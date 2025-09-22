Новини
България »
Психолог: Не всички хора обичат свободата

Психолог: Не всички хора обичат свободата

22 Септември, 2025 10:50 661 14

  • хора-
  • независимост-
  • свобода-
  • психология

Напомня им, че са отговорни за изборите си

Психолог: Не всички хора обичат свободата - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Кармата е сервитьорка, която ти носи това, което си си заслужил, а не поискал от менюто на живота”, смята Пламен Димитров

За независимостта, свободата и свободията. За новото поколение и ценностите, които възпитаваме. Това коментираха в ефира на “Твоят ден” психолозите Пламен Димитров и Анна Влаева.“При много хора се наблюдава объркване какво точно означава независимост - кое е свобода, на какво имам право и кое ги дели от свободията. Разликата е, че при свободията ние не отчитаме какъв ще е резултатът и какво ще донесе. А свободата е избор и обикновено той е воден от някакви ценности, добродетели и качества, които искаме да видим развити”, коментира Влаева.

Според Димитров не всички обичат свободата, защото тя напомня на хората, че са отговорни за изборите си и техните последици. “А изборът е трудно нещо - иска смелост, отговорност и заставяне на позиции. Повечето хора искат да са свободни и независими от нещо. Например от недоимъка, от липсата на вода или пожарите в дворовете си, но истината за свободата е, че поемаш отговорност. Например, да се погрижиш повече за това да те управляват отговорни хора, а не тези, които искат”, обясни той.

По думите му свободията е тази волна интерпретация на безотговорното поведение и избягване на последствията от действията и бездействията ни. “Забелязваме го на пътя, но и в правосъдието и на други места. Човек има този порив да се откъсне от отговорността, но кармата е сервитьорка, която ти носи това, което си си заслужил, а не това, което си си поискал от менюто на живота”.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Номенклатура

    4 0 Отговор
    Да, повечето обичат политически партии и им се възхищават.

    10:52 22.09.2025

  • 2 Германец

    9 4 Отговор
    Българите направо мразят свободата щото е трудно да си свободен.. затова и 15 години гласуват за бойко българоубиеца за 20лв

    Коментиран от #13

    10:53 22.09.2025

  • 3 Ганьо-Лапнишарански без вода

    6 5 Отговор
    Време е за Възраждане!

    10:54 22.09.2025

  • 4 Амиии

    6 2 Отговор
    Робите на ГЕРБ новото начало със сигурност не обичат свободата, те обичат свободията в кочината и бостана!

    10:55 22.09.2025

  • 5 Голи

    3 1 Отговор
    теории и наизустени фрази от тук - там от "смели " психолози да искаш .

    10:55 22.09.2025

  • 6 Фен

    4 2 Отговор
    Нагледен пример са розовите урсулопитеци.

    10:55 22.09.2025

  • 7 Свободата ,

    2 0 Отговор
    Санчо !

    10:56 22.09.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЧОВЕК Е СВОБОДЕН САМО КОГАТО СЕ РОДИ
    .....
    ЗАЩОТО НЕ ЗНАЕ НИЩО ЗА СВЕТА
    ....
    И ВСИЧКО ДРУГО МУ СЕ ЗАПИСВА В ГЛАВАТА ОТ ДРУГИ ХОРА ... И ХУБАВОТО И ЛОШОТО

    10:56 22.09.2025

  • 9 Сталин

    6 1 Отговор
    Цървулите мразят свободата ,защото свободата иска жертви а цървулите са страхливи мишоци ,и затова 30 години вече тиквите и прасетата царуват в България

    11:02 22.09.2025

  • 10 Слободия а не "свободия",

    0 0 Отговор
    жалка мисирке!

    Още не сте научили да пишете грамотно, но взимате пари за слободията си.

    11:02 22.09.2025

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор
    "Илюзията за свобода ще продължи толкова дълго колкото е печелившо да продължи илюзията.В точката ,в която илюзията стане твърде скъпа за поддържане ,те просто ще свалят сцената ,ще дръпнат завесите,ще преместят масите и столовете от пътя и ще видите тухлената стена на затвора в задната част на театъра."

    -Франк Запа

    11:04 22.09.2025

  • 12 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Свободата не съществува. Тя е мираж, съществува в главите на хората. Много малко индивиди са наистина свободни, всички останали робуват - дори и богатите. Всички са зависими от ценностната система на днешния свят и малко или много гонят цели, които ги поставят в зависимост от различни фактори.

    11:06 22.09.2025

  • 13 Кит

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Германец":

    Ще напомня на хората с твоето политкоректно-кухненско мислене, че думата "свобода" е евфемизъм, с който назоваваме несвободността си по един ласкателен за себе си начин.
    Важи за всички хора, през всички епохи.
    Абсолютна свобода няма и никога не е имало.
    Това, което наричаме с приятната думичка е просто възможността да избираме формите на несвободност, които околното предлага. С един-единствен изход.
    Както е забелязал един по-умен човек от нас: "Всички сме калта, но някои от нас гледат към звездите".

    11:09 22.09.2025

  • 14 Хиндо

    0 0 Отговор
    Изборът не е за слабохарактерни

    11:19 22.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове