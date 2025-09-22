Европрокуратурата с обвинение към представител на фирма, спечелила поръчка от Агенцията по заетостта

Бюрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу заподозрян в измама с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта, за доставка на мебели за офис за нейните нужди. Тя е съфинансирана от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Разследването сочи, че обвиняемият, в качеството си на представител на фирмата, е подал невярна информация за опита ѝ, за да бъде допусната до търга. Тя е спечелила договора през март 2020 г. на стойност 151 000 евро, от които близо 128 700 са от бюджета на ЕС.
Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи 8 години затвор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
16:27 22.09.2025
2 Капка
16:29 22.09.2025
3 Тома
16:30 22.09.2025
4 редник
На снимката - американски долари, от текста нищо не става ясно...
Ако някой нещо е разбрал - да пише...
16:45 22.09.2025
5 мдааа
16:52 22.09.2025
6 Никой
Малко е - отчитане на дейност. За едни мебели - да се плаща на цяла Прокуратура - супер-икономично.
16:56 22.09.2025
7 фирма
17:13 22.09.2025