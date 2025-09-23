Новини
България »
Гуцанов: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

23 Септември, 2025 11:35 532 16

  • борислав гуцанов-
  • оон-
  • полове-
  • равенство

Министър Гуцанов подчерта, че България е приела силна правна рамка и политики, насочени към преодоляване на неравенството между половете

Гуцанов: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Равенството между половете не е само политическа цел – то е необходимост. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на Среща на високо ниво на Общото събрание на ООН по случай 30-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените, която се проведе в централата на Организацията на обединените нации.

„През последните години дебатът по тази тема се измести в грешна посока. До голяма степен темата е дискредитирана. Ето защо е абсолютно жизненоважно да върнем дебата там, където е мястото му – към правата на жените, към техния равен достъп до образование, пазар на труда, развитие, възможности в живота и правото на избор. Време е дебатът да бъде насочен към справедливостта“, заяви министър Гуцанов. Той потвърди ангажимента на България за насърчаване на равенството между половете и подчерта, че страната ни е привела националните приоритети в съответствие с Пекинската декларация и платформа за действие за равенство, развитие и мир, както и с Целите за устойчиво развитие на ООН.

Министър Гуцанов подчерта, че България е приела силна правна рамка и политики, насочени към преодоляване на неравенството между половете. Той отбеляза още, че Министерството на труда и социалната политика работи за равен достъп на пазара на труда и равната икономическа независимост, както и намаляването на неравенството между жените и мъжете при заплащането и доходите.

„Борбата с насилието и закрилата и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, допълни министър Гуцанов. Той подчерта необходимостта всички да работят заедно за постигането на тази цел.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Ужас, тоя е договорил внос и на джендъри гватемалци и венецуелци.

    11:37 23.09.2025

  • 2 Гуцанов

    11 0 Отговор
    Ще ви съсипя всички ви....

    11:39 23.09.2025

  • 3 ЗАКЪСНЯЛ СИ ПОНЕ С ВЕК ГУЦАНОВ

    12 0 Отговор
    ТЕ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ ИМАТ РАВНИ ПРАВА ОЩЕ ОТ КОМУНИЗМА.АМИ ПОГЛЕДНИ СИ КОЛЕГИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО ДЕТО ОЩЕ НЕ МОГАТ ДА СИ ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛОВАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

    11:40 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мерси

    10 0 Отговор
    за вмирисаните фрази от миналия век и от някакъв си подлец , просмукан с лъжи и алчност!

    11:44 23.09.2025

  • 6 Мъж

    8 0 Отговор
    Клиширани тъпотии ! По мое наблюдение българските жени винаги са били на почит сред мъжете ! И да има някои глупаци те са изключение , а не правило !

    11:51 23.09.2025

  • 7 Ние пък

    6 1 Отговор
    В "атлантическата нацистка парламентарна диктатура" не искаме да живеем. И не искаме управляващите ни да целуват украински, мормонски, радикално-евангелистки и ционистки задници.
    Не искаме боклуци като дЖилезку и другото пишлеме. ГЕЙргиев да гледаме ! Гнус ни е ей! ... . Не искаме и глупости да слушаме как България "настоявала" Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ей ... и на Желязков, и на всички там олигофрени на ред и на продажните ви политолози и измекяри. Как по ясно да ви бъде обяснено?

    11:58 23.09.2025

  • 8 Кой кого е-бе

    3 0 Отговор
    Мъжът жената или обратното?

    Коментиран от #10

    12:00 23.09.2025

  • 9 дЖилезку

    4 1 Отговор
    и джуджетата Хаяску... и коалицията на мръсниците ...

    12:01 23.09.2025

  • 10 Куртоазният

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кой кого е-бе":

    Отговор е че мъжът жаса жената , а истинският е че жената жаса мъжа !

    12:04 23.09.2025

  • 11 Кажи сега боклук, как

    3 0 Отговор
    "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения и била за това жени и деца да се избиват поголовно ....

    12:05 23.09.2025

  • 12 Тъй де тъй

    3 0 Отговор
    равния шанс на жените и мъжете и ционистите на куп....боклуци двулични

    12:06 23.09.2025

  • 13 Как е възможно

    3 0 Отговор
    Такива изроди да сте бре?

    12:07 23.09.2025

  • 14 Жомар

    0 0 Отговор
    Къв равен шанс, чочки ли ще ни присаждате

    12:21 23.09.2025

  • 15 Браво

    0 0 Отговор
    Гуцанче! Омръзнало ми е от мъже, дето се мислят за голямата работа, а ги слагаме целите в долния си малък джоб, с кеф :)

    12:44 23.09.2025

  • 16 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор
    Тия комунистически идеи за Равенство умряха преди 35 години.Съсипаха Патриархалното ни общество ,червените боклуци!!!

    12:56 23.09.2025

