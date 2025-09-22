Новини
Европрокуратурата с обвинение към представител на фирма, спечелила поръчка от Агенцията по заетостта

22 Септември, 2025 16:26 794 7

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи 8 години затвор

Европрокуратурата с обвинение към представител на фирма, спечелила поръчка от Агенцията по заетостта - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Бюрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу заподозрян в измама с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта, за доставка на мебели за офис за нейните нужди. Тя е съфинансирана от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Разследването сочи, че обвиняемият, в качеството си на представител на фирмата, е подал невярна информация за опита ѝ, за да бъде допусната до търга. Тя е спечелила договора през март 2020 г. на стойност 151 000 евро, от които близо 128 700 са от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи 8 години затвор.


  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Европейската прокуратура е като българската. Не става

    16:27 22.09.2025

  • 2 Капка

    7 0 Отговор
    в море !

    16:29 22.09.2025

  • 3 Тома

    13 1 Отговор
    А бе този ще е някой кокошкар със 151 000 евро.Тука има фирми на герб с милиарди поръчки само от саниране.Майтап ли си правите

    16:30 22.09.2025

  • 4 редник

    4 0 Отговор
    /...договора на стойност 151 000 евро, от които близо 128 700 са от бюджета на ЕС./

    На снимката - американски долари, от текста нищо не става ясно...
    Ако някой нещо е разбрал - да пише...

    16:45 22.09.2025

  • 5 мдааа

    3 0 Отговор
    Само фирмите на герб-ново начало имат опит и право, както и да харчат парите от обществени поръчки в гърцийката!

    16:52 22.09.2025

  • 6 Никой

    3 0 Отговор
    Те въобще има ли такава Прокуратура. Сигурно правят нещо - но сега това е смешно. Има сериозен нарко-трафик. Само 1 път да влезеш в дискотека и - ще ти дадат всичко необходимо - на улиците има също истории с наркомани. Може би е предолян този порок - но едва ли.

    Малко е - отчитане на дейност. За едни мебели - да се плаща на цяла Прокуратура - супер-икономично.

    16:56 22.09.2025

  • 7 фирма

    2 0 Отговор
    На асенчо и лорера

    17:13 22.09.2025

