850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьор, карал с 211 км/ч на АМ "Тракия"

23 Септември, 2025 09:36 1 173 31

Шофьор, управляващ автомобила си с 211 км/ч, е засечен на АМ "Тракия" около Сливен в почивните дни. Продължава засиления контрол по пътищата, в това число и с полицаи под прикритие в необозначени автомобили.

„За това нарушение ще получи глоба от 850 лв., по новите правила за движение по пътищата – свидетелството му за правоуправление ще бъде отнето за 2 месеца, а автомобилът ще бъде спрян от движение за един месец“, обясни пред БТВ ком. Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.

По думите му на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, в рамките на 2 часа са били установени над 15 водачи, които са превишили с 50 км/ч. На тях книжките също ще бъдат отнети.

Комисар Кикьов посочи, че всички нарушения се изпращат към Единния център за обработка на данни, от там нарушенията за отнемане на книжка се изпращат към областните дирекции и се съставя акт, след като се установи кой е управлявал автомобила.

Той допълни, че контролът с небрандирани автомобили продължава. Така основно се хващат водачи с рисково поведение на пътя. Новите правила за движение по пътищата са в сила от 7 септември.


България
  • 1 1488

    12 2 Отговор
    ама само за пред медиите

    09:37 23.09.2025

  • 2 Даниел

    12 1 Отговор
    Ако ти отнемат книжката не означава ли,че ще си без кола???

    09:39 23.09.2025

  • 3 Питам:

    23 1 Отговор
    Що станА с Весо рижавия с ламборгинито на изхода на Варна? Парите яко затварят очите и ушите!

    09:40 23.09.2025

  • 4 стига бе

    15 4 Отговор
    Този е имал нещастието да кара автомобил с български номера. Ако беше с чужди номера няма санкция. Ганю е направил средната скорост да важи само за българи.

    09:43 23.09.2025

  • 5 Е добре де

    12 1 Отговор
    2 месеца без книжка, а 30 дни без кола. Извод: значи 30 дни/ 1 месец ще кара БЕЗ книжка!

    09:44 23.09.2025

  • 6 бушприт

    13 4 Отговор
    Пак българска работа.Този е за затвор! Да иде в Гърция и да кара така,ще види,какво ще му се случи.

    Коментиран от #25

    09:45 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 голем смех

    7 1 Отговор
    В България към момента няма специална и отделна санкция за чуждестранни водачи при измерване на средна скорост. Санкциите за превишаване на скоростта, включително тази измерена със системи за средна скорост, са еднакви и за български, и за чужди шофьори.

    Въпреки това на практика е по-трудно да бъдат наложени и събрани глоби от чуждестранни водачи, тъй като те често напускат страната преди да получат фиш или акт за нарушение. Българските институции разработват системи за по-бързо уведомяване и санкциониране на чуждите шофьори, но засега изпълнението е ограничено.

    09:47 23.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    6 8 Отговор
    За колко катастрофи сте чули да са станали с 211км.час?
    А колко катастрофи стават със 50-80кмчас? Само в София през зимата са около 200 на ден.

    Коментиран от #12, #13

    09:54 23.09.2025

  • 10 Ами да

    9 2 Отговор
    Нямат край идиотите!

    09:55 23.09.2025

  • 11 Бурофф

    7 1 Отговор
    Това с отнемането на шофьорска книжка след известно време, ще се превърне в проблем. Ще пострадат хората с най активната трудова заетост. Но накрая като циганите...ще се кара и иб....л съм и майката на държавата.

    10:03 23.09.2025

  • 12 Извод

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Всички караме с 211 покрай училището на детето ти. ЗА неговата безопасност извиаш ли....

    10:03 23.09.2025

  • 13 всъщност

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    България е пълна с взаимоизключващи се пътни знаци, които по някога граничат с абсурда. За нещастие НСО и депутатите знаци не спазват и промяна на това плачевно положение не се вижда на хоризонта. Ако тръгнеш съвестно да спазваш всички ограничения от София до Варна, ще пътуваш 24 часа.

    10:06 23.09.2025

  • 14 а какво

    10 0 Отговор
    стана с маркировките на зоните за засичане на средна скорост? Нали щяха да бъдат обозначени някак си, начало и край? Нищо такова не видях по АМ Тракия. Само полицаи по отбивките, отново маскирани като храсти. Това ли ви е превенцията!? Отделно, че всички малоумници карат с 135км/ч в лявата лента, все едно им е бащиния.

    10:06 23.09.2025

  • 15 хаха

    7 0 Отговор
    "По думите му на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, в рамките на 2 часа са били установени над 15 водачи, които са превишили с 50 км/ч."
    Абе, случайно този участък да не е част от магистрала с ограничение заради лошо качество на изпълнение? Не го знам, ама някак си нарушението на водачите е да карат с 140 като да са мислели, че още са на магистрала с нейното ограничение.
    Може ли да има проблем със знаците. Примерно си на магистрала и виждаш знак 90 без уточнение колко километра напред важи, няма вече знаци след отбивки, няма табели големи, че важи за дълъг участък. В такива случаи много шофьори приемат, че ограничението е за малко разстояние, както е по правилник.

    Коментиран от #16

    10:12 23.09.2025

  • 16 е ми

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    Казанлък - Сливен магистрала?
    Коя магистрала минава през Казанлък?

    Коментиран от #19

    10:13 23.09.2025

  • 17 Анонимен

    0 1 Отговор
    Глоби има и за чужденци,но няма кой да ги уведоми за глобата. Мен ме бяха щракнали, намерили са ми адрес и всичко,но глобата само си стои, докато не отидеш за нещо и те уведомят. Може би ако платят 2 лева за писмо и ти го изпратят в чужбина, ще имат събираемост на глобите.

    10:16 23.09.2025

  • 18 Комисар Кисьов,

    7 0 Отговор
    какво правите с нарушителите с чужда регистрация. Избърсвате им .... и ги изпращате, като сватбари, нали.

    10:17 23.09.2025

  • 19 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "е ми":

    Не знам. Нали средната скорост се засичаше само на отсечки по магистралите? Сега разбирам, че почнали и по междуселските пътища.

    Коментиран от #20

    10:17 23.09.2025

  • 20 кой ти каза

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    че се засича само на магистрали?

    Коментиран от #23

    10:20 23.09.2025

  • 21 оставете ги без глоби..

    2 0 Отговор
    Дайте карта къде са тия отсечки?

    10:24 23.09.2025

  • 22 Глупости на търкалета

    5 0 Отговор
    Преди 1 седмица в наша фирма дойдоха глоби от 2022 година.... Тези ще си получат глобите 2031

    10:25 23.09.2025

  • 23 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "кой ти каза":

    Медиите изкараха списък на участъци със засичане и той беше само с отсечки по магистрали. Не може ли да има публичност при включване на нови отсечки, защо не и като в цивилизования свят табели, че отсечката е със засичане? Все пак уж целта е превенция, а не просто да се събират максимум глоби да се пълни бюджета. По-добре е да глобят 100 човека или 1000 да минат безопасно в участъка? Ааааа... Ама и то засечките са, където има камери, не точно където има по-висок риск от катастрофи(щото там няма камери).

    Коментиран от #27, #29

    10:27 23.09.2025

  • 24 имайте предвид

    2 0 Отговор
    че на някои участъци скоростта не е постоянна, примерно 90 км/ч, а има участъци с намаление на 60 и дори 40. Ако не се спазват и те, отново горите.

    10:32 23.09.2025

  • 25 Е да де

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    Ама в Гърция не подбират по номера, а карат наред. Абе някой знае ли как се регистрира кола в Румъния?

    Коментиран от #26, #28

    10:33 23.09.2025

  • 26 и в Турция

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Е да де":

    карат на ред. И на границата минаваш след като си платиш глобата. А в България си получаваш глобата до ... 10 дни.

    10:36 23.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Говорете с

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Е да де":

    Нотариус Байчев от Добрич. Доколкото знам, той има кантора/ офис в Румъния и може да ви упъти.
    Познавам го! Много добър юрист е. Беше шеф на следствието. Интелигентен човек.

    10:41 23.09.2025

  • 29 Това с

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    превенцията е ала-бала, за пред камерите. И не е работа на разни медии да се упражняват по въпроса, щото инфото им не струва в повечето случаи. А в сайтовете на АПИ и бг.тол няма нищо, само общи приказки: какво знчило средна скорост и подобни простотии.

    Коментиран от #30

    10:54 23.09.2025

  • 30 какво значи средна скорост

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Това с":

    се учи във втори клас в задачите с условия.

    10:55 23.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

