Столична община изслушва „Топлофикация София” заради проблема в "Дружба 2"

Столична община се събира заради проблема с топлопреносната мрежа в квартал "Дружба 2", предаде NOVA.
Заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране ще се проведе днес.
На него ще бъде изслушано ръководството на „Топлофикация София“ във връзка със стартирането на ремонта на топлопреносната мрежа и наложителното спиране на топлоподаването до края на месец декември тази година.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ограбиха
06:41 23.09.2025
3 Тая комисия като е постоянна
06:48 23.09.2025
4 Жоро
07:01 23.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.