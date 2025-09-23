Гуцанов: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Равенството между половете не е само политическа цел – то е необходимост. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на Среща на високо ниво на Общото събрание на ООН по случай 30-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените, която се проведе в централата на Организацията на обединените нации.
„През последните години дебатът по тази тема се измести в грешна посока. До голяма степен темата е дискредитирана. Ето защо е абсолютно жизненоважно да върнем дебата там, където е мястото му – към правата на жените, към техния равен достъп до образование, пазар на труда, развитие, възможности в живота и правото на избор. Време е дебатът да бъде насочен към справедливостта“, заяви министър Гуцанов. Той потвърди ангажимента на България за насърчаване на равенството между половете и подчерта, че страната ни е привела националните приоритети в съответствие с Пекинската декларация и платформа за действие за равенство, развитие и мир, както и с Целите за устойчиво развитие на ООН.
Министър Гуцанов подчерта, че България е приела силна правна рамка и политики, насочени към преодоляване на неравенството между половете. Той отбеляза още, че Министерството на труда и социалната политика работи за равен достъп на пазара на труда и равната икономическа независимост, както и намаляването на неравенството между жените и мъжете при заплащането и доходите.
„Борбата с насилието и закрилата и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, допълни министър Гуцанов. Той подчерта необходимостта всички да работят заедно за постигането на тази цел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:37 23.09.2025
2 Гуцанов
11:39 23.09.2025
3 ЗАКЪСНЯЛ СИ ПОНЕ С ВЕК ГУЦАНОВ
11:40 23.09.2025
5 Мерси
11:44 23.09.2025
6 Мъж
11:51 23.09.2025
7 Ние пък
Не искаме боклуци като дЖилезку и другото пишлеме. ГЕЙргиев да гледаме ! Гнус ни е ей! ... . Не искаме и глупости да слушаме как България "настоявала" Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ей ... и на Желязков, и на всички там олигофрени на ред и на продажните ви политолози и измекяри. Как по ясно да ви бъде обяснено?
11:58 23.09.2025
8 Кой кого е-бе
Коментиран от #10
12:00 23.09.2025
9 дЖилезку
12:01 23.09.2025
10 Куртоазният
До коментар #8 от "Кой кого е-бе":Отговор е че мъжът жаса жената , а истинският е че жената жаса мъжа !
12:04 23.09.2025
11 Кажи сега боклук, как
12:05 23.09.2025
12 Тъй де тъй
12:06 23.09.2025
13 Как е възможно
12:07 23.09.2025
14 Жомар
12:21 23.09.2025
15 Браво
12:44 23.09.2025
16 Ветеран от Протеста
12:56 23.09.2025