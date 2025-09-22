Радев: Независимостта е урок по държавническа мъдрост

"Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще", напиша в своя профил в социалната мрежа Facebook президентът на България Румен Радев.
"Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права", допълва той.
Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Колектива
10:39 22.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #11, #16
10:40 22.09.2025
3 Сталин
Коментиран от #20
10:40 22.09.2025
4 Дориана
10:42 22.09.2025
5 защо никой не съдейства на момчето
10:45 22.09.2025
6 едики
Коментиран от #8, #23
10:46 22.09.2025
7 Кфкцкфк
Коментиран от #36
10:46 22.09.2025
8 а ми за 18 год
До коментар #6 от "едики":поне ви ПОСОЧИ отпадъка на БГ НАРЕЧЕ ГИ С ИМЕНА ПОСОЧИ ГИ С ПРЪСТА -----ТЕ СА
10:50 22.09.2025
9 Хи Хи
Коментиран от #19
10:51 22.09.2025
10 д-р цветеслива бухалова-злобната
10:54 22.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майна
Не Борисов, не Мамин- ние се борихме срещу тях!
Ти си предател!
За явявам го с честното си българско сърце!!!
Ти дойде подготвен от дълбоките.
10:55 22.09.2025
13 голЕ е смЕх
10:56 22.09.2025
14 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
се бута да е все начело."
"Във всички времена добре живее
тоз, който да се нагоди умее"
/Радой Ралин/
10:57 22.09.2025
15 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ
А ДН€$ ф а т м ак ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
Коментиран от #40
10:57 22.09.2025
16 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "честен ционист":Президентът Радев е пр.ост паток, а се мисли за паун!
10:58 22.09.2025
17 парфюм
10:58 22.09.2025
18 аре
10:59 22.09.2025
19 АЛООООУ СИНОПТИКОВ
До коментар #9 от "Хи Хи":И ТОИ ЛИ Е С ВИЛА В ХАЛКИДИКИ или хотел ВОДНИ КАСКАДИ
11:00 22.09.2025
20 Другар
До коментар #3 от "Сталин":В България няма западна демокрация ,има руска форма на демокрация планирана през 90 години на миналия век ,която да остави всички блага на децата на комунягите
11:01 22.09.2025
21 скоро ще е
Коментиран от #22
11:02 22.09.2025
22 вярно е
До коментар #21 от "скоро ще е":Ми то на такъв и храчката не си струва да хвърлиш.
11:05 22.09.2025
23 Е как
До коментар #6 от "едики":вдигнах юмрук ,като ме настъпаха ,но после си крадох и аз на воля
11:05 22.09.2025
24 Абсурдистан
11:11 22.09.2025
25 Колко
Коментиран от #29
11:12 22.09.2025
26 Цвете
11:13 22.09.2025
27 Фен
11:13 22.09.2025
28 Никаква
11:14 22.09.2025
29 да да
До коментар #25 от "Колко":Вярно , а главния престъпник - Мунчо Чорапа.
11:15 22.09.2025
30 Аз съм веган
11:15 22.09.2025
31 Цвете
11:16 22.09.2025
32 Н. Недялков
Какъв съм аз, ако чакам на Радев и сериозно вярвам, че той е по-добър за България от Борисов и Пеевски, с които ту се сговаря, ту се разкачва години наред, според интереса си? Какъв съм - идеалист, наивник или кръгъл идиот?
Колкото е да е утопично, въпреки хулите, неглижирането и стигмата, аз ще продължавам да воювам за лева си. И за мира.
Не е клише. Не е клише, че ни стягат за пушечно месо, след като преди това ни ограбят и фалират.
Не чакам ни президент, ни международно положение, ни псевдо-опозиция. И един човек да застане до мен на площада, има смисъл! Това е наистина последната битка, за последния човек.
Единственият критерий е как изглеждам в очите на децата си, а смъртната ми присъда е те да ме помислят за страхливец. "
Коментиран от #34
11:16 22.09.2025
33 Н. Недялков
Сигурно е практично, но не е моята битка. Не вярвам на този мъж. Не вярвам на този морал. Не вярвам, че е нормално първо да работиш против референдума, а после изведнъж да поискаш референдум, колкото да приласкаеш определен патриотичен сегмент. Не вярвам, че е нормално у нас да говориш за мир, а в Германия да откриваш фабрика на "Райнметал" и да осъждаш "руските дронове над Полша" даже преди Кая Калас?!"
Коментиран от #35
11:19 22.09.2025
34 альоха
До коментар #32 от "Н. Недялков":Какъв лев те гони бе Недялков , като български лев няма от времето но въвеждане на валутния борд , що се правиш на глупав , та да се заблуждаваш по още по глупав начин .
11:20 22.09.2025
35 альоха
До коментар #33 от "Н. Недялков":Тук имаш плюсче от мен , защото си абсолютно прав ,доказано с факти.
11:22 22.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 за личен кеш при господарите си
11:31 22.09.2025
38 калина /алена
11:33 22.09.2025
39 таксиджия 🚖
11:38 22.09.2025
40 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #15 от "ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
11:41 22.09.2025
41 Г€Н€РАЛ Д€$И
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
11:41 22.09.2025
42 Президент на САЩ най-интелигентният
Джеймс А. Гарфийлд,
президент на САЩ, 1881 г., един от най-интелигентните човеци
живяли някога в Белия дом!
..........
С щастливото евро, независима България,
ще се управлява от германската Европейска Централна Банка!
Германецът Фердинанд, цар на българите, е бил държавник.
За Германия.
Наший президент от 1990 г. насам, с факла я търсим тази
наша държавническа мъдрост и политическа зрялост.
А насреща ни само неграмотно разпродаване на държавното,
и политическа недоразвитост, и безотговорност за дълг към Родината.
Коментиран от #44
11:48 22.09.2025
43 Анджо
11:51 22.09.2025
44 Това е характеристиката
До коментар #42 от "Президент на САЩ най-интелигентният":на всички управляващи богата икономически мощна България
заела 27-мо място сред 196 държави в света по стандарт на развитие!
Описаната характеристика ПРИЛЕПВА идеално на всички по високите етажи
досега - погазили национална чест, достойнство и дълг
към националната българска принадлежност.
Докараха ни невиждано нахална паплач от чужди държави
да се разпореждат в собственият ни дом.
Презрени завинаги ще бъдат всички управници сребролюбци
11:52 22.09.2025
45 Промяна
12:09 22.09.2025