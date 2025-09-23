Новини
България »
Ивайло Мирчев: „Топлофикация“ натрупа задължения за над 2.6 милиарда лева по времето на Фандъкова

23 Септември, 2025 10:14 957 24

  • ивайло мирчев-
  • топлофикация-
  • задължения-
  • пеевски

Сега Пеевски удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ

Ивайло Мирчев: „Топлофикация“ натрупа задължения за над 2.6 милиарда лева по времето на Фандъкова - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ПП-ДБИвайло Мирчев заяви, че „Топлофикация" София е натрупала задължения за над 2.6 милиарда лева по времето на управлението на ГЕРБ и бившия столичен кмет Йорданка Фандъкова. Мирчев направи изявлението в отговор на сигнала, който лидерът на ДПСДелян Пеевски подаде до прокуратурата срещу сегашния кмет на София Васил Терзиев и дружеството.

"Пеевски отново играе ролята на народен защитник и праща сигнали до прокуратурата си. Днес мишена е Топлофикация и кметът Терзиев", написа депутатът от ПП-ДБ в своя публикация.

Според Мирчев, истината е, че дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО. Именно те са сменили ръководството и са поставили свои хора, твърди народният представител.

"Задълженията за над 2.6 милиарда лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова. Сега Пеевски удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ", добавя Мирчев.

Депутатът от ПП-ДБ критикува и изказването на лидера на ДПС за „Държава с главно Д", като посочи, че според Пеевски това е държава, „в която хората понасят кризите, а той опитва да пише паралелната история".

По-рано същия ден Делян Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

Според лидера на ДПС, кризата с парното в квартал "Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 да бе

    5 6 Отговор
    това теле под аренда е пак на линия

    10:21 23.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    Мирча Кришан замени краставицата с Пеевски и ГЕРБ.

    10:22 23.09.2025

  • 4 Трол

    8 1 Отговор
    Нещо ми подсказва, че тази есен софиянци леко ще се разхладят.

    Коментиран от #12

    10:24 23.09.2025

  • 5 Стефко

    6 7 Отговор
    Да, от тогава са дълговете, когато управляваше ГЕРБ и за това са подадени на прокуратурата държавата ще се върне на хората, защото вече има кой да мисли за държавността, вместо да се оплаква. Действия с главно Д трябват, а не рев.

    10:27 23.09.2025

  • 6 Боко праните гащи

    5 1 Отговор
    При мене са е... съм ви с 200

    10:29 23.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    ПП - ДБ умишлено чрез КЕВР държаха цената на енергията под себестойност чрез КЕВР. Мирча Кришан да види в нета какви ги е говорил тогава.
    Иначе в тази каца с мед бъркаха всички и са омазани до лактите. За това Ухото не подаде сигнал до Прокуратурата, а го направи Шишко. Сега Ушенцето ще опере пешкира.

    10:31 23.09.2025

  • 8 Не може проблемите на Топлофикация

    7 1 Отговор
    винаги да бъдат за сметка на потребителите. Всичките ви Закони и поднормативни актове, засилват усещането за крещяща несправедливост. Законни ли са "фактурите" на счетоводните фирми с калкулирана сградна инсталация, като ВАС излезе с решение, че формулата не отговаря на реална топлинна енергия за СИ. Нещо повече, цел на въвеждане на дистанционни топломери беше да се избегнат прогнозни сметки. При 3 г. нулево потребление и дистанционен топломер продължавам да получавам прогнозни сметки в изравнителни сметки? Удобно са въвели закон, че ако подаваш заявление за Нулево Потребления ти трябват домоуправител и двама съседи???? Моля???? Колко удобно? Защо по една и съща формула се начислява сградна на жилища с хоризонтална инсталация, при които на входа се изключва топлоподаването, без вертикални тръби минаващи в апартаменти, и жилища с тръби на топлофикация отопляващи се за сметка на съседите си. Защо при нови сгради 50% от собствениците са усвоили тръби на Топлофикация в коридорите, като по този начин се отопляват за сметка на съседите си, отказвайки да изолират тръбите и намалят разходи за СИ? Като Топлофикация вижда този абсурд и си затварят очите, че цели етажи са усвоили към апартаментите си тръби на коридори.

    Коментиран от #10, #13

    10:32 23.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор
    Бойко в Банкя гледа сеира и пуши пура. Велик политик, голям държавник, велик син на майка България.

    10:32 23.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Не може проблемите на Топлофикация":

    Топлофикация доставя енергия до топломера в абонатната. След абонатната, какво правят живущите в блока, не ги интересува.

    10:36 23.09.2025

  • 12 Валю студеното

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Няма.Пеевски ще дойде като добрата фея.Ще овладее ситуацията и ще спечели още гласоподаватели.Всичко за народа!Всичко за държавата с главно "Д".Напред към нови хоризонти!

    10:40 23.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Не може проблемите на Топлофикация":

    Това не са проблеми на Топлофикация и за това не им пука. Топлофикация доставя примерно 1000 мегавата до абонатната в блока и си чака парите за тези 1000 мегавата. Всичко останало, разпределение, формули, мормули, сградна инсталация, кражби на енергия от съседите, си е работа на живущите в блока. Топлофикация не ги е грижа за това. Надявам се да съм бил полезен. Ако не съм, здраве да има.

    10:42 23.09.2025

  • 14 Абсурдистан

    5 1 Отговор
    Че осъдете я примати! Ама не ви стиска, защото и вие крадете и лъжете.

    10:45 23.09.2025

  • 15 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    "Тигре" от с.Крушари, не си губи времето с Топлофикация, при положение, че Киев и евроатлантизъмЪт загиват!

    Каската, мешката, автоматът и на Източния фронт!

    Четвърта година се криеш от руснаците, що за евроатлантик си???

    Лъжеевроатлантик! 🤣🤣🤣

    10:45 23.09.2025

  • 16 До живеят крадците?

    4 0 Отговор
    Законодателството е така сътворено, че да ощетява коректните платци, които не крадат топла вода и парно. В цял свят има строги регулации и закони за крадците. Само в България си затварят широко очите. Съответно, за да избягаме от крадците сме принудени да се лишим от жилищата си.

    10:47 23.09.2025

  • 17 Банкята

    5 1 Отговор
    За този огромен дълг да отговарят толупа и подопечната му Фандъкова. Топлофикация беше една от стотиците касички на ГЕРБ и беше видно до къде ще я докарат. Как другите топлофикации в страната работят нормално без загуби, сливенската дори на печалба, само софийската не може да работи с 460 хиляди абонати? Това означава, че се краде изключително много и много лошо управление.

    Коментиран от #21

    10:48 23.09.2025

  • 18 Фандъкова

    3 1 Отговор
    се кокошини на първия ред , играе света вода ненапита , телефонът не пада от ръцете ѝ и не ѝ дреме и най - малко за българските граждани . Какво може да се очаква от " дете на активни борци против капитализма" ? Милиардни грабежи под крилото на Банкянския агент Буда !

    10:49 23.09.2025

  • 19 Историята помни

    2 3 Отговор
    3500 човека бяха изхвърлени на улицата от РУСКИЯ СОБСТВЕНИК на "Булгартабак холдинг".
    Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
    Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
    Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
    Само едно от горните пера струва повече.
    Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
    Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
    Какво направиха руснаците ли?!
    Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
    Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
    След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
    Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
    Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
    Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
    Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
    Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
    Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
    На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
    За 35 години.

    10:50 23.09.2025

  • 20 дайте да дадем

    2 0 Отговор
    До кога целия народ ще плаща за Софийския градски транспорт, за Софийската топлофикация, за санирането на софийските блокове? Всяка година милиарди от Общия бюджет отиват само за София! ТЕЦ София от 35 години се управлява от Партийни Калинки, чиято първостепенна задача е да крадат от дружеството и да живеят охолно за държавна сметка! Да припомням ли за Вальо-Топлото и неговите перлени вани?

    10:52 23.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Банкята":

    Топлофикация определено беше касичка на ГЕРБ. Може и още да е. Защо кмета не сезира Прокуратурата до сега? Отговори си сам ако можеш. Ако не можеш, здраве да има.

    10:56 23.09.2025

  • 22 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Просто източиха дружеството тия гадове последните 10 години. Не може да си монополист с 400 000 хил. абонати и да трупаш загуби и задължения. Парите просто изтичат по партийните каси.

    10:59 23.09.2025

  • 24 Обяснете

    0 0 Отговор
    На последна инстанция ВАС отсъжда, формулата по която се начислява отдадена топлоенергия НЕ Е ВЯРНА 2024 г.. Второ дело, защото първото 2016 мин. енергетика измисля "нова формула", идентична на старата с подзаконов нормативен акт. Съответно делото трябва да започне отново, след Решение на Първа инстанция ВАС, и започна. Със същата формула се продължава ощетяването на абонатите след решение на Втора Инстанция, неподлежащо на Обжалване. С некоректна формула се прибират неверни суми. На кого е работа, на Министър на Енергетика. Какво правим?

    11:14 23.09.2025

Новини по градове:
