Светото тайнство: Метрото протече, без дори да вали

Светото тайнство: Метрото протече, без дори да вали

22 Септември, 2025 20:22 677 7

Граждани сигнализират, че подът на метростанция „Сердика“ е хлъзгав и опасен

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Теч в столичното метро. Покривът на станция „Сердика“ е протекъл, посочи бТВ.

Аварията е точно преди връзката между линия 1 и линия 2. Пътниците са изненадани от проблема, защото времето в празничния 22 септември е слънчево, а дъжд не е валял от дни в София.

На място са взети „мерки“ – поставени са кофи и табели за хлъзгав под, периодично се и забърсва.

Въпреки това, според гражданите е опасно и има от висок риск от инциденти, особено за възрастни и трудно подвижни хора.


  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Когато проби реката на станция Хаджи Димитър газех във вода до коляно.По стълбите течеше водопад.

    20:25 22.09.2025

  • 2 Винкело

    2 4 Отговор
    Очевидно е, че метрото няма нищо общо. Някои други некадърници отгоре са се изкакали, ама "метрото". Ако не беше Бае ви Боко да ви направи метро, следвайки завещаното му от Бае ви Тодар, софиярите още щяха да се тъпчат в Икарусите...

    20:27 22.09.2025

  • 3 Неведоми са софийските течове

    5 0 Отговор
    Бог да пази България!

    20:29 22.09.2025

  • 4 Гост

    9 0 Отговор
    Вижте, няма значение, дали имаме вода или нямаме, важното е че вече сме в клуба на богатите.

    20:29 22.09.2025

  • 5 Софиянец

    7 1 Отговор
    Провокация на Путин, който мисли само как да ни навреди!

    20:30 22.09.2025

  • 6 Лудгидия

    7 0 Отговор
    Взети са мерки, поставени са кофи 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 тука в държавата на Пеев пародията е мега гига супер дупер огромна

    20:31 22.09.2025

  • 7 мнение

    4 0 Отговор
    Вероятно има подземна река, но като я отклонят към водопада на Роско ще се решат два проблема - течът в метрото и безплатната вода за хотела.

    20:31 22.09.2025

