Манолова: Оставка на цялото ръководство на “Топлофикация София”

„Оставка на изпълнителния директор на Топлофикация! Оставка на цялото ръководство и Надзорния съвет! Оставка на председателя на Надзора Чакалски, който е още от времето на Фандъкова!“ – настоя председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова.
По думите ѝ през последните 15 години “дружеството е собственост на Столична община и разграбването му се извършва с благословията и с опънат чадър от Столичния общински съвет – 13 години по времето на Фандъкова и 2 години по времето на Терзиев“.
Манолова подчерта, че дружеството е докарано до катастрофално състояние заради „некомпетентно управление, нагласени обществени поръчки и източване от фирми на входа и изхода“.
„Резултатът е видим за всички: високи сметки, непрекъснати аварии, рухнала топлопреносна система и огромни дългове – 2,6 млрд. лв., от които 2,1 млрд. към Булгаргаз. Сметката за финансовата разруха е изцяло на гърба на столичани“, заяви тя.
Манолова припомни, че изравнителните сметки и фактурите на дружеството за този сезон са изготвени на база „незаконна, отменена от съда формула за сградна инсталация“.
Припомняме, че Изправи се.БГ помогна на десетки граждани да подадат възражения срещу изравнителните си сметки за парно през последния месец.
„Положението излезе извън контрол – жителите на цяла Дружба 2 излязоха на протест заради обявения безпрецедентен 90-дневен „планов“ ремонт в отоплителния сезон – включително до Коледа и Нова година“, каза още тя.
Според Манолова „звучи цинично оправданието на изпълнителния директор, че едва след края на отоплителния сезон е разбрал за тежкото състояние на мрежата в Дружба, при положение че има над 930 жалби за 97 сгради“.
„Цинично е и твърдението му, че цената на парното била занижена с 30% и затова нямало да се плащат обезщетения на домакинствата без парно и топла вода през следващите месеци“, добави тя.
Манолова обърна внимание, че „и до момента липсва публична информация коя е фирмата, която ще извършва ремонтите, в какъв обем и на каква цена“.
Затова тя категорично настоя:
* „Оставка на Петър Петров – изпълнителен директор!“
* „Оставка на Сашо Чакалски от Надзорния съвет!“
* „Оставка на цялото ръководство на Топлофикация София!“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вальо Топлото
12:59 23.09.2025
2 Мераклията
Коментиран от #10
12:59 23.09.2025
3 Софиянеца
Коментиран от #13, #21
13:03 23.09.2025
4 ГЕРБмафи
13:06 23.09.2025
5 До Мая Манолова!!
13:06 23.09.2025
6 Kyчka на мyтpaта борисов ли е Контера?
13:10 23.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дедо
13:12 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Банко
13:15 23.09.2025
12 Майора
13:21 23.09.2025
13 Кафе
До коментар #3 от "Софиянеца":Тя не е спала , тя е краднала
13:21 23.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ако Топлофикация София спре работа
уреди.Софиянци за тези три месеца се преместете в Перник изпразнете фризерите!Успех!Къде миналата година не бяха изсечени дърветата и по Нова година туристи и месни жители останаха без ток,изпразнете фризерите !Напред към ЕС за Нова година!
13:34 23.09.2025
21 ганю
До коментар #3 от "Софиянеца":не е спала ами и тя краде
вие спахте толкова години а
онези лапат пачки
13:56 23.09.2025
22 Мемо
13:59 23.09.2025
23 Анонимен
14:04 23.09.2025