Ивайло Мирчев: „Топлофикация“ натрупа задължения за над 2.6 милиарда лева по времето на Фандъкова

Депутатът от ПП-ДБИвайло Мирчев заяви, че „Топлофикация" София е натрупала задължения за над 2.6 милиарда лева по времето на управлението на ГЕРБ и бившия столичен кмет Йорданка Фандъкова. Мирчев направи изявлението в отговор на сигнала, който лидерът на ДПСДелян Пеевски подаде до прокуратурата срещу сегашния кмет на София Васил Терзиев и дружеството.
"Пеевски отново играе ролята на народен защитник и праща сигнали до прокуратурата си. Днес мишена е Топлофикация и кметът Терзиев", написа депутатът от ПП-ДБ в своя публикация.
Според Мирчев, истината е, че дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО. Именно те са сменили ръководството и са поставили свои хора, твърди народният представител.
"Задълженията за над 2.6 милиарда лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова. Сега Пеевски удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ", добавя Мирчев.
Депутатът от ПП-ДБ критикува и изказването на лидера на ДПС за „Държава с главно Д", като посочи, че според Пеевски това е държава, „в която хората понасят кризите, а той опитва да пише паралелната история".
По-рано същия ден Делян Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.
Според лидера на ДПС, кризата с парното в квартал "Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 да бе
10:21 23.09.2025
3 Данко Харсъзина
10:22 23.09.2025
4 Трол
Коментиран от #12
10:24 23.09.2025
5 Стефко
10:27 23.09.2025
6 Боко праните гащи
10:29 23.09.2025
7 Данко Харсъзина
Иначе в тази каца с мед бъркаха всички и са омазани до лактите. За това Ухото не подаде сигнал до Прокуратурата, а го направи Шишко. Сега Ушенцето ще опере пешкира.
10:31 23.09.2025
8 Не може проблемите на Топлофикация
Коментиран от #10, #13
10:32 23.09.2025
9 Данко Харсъзина
10:32 23.09.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Не може проблемите на Топлофикация":Топлофикация доставя енергия до топломера в абонатната. След абонатната, какво правят живущите в блока, не ги интересува.
10:36 23.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Валю студеното
До коментар #4 от "Трол":Няма.Пеевски ще дойде като добрата фея.Ще овладее ситуацията и ще спечели още гласоподаватели.Всичко за народа!Всичко за държавата с главно "Д".Напред към нови хоризонти!
10:40 23.09.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Не може проблемите на Топлофикация":Това не са проблеми на Топлофикация и за това не им пука. Топлофикация доставя примерно 1000 мегавата до абонатната в блока и си чака парите за тези 1000 мегавата. Всичко останало, разпределение, формули, мормули, сградна инсталация, кражби на енергия от съседите, си е работа на живущите в блока. Топлофикация не ги е грижа за това. Надявам се да съм бил полезен. Ако не съм, здраве да има.
10:42 23.09.2025
14 Абсурдистан
10:45 23.09.2025
15 az СВО Победа80
Каската, мешката, автоматът и на Източния фронт!
Четвърта година се криеш от руснаците, що за евроатлантик си???
Лъжеевроатлантик! 🤣🤣🤣
10:45 23.09.2025
16 До живеят крадците?
10:47 23.09.2025
17 Банкята
Коментиран от #21
10:48 23.09.2025
18 Фандъкова
10:49 23.09.2025
19 Историята помни
Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
Само едно от горните пера струва повече.
Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
Какво направиха руснаците ли?!
Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
За 35 години.
10:50 23.09.2025
20 дайте да дадем
10:52 23.09.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Банкята":Топлофикация определено беше касичка на ГЕРБ. Може и още да е. Защо кмета не сезира Прокуратурата до сега? Отговори си сам ако можеш. Ако не можеш, здраве да има.
10:56 23.09.2025
22 Директора👨✈️
10:59 23.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Обяснете
11:14 23.09.2025