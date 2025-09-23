Манолова: Оставка на цялото ръководство на “Топлофикация София”

„Оставка на изпълнителния директор на Топлофикация! Оставка на цялото ръководство и Надзорния съвет! Оставка на председателя на Надзора Чакалски, който е още от времето на Фандъкова!“ – настоя председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова.

По думите ѝ през последните 15 години “дружеството е собственост на Столична община и разграбването му се извършва с благословията и с опънат чадър от Столичния общински съвет – 13 години по времето на Фандъкова и 2 години по времето на Терзиев“.

Манолова подчерта, че дружеството е докарано до катастрофално състояние заради „некомпетентно управление, нагласени обществени поръчки и източване от фирми на входа и изхода“.

„Резултатът е видим за всички: високи сметки, непрекъснати аварии, рухнала топлопреносна система и огромни дългове – 2,6 млрд. лв., от които 2,1 млрд. към Булгаргаз. Сметката за финансовата разруха е изцяло на гърба на столичани“, заяви тя.

Манолова припомни, че изравнителните сметки и фактурите на дружеството за този сезон са изготвени на база „незаконна, отменена от съда формула за сградна инсталация“.

Припомняме, че Изправи се.БГ помогна на десетки граждани да подадат възражения срещу изравнителните си сметки за парно през последния месец.

„Положението излезе извън контрол – жителите на цяла Дружба 2 излязоха на протест заради обявения безпрецедентен 90-дневен „планов“ ремонт в отоплителния сезон – включително до Коледа и Нова година“, каза още тя.

Според Манолова „звучи цинично оправданието на изпълнителния директор, че едва след края на отоплителния сезон е разбрал за тежкото състояние на мрежата в Дружба, при положение че има над 930 жалби за 97 сгради“.

„Цинично е и твърдението му, че цената на парното била занижена с 30% и затова нямало да се плащат обезщетения на домакинствата без парно и топла вода през следващите месеци“, добави тя.

Манолова обърна внимание, че „и до момента липсва публична информация коя е фирмата, която ще извършва ремонтите, в какъв обем и на каква цена“.

Затова тя категорично настоя:

* „Оставка на Петър Петров – изпълнителен директор!“

* „Оставка на Сашо Чакалски от Надзорния съвет!“

* „Оставка на цялото ръководство на Топлофикация София!“