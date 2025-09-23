Росен Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

"България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма". Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации, която се проведе в Ню Йорк, цитиран от Министерския съвет.
Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят, отбелязват от МС.
"България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници. Кризата със заложниците засяга пряко и нашата страна. Сред лицата, които все още са задържани от "Хамас", е един български гражданин", посочи министър-председателят. Той подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.
Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.
"Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство. За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото", каза от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство – NCSEJ.
"Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати", коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лъжа
08:32 23.09.2025
2 Ники
Коментиран от #9, #21
08:35 23.09.2025
3 Пенчо
08:39 23.09.2025
4 трясъ
08:39 23.09.2025
5 таксиджия 🚖
08:40 23.09.2025
6 Ръпчо
08:40 23.09.2025
7 Ха-ха
08:41 23.09.2025
8 Гойчо и Гойка от Гойланд
08:41 23.09.2025
9 2ка по История на 20ти век
До коментар #2 от "Ники":Дедовото, я иди и си намери тетрадките по история за 6ти клас и виж нацистите дали са обичали евреите
Коментиран от #24
08:42 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Традиционен
08:42 23.09.2025
12 дронк
08:45 23.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Къде е държавата ?
08:48 23.09.2025
15 Факти
Коментиран от #17, #31, #32
08:49 23.09.2025
16 Абе, водопад
САЩ е партньор с Израел! А ЕС се разделя! Ти на кой господар подгъьуваш?
08:49 23.09.2025
17 Който и да си
До коментар #15 от "Факти":Не си религиозен, но си зависим! Ти си знеш какво си видял, като си до отворил очите! Сега си отпуши и ушите, че й да чуеш някои неща за тази агресивна държава!
08:52 23.09.2025
18 Майна
08:53 23.09.2025
19 Сталин
- Боби Фишер
08:54 23.09.2025
20 Господ е Българин
08:55 23.09.2025
21 Феликс Дж
До коментар #2 от "Ники":Точно в десятката. Покрива на 100% определението на Георги Димитров за фашисти - "диваци и варвари". И приятелчетата му са такава стока.
08:56 23.09.2025
22 Оставка да дава веднага
08:56 23.09.2025
23 Амин
08:56 23.09.2025
24 Феликс Дж
До коментар #9 от "2ка по История на 20ти век":А ти чел ли си ги батенка - какво знаеш за Георги Димитров за фашисти - "диваци и варвари". И приятелчетата му са такава стока.
Коментиран от #40
08:57 23.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ?????
"Защо си слагаме ТАРАЛЕЖ в....га..те?"
От тези НЕ става нищо !
08:57 23.09.2025
27 Трол
08:58 23.09.2025
28 К за еврейския режим в София
08:58 23.09.2025
29 И кое налага
08:58 23.09.2025
30 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Държавата му гори, вода няма и за капак на връх национален празник той в Америка да говори с евреи!
08:58 23.09.2025
31 Бъркаш
До коментар #15 от "Факти":Най-голямата заплаха за световният мир е Израел
Коментиран от #46
08:59 23.09.2025
32 Моля ви
До коментар #15 от "Факти":Пийте си хаповете в ре д кци ята.
08:59 23.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Госあ
09:00 23.09.2025
35 Гад Заяви
Коментиран от #44
09:00 23.09.2025
36 България счита Държавата Израел
09:00 23.09.2025
37 Гад Заяви
09:01 23.09.2025
38 Пък повечето
09:01 23.09.2025
39 Росен Костинбродски
Kato уби с артилерия най-малко 37 души, като до сега
е Убил повече от 6О ООО палестинци, много от които
са жени и деца!
09:03 23.09.2025
40 681
До коментар #24 от "Феликс Дж":Георги Димитров е най големият б0к лук раждала майка България.
Коментиран от #43
09:04 23.09.2025
41 Долни същества гнусни
09:04 23.09.2025
42 Киев за три дня
09:05 23.09.2025
43 604
До коментар #40 от "681":Къв си пъ ти да съдиш бащицата? Поредния неук прозстак!
09:07 23.09.2025
44 Кочан
До коментар #35 от "Гад Заяви":ДАНС не ги лови, не работи срещу МОСАД, приемат го като партньор и шеф! Когато България е свалила долните си гащи пред тия изверги, то значи това не е държава, а юдаколония. Срам и позор. Нашите прадеди дали благото на това племе се обръщат в гроба заради днешните ни агенти на сатанизма, на Сорос и тем подобни ционискти структури.
09:08 23.09.2025
45 Погнусен съм хора...
09:10 23.09.2025
46 Факти
До коментар #31 от "Бъркаш":Най-голямата заплаха за световния мир идва от руснаците и ислямистите. Реално ислямистите са най-опасните, но те са пръснати на отделни фракции в различни държави и нямат нужния ресурс да направят голямата мизерия. Руснаците са обединени и имат оръжието, но за щастие не са толкова луди, колкото ислямистите. Те повече лаят, отколкото хапят. При ислямистите е различно. Те са самоубийци. Това са двете основни заплахи, но пак казвам - ако ислямистите се обединят в един юмрук със света е свършено. Израел ни прави голяма услуга като се бори с тях.
09:12 23.09.2025
47 Мералня
09:12 23.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 А ние от години си пишем....
09:13 23.09.2025
50 Makak Такабе
09:15 23.09.2025
51 За това ли мръсници отидохте
09:17 23.09.2025
52 ха ха ха
09:19 23.09.2025