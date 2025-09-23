850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьор, карал с 211 км/ч на АМ "Тракия"

Шофьор, управляващ автомобила си с 211 км/ч, е засечен на АМ "Тракия" около Сливен в почивните дни. Продължава засиления контрол по пътищата, в това число и с полицаи под прикритие в необозначени автомобили.
„За това нарушение ще получи глоба от 850 лв., по новите правила за движение по пътищата – свидетелството му за правоуправление ще бъде отнето за 2 месеца, а автомобилът ще бъде спрян от движение за един месец“, обясни пред БТВ ком. Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.
По думите му на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, в рамките на 2 часа са били установени над 15 водачи, които са превишили с 50 км/ч. На тях книжките също ще бъдат отнети.
Комисар Кикьов посочи, че всички нарушения се изпращат към Единния център за обработка на данни, от там нарушенията за отнемане на книжка се изпращат към областните дирекции и се съставя акт, след като се установи кой е управлявал автомобила.
Той допълни, че контролът с небрандирани автомобили продължава. Така основно се хващат водачи с рисково поведение на пътя. Новите правила за движение по пътищата са в сила от 7 септември.
1 1488
09:37 23.09.2025
2 Даниел
09:39 23.09.2025
3 Питам:
09:40 23.09.2025
4 стига бе
09:43 23.09.2025
5 Е добре де
09:44 23.09.2025
6 бушприт
Коментиран от #25
09:45 23.09.2025
8 голем смех
Въпреки това на практика е по-трудно да бъдат наложени и събрани глоби от чуждестранни водачи, тъй като те често напускат страната преди да получат фиш или акт за нарушение. Българските институции разработват системи за по-бързо уведомяване и санкциониране на чуждите шофьори, но засега изпълнението е ограничено.
09:47 23.09.2025
9 Данко Харсъзина
А колко катастрофи стават със 50-80кмчас? Само в София през зимата са около 200 на ден.
Коментиран от #12, #13
09:54 23.09.2025
10 Ами да
09:55 23.09.2025
11 Бурофф
10:03 23.09.2025
12 Извод
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Всички караме с 211 покрай училището на детето ти. ЗА неговата безопасност извиаш ли....
10:03 23.09.2025
13 всъщност
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":България е пълна с взаимоизключващи се пътни знаци, които по някога граничат с абсурда. За нещастие НСО и депутатите знаци не спазват и промяна на това плачевно положение не се вижда на хоризонта. Ако тръгнеш съвестно да спазваш всички ограничения от София до Варна, ще пътуваш 24 часа.
10:06 23.09.2025
14 а какво
10:06 23.09.2025
15 хаха
Абе, случайно този участък да не е част от магистрала с ограничение заради лошо качество на изпълнение? Не го знам, ама някак си нарушението на водачите е да карат с 140 като да са мислели, че още са на магистрала с нейното ограничение.
Може ли да има проблем със знаците. Примерно си на магистрала и виждаш знак 90 без уточнение колко километра напред важи, няма вече знаци след отбивки, няма табели големи, че важи за дълъг участък. В такива случаи много шофьори приемат, че ограничението е за малко разстояние, както е по правилник.
Коментиран от #16
10:12 23.09.2025
16 е ми
До коментар #15 от "хаха":Казанлък - Сливен магистрала?
Коя магистрала минава през Казанлък?
Коментиран от #19
10:13 23.09.2025
17 Анонимен
10:16 23.09.2025
18 Комисар Кисьов,
10:17 23.09.2025
19 хаха
До коментар #16 от "е ми":Не знам. Нали средната скорост се засичаше само на отсечки по магистралите? Сега разбирам, че почнали и по междуселските пътища.
Коментиран от #20
10:17 23.09.2025
20 кой ти каза
До коментар #19 от "хаха":че се засича само на магистрали?
Коментиран от #23
10:20 23.09.2025
21 оставете ги без глоби..
10:24 23.09.2025
22 Глупости на търкалета
10:25 23.09.2025
23 хаха
До коментар #20 от "кой ти каза":Медиите изкараха списък на участъци със засичане и той беше само с отсечки по магистрали. Не може ли да има публичност при включване на нови отсечки, защо не и като в цивилизования свят табели, че отсечката е със засичане? Все пак уж целта е превенция, а не просто да се събират максимум глоби да се пълни бюджета. По-добре е да глобят 100 човека или 1000 да минат безопасно в участъка? Ааааа... Ама и то засечките са, където има камери, не точно където има по-висок риск от катастрофи(щото там няма камери).
Коментиран от #27, #29
10:27 23.09.2025
24 имайте предвид
10:32 23.09.2025
25 Е да де
До коментар #6 от "бушприт":Ама в Гърция не подбират по номера, а карат наред. Абе някой знае ли как се регистрира кола в Румъния?
Коментиран от #26, #28
10:33 23.09.2025
26 и в Турция
До коментар #25 от "Е да де":карат на ред. И на границата минаваш след като си платиш глобата. А в България си получаваш глобата до ... 10 дни.
10:36 23.09.2025
28 Говорете с
До коментар #25 от "Е да де":Нотариус Байчев от Добрич. Доколкото знам, той има кантора/ офис в Румъния и може да ви упъти.
Познавам го! Много добър юрист е. Беше шеф на следствието. Интелигентен човек.
10:41 23.09.2025
29 Това с
До коментар #23 от "хаха":превенцията е ала-бала, за пред камерите. И не е работа на разни медии да се упражняват по въпроса, щото инфото им не струва в повечето случаи. А в сайтовете на АПИ и бг.тол няма нищо, само общи приказки: какво знчило средна скорост и подобни простотии.
Коментиран от #30
10:54 23.09.2025
30 какво значи средна скорост
До коментар #29 от "Това с":се учи във втори клас в задачите с условия.
10:55 23.09.2025
