Новини
България »
Росен Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

Росен Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

23 Септември, 2025 08:31 934 52

  • българия-
  • израел-
  • сащ-
  • евреи-
  • росен желязков

Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ

Росен Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма". Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации, която се проведе в Ню Йорк, цитиран от Министерския съвет.

Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят, отбелязват от МС.

"България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници. Кризата със заложниците засяга пряко и нашата страна. Сред лицата, които все още са задържани от "Хамас", е един български гражданин", посочи министър-председателят. Той подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.

Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.

"Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство. За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото", каза от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство – NCSEJ.

"Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати", коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лъжа

    46 3 Отговор
    българите виждат добре дявола

    08:32 23.09.2025

  • 2 Ники

    57 2 Отговор
    Желязков е нацист и срам не само за България, срам е за човешкия род.

    Коментиран от #9, #21

    08:35 23.09.2025

  • 3 Пенчо

    28 2 Отговор
    Държавата по средата на изречение написана с главно Д е тъпо особено за израел с малко и!

    08:39 23.09.2025

  • 4 трясъ

    27 0 Отговор
    Ами то и щатът,с който се договаряше в САЩ, също ти стана ключов и стратегически партньор. Леле-мале!

    08:39 23.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    47 0 Отговор
    Не е вярно, не говори от името на народа, зионистки слуга! Желязков надувай го 🎈

    08:40 23.09.2025

  • 6 Ръпчо

    35 0 Отговор
    да де,ама НЕТАНЯХУ е правен с фашистка семка!

    08:40 23.09.2025

  • 7 Ха-ха

    42 0 Отговор
    че кой си ти да говориш от името на всички българи, марионетна кукло на конци инсталирана от ционистите? Българин и хазарин - никога в този живот и следващ!

    08:41 23.09.2025

  • 8 Гойчо и Гойка от Гойланд

    24 0 Отговор
    България или изродът Барух от Банкя? Слуги!

    08:41 23.09.2025

  • 9 2ка по История на 20ти век

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ники":

    Дедовото, я иди и си намери тетрадките по история за 6ти клас и виж нацистите дали са обичали евреите

    Коментиран от #24

    08:42 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Традиционен

    3 5 Отговор
    Българин юнак.

    08:42 23.09.2025

  • 12 дронк

    20 0 Отговор
    Нито дума за Газа

    08:45 23.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Къде е държавата ?

    22 0 Отговор
    Защо всички мълчите за БЪЛГАРИНА Любомир Киров Любомиров отвлечен в Украйна ?

    08:48 23.09.2025

  • 15 Факти

    2 26 Отговор
    Израел е една от най-прогресивните държави в света и отбранителен стълб срещу най-голямата заплаха за човечеството - исляма. Винаги трябва да поддържаме перфектни отношения с Израел. Аз не съм религиозен, но животът ми е отворил очите за някои неща. Израел ще пребъде и ние трябва да сме с него.

    Коментиран от #17, #31, #32

    08:49 23.09.2025

  • 16 Абе, водопад

    21 0 Отговор
    Не говори от името на България! Ти и подобните ти считате за партньор, всеки който господаря ти покаже!
    САЩ е партньор с Израел! А ЕС се разделя! Ти на кой господар подгъьуваш?

    08:49 23.09.2025

  • 17 Който и да си

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Не си религиозен, но си зависим! Ти си знеш какво си видял, като си до отворил очите! Сега си отпуши и ушите, че й да чуеш някои неща за тази агресивна държава!

    08:52 23.09.2025

  • 18 Майна

    22 0 Отговор
    Драги ми Желязко, ТИ представляваш едва 5-6% от държавата България! Така че не говори от името на държавата ми. Ние НЕ приемаме държавата Израел въобще, камо ли като някакъв си "партньор"

    08:53 23.09.2025

  • 19 Сталин

    15 3 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    08:54 23.09.2025

  • 20 Господ е Българин

    1 12 Отговор
    Евреите са богоизбран народ

    08:55 23.09.2025

  • 21 Феликс Дж

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ники":

    Точно в десятката. Покрива на 100% определението на Георги Димитров за фашисти - "диваци и варвари". И приятелчетата му са такава стока.

    08:56 23.09.2025

  • 22 Оставка да дава веднага

    14 0 Отговор
    Този гнусен неадекватен ционист. Потрсаваща наглост

    08:56 23.09.2025

  • 23 Амин

    9 0 Отговор
    Държавата България в лицето на ГЕРБ опрости смъртта на един българин убит от евреите в палестински непризнати територии. Богда го прости идано господ признае вината на юдеите!

    08:56 23.09.2025

  • 24 Феликс Дж

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "2ка по История на 20ти век":

    А ти чел ли си ги батенка - какво знаеш за Георги Димитров за фашисти - "диваци и варвари". И приятелчетата му са такава стока.

    Коментиран от #40

    08:57 23.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ?????

    3 0 Отговор
    СЕРИОЗНО ЛИ...май много сме сбъркали със спасяванията (справка: днешна Газа)!
    "Защо си слагаме ТАРАЛЕЖ в....га..те?"
    От тези НЕ става нищо !

    08:57 23.09.2025

  • 27 Трол

    1 5 Отговор
    Всички букви трябва да са главни, когато се говори за Израел.

    08:58 23.09.2025

  • 28 К за еврейския режим в София

    6 0 Отговор
    Не България, а режимът й.

    08:58 23.09.2025

  • 29 И кое налага

    10 0 Отговор
    да работим с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    08:58 23.09.2025

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    Яйцевиден розовобузест, на връщане отивай директно в Израел!
    Държавата му гори, вода няма и за капак на връх национален празник той в Америка да говори с евреи!

    08:58 23.09.2025

  • 31 Бъркаш

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Най-голямата заплаха за световният мир е Израел

    Коментиран от #46

    08:59 23.09.2025

  • 32 Моля ви

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Пийте си хаповете в ре д кци ята.

    08:59 23.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Госあ

    5 0 Отговор
    Пфууу мекотело

    09:00 23.09.2025

  • 35 Гад Заяви

    7 0 Отговор
    Българското правителство е в плен на ционисткия интернационал. В него име скрити мекерета, криптоевреи и маши на МОСАД, които пряко и нагло обслужват интересите на ционистките агресори и убийци на палестинския народ, които защитават жестокия геноцид над жителите в Гаусза. Софийското дружество на ционистите трябва да се пръждосва от жълтите павета. Не ви ли е срам бе, садисти и циници??!

    Коментиран от #44

    09:00 23.09.2025

  • 36 България счита Държавата Израел

    8 0 Отговор
    НЕ за ключов стратегически партньор, а за най гнусният нацистки коптор в света ... Що за мръсници са тея акъла ми не го побира. Позор за България ....

    09:00 23.09.2025

  • 37 Гад Заяви

    7 0 Отговор
    Оправете си ИИ. Газа не е е задник, а град-държава, жертва на ционисткия режим.

    09:01 23.09.2025

  • 38 Пък повечето

    6 0 Отговор
    Пък повечето българи считат властта в Израел за расистка ,а Натаняху за Сатаняху.

    09:01 23.09.2025

  • 39 Росен Костинбродски

    4 0 Отговор
    Израел "честити" на Газа признаването на държавата Палестина,
    Kato уби с артилерия най-малко 37 души, като до сега
    е Убил повече от 6О ООО палестинци, много от които
    са жени и деца!

    09:03 23.09.2025

  • 40 681

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Феликс Дж":

    Георги Димитров е най големият б0к лук раждала майка България.

    Коментиран от #43

    09:04 23.09.2025

  • 41 Долни същества гнусни

    6 0 Отговор
    Вчера с мормонски задници а днес с ционистки задници срещи ще правим ..пу...

    09:04 23.09.2025

  • 42 Киев за три дня

    0 3 Отговор
    КогИ??

    09:05 23.09.2025

  • 43 604

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "681":

    Къв си пъ ти да съдиш бащицата? Поредния неук прозстак!

    09:07 23.09.2025

  • 44 Кочан

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гад Заяви":

    ДАНС не ги лови, не работи срещу МОСАД, приемат го като партньор и шеф! Когато България е свалила долните си гащи пред тия изверги, то значи това не е държава, а юдаколония. Срам и позор. Нашите прадеди дали благото на това племе се обръщат в гроба заради днешните ни агенти на сатанизма, на Сорос и тем подобни ционискти структури.

    09:08 23.09.2025

  • 45 Погнусен съм хора...

    2 0 Отговор
    Думи нямам да опиша какво чувствам когато го чета. Ключов стратегически партньор и отлични взаимоотношения с този нацистки коптор представете си. Как е възможно такива изроди България да управляват ....

    09:10 23.09.2025

  • 46 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Бъркаш":

    Най-голямата заплаха за световния мир идва от руснаците и ислямистите. Реално ислямистите са най-опасните, но те са пръснати на отделни фракции в различни държави и нямат нужния ресурс да направят голямата мизерия. Руснаците са обединени и имат оръжието, но за щастие не са толкова луди, колкото ислямистите. Те повече лаят, отколкото хапят. При ислямистите е различно. Те са самоубийци. Това са двете основни заплахи, но пак казвам - ако ислямистите се обединят в един юмрук със света е свършено. Израел ни прави голяма услуга като се бори с тях.

    09:12 23.09.2025

  • 47 Мералня

    1 0 Отговор
    бс четките, не се спряхте

    09:12 23.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А ние от години си пишем....

    2 0 Отговор
    До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ......пишем си го, пишем си го а тези изроди ни се подиграват ....хм..

    09:13 23.09.2025

  • 50 Makak Такабе

    1 0 Отговор
    Не мога да повярвам как така се бутаме между шамарите!Макак може такабе!?

    09:15 23.09.2025

  • 51 За това ли мръсници отидохте

    1 0 Отговор
    В САЩ? Има ли други подобни на вас изроди в ООН да ви питам? Има ли бе смотани ционистки лумпени? Позор и съд за вас боклуци нещастни.... Ще дойде видов ден скоро

    09:17 23.09.2025

  • 52 ха ха ха

    0 0 Отговор
    ако не сме с Израел , значи сме с чарчафосани камилари терористи. Кво общо имаме с тях? НЕ, мерси

    09:19 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове