво свършихте?? Колко крадци влязоха в затвора??? Слава на Господ Иисус Христос, предците ни са направили каквото могат, ами вие какво направихте???

    Коментиран от #8, #23

    10:46 22.09.2025

  • 7 Кфкцкфк

    7 6 Отговор
    А дибилът премиер роско не присъства на празника, отилъл в хамерика да подпише нашата продан

    Коментиран от #36

    10:46 22.09.2025

  • 8 а ми за 18 год

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "едики":

    поне ви ПОСОЧИ отпадъка на БГ НАРЕЧЕ ГИ С ИМЕНА ПОСОЧИ ГИ С ПРЪСТА -----ТЕ СА

    10:50 22.09.2025

  • 9 Хи Хи

    8 5 Отговор
    Тоя руцкий агентец не спря да бръщолеви , и става все по болножалничък .

    Коментиран от #19

    10:51 22.09.2025

  • 10 д-р цветеслива бухалова-злобната

    3 8 Отговор
    Браво румка!! Ние сме с теб!! Венсеремос

    10:54 22.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майна

    11 4 Отговор
    Най- големия предател
    Не Борисов, не Мамин- ние се борихме срещу тях!
    Ти си предател!
    За явявам го с честното си българско сърце!!!
    Ти дойде подготвен от дълбоките.

    10:55 22.09.2025

  • 13 голЕ е смЕх

    8 5 Отговор
    Наглия зеленочорапковец, взел да говори за държавност , от позицията му на московска креатура , голям е смехотворец , направо е за някой комедиен сериал .

    10:56 22.09.2025

  • 14 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    10 5 Отговор
    "Човек от село с два пръста чело
    се бута да е все начело."
    "Във всички времена добре живее
    тоз, който да се нагоди умее"
    /Радой Ралин/

    10:57 22.09.2025

  • 15 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    9 4 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ

    А ДН€$ ф а т м ак ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    Коментиран от #40

    10:57 22.09.2025

  • 16 ИСТИНАТА

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Президентът Радев е пр.ост паток, а се мисли за паун!

    10:58 22.09.2025

  • 17 парфюм

    2 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:58 22.09.2025

  • 18 аре

    7 4 Отговор
    Долнопробник като тоя , дори и не си струва майносването .

    10:59 22.09.2025

  • 19 АЛООООУ СИНОПТИКОВ

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хи Хи":

    И ТОИ ЛИ Е С ВИЛА В ХАЛКИДИКИ или хотел ВОДНИ КАСКАДИ

    11:00 22.09.2025

  • 20 Другар

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    В България няма западна демокрация ,има руска форма на демокрация планирана през 90 години на миналия век ,която да остави всички блага на децата на комунягите

    11:01 22.09.2025

  • 21 скоро ще е

    8 4 Отговор
    На резидента , Господин Никой , скоро му изтича времето , а после ще разбере какво е да е никой и да няма кой да го наплюе дори ...

    Коментиран от #22

    11:02 22.09.2025

  • 22 вярно е

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "скоро ще е":

    Ми то на такъв и храчката не си струва да хвърлиш.

    11:05 22.09.2025

  • 23 Е как

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "едики":

    вдигнах юмрук ,като ме настъпаха ,но после си крадох и аз на воля

    11:05 22.09.2025

  • 24 Абсурдистан

    6 3 Отговор
    Какви времена настъпиха- казармен простак да говори за "държавническа мъдрост"!

    11:11 22.09.2025

  • 25 Колко

    8 1 Отговор
    са мъдрите държавници ? Посочи един ! А престъпници са почти всички !

    Коментиран от #29

    11:12 22.09.2025

  • 26 Цвете

    5 2 Отговор
    КОМЕДИЯТА ПРОДЪЛЖАВА. ВИЕ ЗАВИСИМ ЛИ СТЕ ИЛИ НЕ??? О ,ЗАВИСИМ СТЕ И НИЕ ЗНАЕМ ОТ КОГО???! ПОГРИЖЕТЕ СЕ БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ ПЛАЩАМЕ ЗА " БОТАШ, " ЗАЩОТО СУМАТА Е НЕПОСИЛНА ЗА НАС. ТОПЛОФИКАЦИЯ ОДИРА ДВЕ КОЖИ. ВИК, СЪЩО. БОКЛУКА НА СТОЛИЦАТА Е ЕЖЕДНЕВНА КРАЖБА. ВЕЧЕ, НЕ СЕ ИЗДЪРЖА. ПОГРИЖЕТЕ СЕ ПОНЕ ОСТАТЪКА ОТ ВРЕМЕТО, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ВЪВ ВАША ПОЛЗА. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ИСТИНСКИТЕ ПРИЯТЕЛИ, КОИТО НЕ СЕ СТРАХУВАТ И СРАМУВАТ, ДА СЕ НАРЕКЪТ БЪЛГАРИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:13 22.09.2025

  • 27 Фен

    4 2 Отговор
    Мунчо е е акацията на политическият инфантилизъм.

    11:13 22.09.2025

  • 28 Никаква

    7 3 Отговор
    почит не отдавате , просто едно мероприятие като в соца и едни и същи локуми !

    11:14 22.09.2025

  • 29 да да

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Колко":

    Вярно , а главния престъпник - Мунчо Чорапа.

    11:15 22.09.2025

  • 30 Аз съм веган

    7 3 Отговор
    Мунчо сигурно много го е яд за независимостта. Ако може да сме роби на блатните.

    11:15 22.09.2025

  • 31 Цвете

    4 2 Отговор
    11:16 22.09.2025

  • 32 Н. Недялков

    2 6 Отговор
    ,,Какъв е Радев, ако не част от същото зло?

    Какъв съм аз, ако чакам на Радев и сериозно вярвам, че той е по-добър за България от Борисов и Пеевски, с които ту се сговаря, ту се разкачва години наред, според интереса си? Какъв съм - идеалист, наивник или кръгъл идиот?

    Колкото е да е утопично, въпреки хулите, неглижирането и стигмата, аз ще продължавам да воювам за лева си. И за мира.

    Не е клише. Не е клише, че ни стягат за пушечно месо, след като преди това ни ограбят и фалират.

    Не чакам ни президент, ни международно положение, ни псевдо-опозиция. И един човек да застане до мен на площада, има смисъл! Това е наистина последната битка, за последния човек.

    Единственият критерий е как изглеждам в очите на децата си, а смъртната ми присъда е те да ме помислят за страхливец. "

    Коментиран от #34

    11:16 22.09.2025

  • 33 Н. Недялков

    4 3 Отговор
    ,,Кои са "по-добрите времена"? Когато се накани президентът, хвърли оставка и си направи партия? Това ли е спасителят, алтернативата - Радев? Онзи, който обладава властта от 2016 г. и е назначил няколко правителства? Онзи, който ни докара ПП? Онзи, който се ослушва кога "Съветската армия ще дойде на Дунава", че да влезе в образа на ОФ в нощта срещу Девети септември?!

    Сигурно е практично, но не е моята битка. Не вярвам на този мъж. Не вярвам на този морал. Не вярвам, че е нормално първо да работиш против референдума, а после изведнъж да поискаш референдум, колкото да приласкаеш определен патриотичен сегмент. Не вярвам, че е нормално у нас да говориш за мир, а в Германия да откриваш фабрика на "Райнметал" и да осъждаш "руските дронове над Полша" даже преди Кая Калас?!"

    Коментиран от #35

    11:19 22.09.2025

  • 34 альоха

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Н. Недялков":

    Какъв лев те гони бе Недялков , като български лев няма от времето но въвеждане на валутния борд , що се правиш на глупав , та да се заблуждаваш по още по глупав начин .

    11:20 22.09.2025

  • 35 альоха

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Н. Недялков":

    Тук имаш плюсче от мен , защото си абсолютно прав ,доказано с факти.

    11:22 22.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 за личен кеш при господарите си

    0 4 Отговор
    Договаря плочки за хотела че в бълхарияяяяяя много скъпо.

    11:31 22.09.2025

  • 38 калина /алена

    1 4 Отговор
    Румен Радев е Президент на България! С най-висок рейтинг-80%!!! А Правителство на Джелязков е с рейтинг 20% и /сега се кланя на СОЩ-съ единени овчарски щати и плюе против България и Русия!!! Този предател-Джелязков е в най-престъ пната стр ана в света СОЩ/съединени овчарски щати/ на този свят ден-НЕЗАВИСИМОСТТА на БЪЛГАРИЯ!!!,Независимостта на България е осъществена от Н.В.Цар Фердинанд Първи Български!!! Само нашите Царе са милеели за България!!!Джелязков в СОЩ/съединени овчарски щати! ПОЗОР!!!

    11:33 22.09.2025

  • 39 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Натовския генерал не спира да ръси клишета и заучени фрази.

    11:38 22.09.2025

  • 40 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    11:41 22.09.2025

  • 41 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 2 Отговор
    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    11:41 22.09.2025

  • 42 Президент на САЩ най-интелигентният

    3 1 Отговор
    "Този, който контролира парите на една нация, контролира нацията!"
    Джеймс А. Гарфийлд,
    президент на САЩ, 1881 г., един от най-интелигентните човеци
    живяли някога в Белия дом!
    ..........
    С щастливото евро, независима България,
    ще се управлява от германската Европейска Централна Банка!
    Германецът Фердинанд, цар на българите, е бил държавник.
    За Германия.

    Наший президент от 1990 г. насам, с факла я търсим тази
    наша държавническа мъдрост и политическа зрялост.
    А насреща ни само неграмотно разпродаване на държавното,
    и политическа недоразвитост, и безотговорност за дълг към Родината.

    Коментиран от #44

    11:48 22.09.2025

  • 43 Анджо

    5 1 Отговор
    Тоя ли е мъдър нещастник скапан, тоя кадето щеше да се бори срещу мафията и сам се опитва да си направи. Прякора му не е случаен.

    11:51 22.09.2025

  • 44 Това е характеристиката

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Президент на САЩ най-интелигентният":

    на всички управляващи богата икономически мощна България
    заела 27-мо място сред 196 държави в света по стандарт на развитие!
    Описаната характеристика ПРИЛЕПВА идеално на всички по високите етажи
    досега - погазили национална чест, достойнство и дълг
    към националната българска принадлежност.
    Докараха ни невиждано нахална паплач от чужди държави
    да се разпореждат в собственият ни дом.
    Презрени завинаги ще бъдат всички управници сребролюбци

    11:52 22.09.2025

  • 45 Промяна

    1 0 Отговор
    Конституцията ли Киро беше назначен с канадско гражданство а Лена фалшифицира едни подписи КС назначи измамници едни да рушат държавата ни С юмрук излезе заедно с платените божкови протести назначи с ала балата едни се започна хаос тук

    12:09 22.09.2025

