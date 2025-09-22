Светото тайнство: Метрото протече, без дори да вали

Теч в столичното метро. Покривът на станция „Сердика“ е протекъл, посочи бТВ.

Аварията е точно преди връзката между линия 1 и линия 2. Пътниците са изненадани от проблема, защото времето в празничния 22 септември е слънчево, а дъжд не е валял от дни в София.

На място са взети „мерки“ – поставени са кофи и табели за хлъзгав под, периодично се и забърсва.

Въпреки това, според гражданите е опасно и има от висок риск от инциденти, особено за възрастни и трудно подвижни хора.