Любослав Костов: От 3 млрд. лева само един сектор получи 2 млрд. за заплати

Има огромна разлика между цените на едро и дребно, като при някои стоки надценката достига до 60-70%. Това заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, в предаването "Говори сега" по БНТ.
"Държавната комисия по стоковите борси и тържища всяка седмица изкарва едни данни, а разликата в търговската мрежа е с 60-70%. Въпросът е как се ценообразува," посочи Костов.
Според него, при ценообразуването несъмнено има елемент на спекула. "Българинът е изобретателен и всеки преход ражда опити за спекула. Фазата на бизнес цикъла също понякога поражда по-висока инфлация," обясни икономистът.
Костов подчерта, че е важно да се анализират различните фактори, влияещи върху формирането на цените. "Важно е да отделим каква част от тези 60% е пазар, каква част е фази на бизнес цикъла, за да знаят хората как се ценообразува. Иначе гледат в НСИ една инфлация от 5,3%, влизат в магазина и виждат 50%. Докато не влезем в детайлите, този въпрос ще остане неразбран," допълни той.
Изследването на КНСБ показва интересна тенденция - част от стоките са по-евтини в малките, отколкото в големите търговски обекти. "Това също създава повече въпроси, отколкото отговори. Ценообразуването по региони пък показва неравномерност," каза главният икономист на КНСБ.
Той допълни, че синдикатът е предоставил събраните данни на Комисията за защита на конкуренцията. "Много трудно се доказва картел, но при всички положения това са нереални аномалии. Със сигурност има опити за спекула," категоричен бе Любослав Костов.
По отношение на политиката по доходите през 2025 г., Костов я определи като нехомогенна. "Дадоха се 3 милиарда за заплати, обаче един сектор взе 2 от тях. Ние през цялото време твърдяхме, че трябва да има хоризонтална политика по доходите, за да няма локални протести за недофинансирани сектори," поясни той.
Според икономиста, 2026 г. трябва да донесе по-справедливо разпределение: "Това, което трябва да се случи през 2026 г., не е 5% за едни, за други 55, а за трети – нищо, а да има една цялостна визия. Иначе буфери винаги могат да се намерят."
Любослав Костов отбеляза, че преди тримесечие средната работна заплата в частния сектор е била с около 100 лева по-висока от тази в държавния. С Бюджет 2025 те са се изравнили като средни стойности.
"Не може, влизайки в еврозоната, да орязваме политиката по доходите. Данъците трябва да се променят, но не в посока хората с ниски и средни доходи да посрещнат и тази криза," завърши главният икономист на КНСБ.
Източник: www.dunavmost.com
1 Пълно
Коментиран от #9
12:50 23.09.2025
2 Гост
12:50 23.09.2025
3 Значи в тоя сектор с 2 милиарда
12:52 23.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:52 23.09.2025
5 Тогава пари ще има!
Да се намалят служителите в парламента с 70%
Да се намалят служителите в министерства с 70%
Да се премахнат служебните автомобили с 90%
И мн. др.
12:52 23.09.2025
6 Време е!
12:54 23.09.2025
7 Стара слава!
12:55 23.09.2025
8 Сектор силови структури
12:56 23.09.2025
9 Да де, ама
До коментар #1 от "Пълно":къде бяха тези синдикати, когато огромни пари се наляха за заплати на лентяйстващата полиция?! Милиарди левове на вятъра.
12:58 23.09.2025
10 МВФ настоя
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Вдигане на данък имоти и до 2028 година да бъдат 1/10 от стойността на имотите. Намаляване заплати на държавни служители ,полицаи и търтеи даскали. В противен случай вдигане двойно на лихвите по кредитите на страната към МВФ. От 106 милиарда лева заеми ,България от тях е взела 67 милиарда от МВФ.
Коментиран от #13
12:59 23.09.2025
11 Просто
13:03 23.09.2025
12 ЧОЧО
13:04 23.09.2025
13 Не става
До коментар #10 от "МВФ настоя":Това не минава. Каква полза от това, като в България строителния сектор е на върха на сивите сектори в България? Каква полза от твоето предложение когато на хартия е записана фалшива цена за имота? И с това са наясно данъчните! И нищо не се прави!
Друго трябва да се направи. Да се изрине паразитната част от обществото, която се отглежда на хранилката за сметка на всички честно работещи хора! Трябва да се тръгне сред сивите пари и всичко да се изкара на светло! И едва тогава трябва данъците да се НАМАЛЯТ! Но паразитите, корумпираните нямат ползата това да се случи.
13:04 23.09.2025