Новини
България »
Манолова: Оставка на цялото ръководство на “Топлофикация София”

Манолова: Оставка на цялото ръководство на “Топлофикация София”

23 Септември, 2025 12:58 991 23

  • топлофикация софия-
  • оставка-
  • мая манолова

Манолова подчерта, че дружеството е докарано до катастрофално състояние

Манолова: Оставка на цялото ръководство на “Топлофикация София” - 1
Снимка: Изправи се.БГ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Оставка на изпълнителния директор на Топлофикация! Оставка на цялото ръководство и Надзорния съвет! Оставка на председателя на Надзора Чакалски, който е още от времето на Фандъкова!“ – настоя председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова.

По думите ѝ през последните 15 години “дружеството е собственост на Столична община и разграбването му се извършва с благословията и с опънат чадър от Столичния общински съвет – 13 години по времето на Фандъкова и 2 години по времето на Терзиев“.

Манолова подчерта, че дружеството е докарано до катастрофално състояние заради „некомпетентно управление, нагласени обществени поръчки и източване от фирми на входа и изхода“.

„Резултатът е видим за всички: високи сметки, непрекъснати аварии, рухнала топлопреносна система и огромни дългове – 2,6 млрд. лв., от които 2,1 млрд. към Булгаргаз. Сметката за финансовата разруха е изцяло на гърба на столичани“, заяви тя.

Манолова припомни, че изравнителните сметки и фактурите на дружеството за този сезон са изготвени на база „незаконна, отменена от съда формула за сградна инсталация“.

Припомняме, че Изправи се.БГ помогна на десетки граждани да подадат възражения срещу изравнителните си сметки за парно през последния месец.

„Положението излезе извън контрол – жителите на цяла Дружба 2 излязоха на протест заради обявения безпрецедентен 90-дневен „планов“ ремонт в отоплителния сезон – включително до Коледа и Нова година“, каза още тя.

Според Манолова „звучи цинично оправданието на изпълнителния директор, че едва след края на отоплителния сезон е разбрал за тежкото състояние на мрежата в Дружба, при положение че има над 930 жалби за 97 сгради“.

„Цинично е и твърдението му, че цената на парното била занижена с 30% и затова нямало да се плащат обезщетения на домакинствата без парно и топла вода през следващите месеци“, добави тя.

Манолова обърна внимание, че „и до момента липсва публична информация коя е фирмата, която ще извършва ремонтите, в какъв обем и на каква цена“.

Затова тя категорично настоя:

* „Оставка на Петър Петров – изпълнителен директор!“

* „Оставка на Сашо Чакалски от Надзорния съвет!“

* „Оставка на цялото ръководство на Топлофикация София!“


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вальо Топлото

    14 1 Отговор
    На Малдивите съм.

    12:59 23.09.2025

  • 2 Мераклията

    6 3 Отговор
    Мая ако ми падне, или очите и ще изхвърчат, или светкавици ще хвърлят.

    Коментиран от #10

    12:59 23.09.2025

  • 3 Софиянеца

    16 2 Отговор
    Къде е спала Фандъчката, докато Топлофикация е натрупала огромни дългове?!

    Коментиран от #13, #21

    13:03 23.09.2025

  • 4 ГЕРБмафи

    12 2 Отговор
    В тази Топлофикация толкова много калинки работят, че като минете покрай нея в почивните им часове не може да се разминете от народ пиещ кафета и пушещ цигари по улицата😳 А ония ден една жена ревеше на улицата, защото никоя от тия хиляди калинки не можела да й обясни откъде и как е генерирала 7000 лв "задължения"!?!?

    13:06 23.09.2025

  • 5 До Мая Манолова!!

    9 4 Отговор
    Да се върне бившия директор В Димитров, при него Топлофикация беше на Печалба!!? А сега2, 6 Милиарда Загуба!!! Това е Яко Крадене!?

    13:06 23.09.2025

  • 6 Kyчka на мyтpaта борисов ли е Контера?

    8 2 Отговор
    Контера нали предложи дружеството да се управлява от мафиотите Шиши и Боко от Ново начало. .

    13:10 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дедо

    4 4 Отговор
    О, Майче, ти ли ще ходиш да организираш ремонтите!? :-)

    13:12 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Банко

    6 1 Отговор
    Персонала също, тсм са само шуробажанацки червени

    13:15 23.09.2025

  • 12 Майора

    3 1 Отговор
    Майче , а ти какво направи като беше омбудсман? Защо пуд снахите на свобода Вальо Топлото?

    13:21 23.09.2025

  • 13 Кафе

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянеца":

    Тя не е спала , тя е краднала

    13:21 23.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ако Топлофикация София спре работа

    1 3 Отговор
    и абонатите минат на ток,ще се срине ел.преноднсната система на Еврохолд,цяла София ще остане без ток и изгорели Ел
    уреди.Софиянци за тези три месеца се преместете в Перник изпразнете фризерите!Успех!Къде миналата година не бяха изсечени дърветата и по Нова година туристи и месни жители останаха без ток,изпразнете фризерите !Напред към ЕС за Нова година!

    13:34 23.09.2025

  • 21 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянеца":

    не е спала ами и тя краде
    вие спахте толкова години а
    онези лапат пачки

    13:56 23.09.2025

  • 22 Мемо

    2 0 Отговор
    Топлопреносната мрежа на Топлофикация София е в ужасно състояние. Топлофикация от много години алармират за това, но никой не ги чуваша, а и Фандъкова е от ГЕРБ все пак. Сегашния кмет е от опозицията и не среща подкрепа от страна на държавата.

    13:59 23.09.2025

  • 23 Анонимен

    2 2 Отговор
    Откъде накъде Манолова слага и Терзиев като много добре знае,че дружеството се управлява в момента от герб,бсп.итн и вмро?

    14:04 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове