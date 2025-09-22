Психолог: Не всички хора обичат свободата

"Кармата е сервитьорка, която ти носи това, което си си заслужил, а не поискал от менюто на живота”, смята Пламен Димитров

За независимостта, свободата и свободията. За новото поколение и ценностите, които възпитаваме. Това коментираха в ефира на “Твоят ден” психолозите Пламен Димитров и Анна Влаева.“При много хора се наблюдава объркване какво точно означава независимост - кое е свобода, на какво имам право и кое ги дели от свободията. Разликата е, че при свободията ние не отчитаме какъв ще е резултатът и какво ще донесе. А свободата е избор и обикновено той е воден от някакви ценности, добродетели и качества, които искаме да видим развити”, коментира Влаева.

Според Димитров не всички обичат свободата, защото тя напомня на хората, че са отговорни за изборите си и техните последици. “А изборът е трудно нещо - иска смелост, отговорност и заставяне на позиции. Повечето хора искат да са свободни и независими от нещо. Например от недоимъка, от липсата на вода или пожарите в дворовете си, но истината за свободата е, че поемаш отговорност. Например, да се погрижиш повече за това да те управляват отговорни хора, а не тези, които искат”, обясни той.

По думите му свободията е тази волна интерпретация на безотговорното поведение и избягване на последствията от действията и бездействията ни. “Забелязваме го на пътя, но и в правосъдието и на други места. Човек има този порив да се откъсне от отговорността, но кармата е сервитьорка, която ти носи това, което си си заслужил, а не това, което си си поискал от менюто на живота”.