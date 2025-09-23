Времето днес, прогноза за вторник, 23 септември: Още по-топло, слаб вятър от североизток

Вятърът ще бъде слаб до умерен, но вече с посока от североизток, предаде БНТ.
Ще бъде още малко по-топло, с максимални температури в повечето райони между 27° и 32°, в София - около 29°. Ще се задържи слънчево, а в сутрешните часове отново в Източна България и около водните басейни видимостта временно ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София, колкото и тази сутрин, около 11°, на морския бряг - от 17° до 20°.
По Черноморието ще бъде ветровито, с умерен, също североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с височина на вълните до около метър, температурата на морската вода е все още 23°-24°.
Много добри условия за разходка и туризъм в планините - слънчево, с умерен източен вятър.
В сряда ще остане топло за сезона, с много слънчеви часове. Промяна ще започне в четвъртък, когато се очакват превалявания, все още слаби и главно в източните и планинските райони. Ще бъде много ветровито, а максималните температури рязко и съществено ще се понижат. Валежи ще има и в петък, и в събота, с по-голяма вероятност в западната половина от страната, а захлаждането ще продължи, като постепенно понижение предстои и при минималните температури.
