Ивайло Мирчев: „Топлофикация“ натрупа задължения за над 2.6 милиарда лева по времето на Фандъкова

Депутатът от ПП-ДБИвайло Мирчев заяви, че „Топлофикация" София е натрупала задължения за над 2.6 милиарда лева по времето на управлението на ГЕРБ и бившия столичен кмет Йорданка Фандъкова. Мирчев направи изявлението в отговор на сигнала, който лидерът на ДПСДелян Пеевски подаде до прокуратурата срещу сегашния кмет на София Васил Терзиев и дружеството.

"Пеевски отново играе ролята на народен защитник и праща сигнали до прокуратурата си. Днес мишена е Топлофикация и кметът Терзиев", написа депутатът от ПП-ДБ в своя публикация.

Според Мирчев, истината е, че дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО. Именно те са сменили ръководството и са поставили свои хора, твърди народният представител.

"Задълженията за над 2.6 милиарда лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова. Сега Пеевски удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ", добавя Мирчев.

Депутатът от ПП-ДБ критикува и изказването на лидера на ДПС за „Държава с главно Д", като посочи, че според Пеевски това е държава, „в която хората понасят кризите, а той опитва да пише паралелната история".

По-рано същия ден Делян Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

Според лидера на ДПС, кризата с парното в квартал "Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София".