Гуцанов: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Равенството между половете не е само политическа цел – то е необходимост. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на Среща на високо ниво на Общото събрание на ООН по случай 30-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените, която се проведе в централата на Организацията на обединените нации.

„През последните години дебатът по тази тема се измести в грешна посока. До голяма степен темата е дискредитирана. Ето защо е абсолютно жизненоважно да върнем дебата там, където е мястото му – към правата на жените, към техния равен достъп до образование, пазар на труда, развитие, възможности в живота и правото на избор. Време е дебатът да бъде насочен към справедливостта“, заяви министър Гуцанов. Той потвърди ангажимента на България за насърчаване на равенството между половете и подчерта, че страната ни е привела националните приоритети в съответствие с Пекинската декларация и платформа за действие за равенство, развитие и мир, както и с Целите за устойчиво развитие на ООН.

Министър Гуцанов подчерта, че България е приела силна правна рамка и политики, насочени към преодоляване на неравенството между половете. Той отбеляза още, че Министерството на труда и социалната политика работи за равен достъп на пазара на труда и равната икономическа независимост, както и намаляването на неравенството между жените и мъжете при заплащането и доходите.

„Борбата с насилието и закрилата и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, допълни министър Гуцанов. Той подчерта необходимостта всички да работят заедно за постигането на тази цел.