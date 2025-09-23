Новини
Kонтрера обяви предложенията на ВМРО до правителството за справяне с водната криза в България

23 Септември, 2025 13:47

Това са бързи и наложителни стъпки, които могат да подобрят в спешен порядък кризисната ситуация с безводието

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес внесох в деловодството на Министерския съвет писмо с конкретни мерки, които през годините ние от ВМРО – БНД системно сме предлагали за подобряване на ВиК сектора в България. В качеството си на заместник-председател на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ с ресор „Регионална политика“ отправям няколко практични предложения, които биха подпомогнали работата на Национален борд по водите.

- Създаване на експертен съвет под ръководството на Български ВиК Холдинг. Целта е да се извърши бърз анализ на техническите проблеми с ВиК мрежите по региони и да се набележат спешни, неотложни и средносрочни мерки за намаляване на загубите на вода;

- Създаване на Държавен фонд за инвестиции във ВиК мрежата. Целта на фонда е да финансира проекти на общини, ВиК оператори, държавни предприятия за подмяна на водопроводите в областите с най-големи загуби на вода;

- Основен ремонт на язовири за питейни води. С решение на Министерски съвет да бъде възложено на МРРБ до шест месеца да се актуализират проектите за изграждане на язовирите Никудин за общините Струмяни, Петрич, Сандански, довършване на язовир Ракочевица за водоснабдяването на общините Благоевград и Симитли; строителството на хидровъзел „Бяла“, който ще осигури водоснабдяването на 41 населени места от региона на Севлиево, Габрово и Дряново;

- Изготвяне и приемане на десетгодишен план за развитие на питейното водоснабдяване. С решение на Министерски съвет да бъде създаден междуведомствен съвет между МРРБ и МОСВ за изготвяне на актуализиран модел за развитие на питейното водоснабдяване по области, който да включва прогнозни необходими количества по общини и области, анализ на съществуващи и възможни нови водоизточници, разчет за необходимата довеждаща инфраструктура, пречиствателни станции;

- Улеснено финансиране на общински проекти за водопроводи. Българска банка за развитие да разработи програма и правила за финансиране на проекти на общини за подмяна на водопроводи и изграждане на нови водопроводи.

Тези и други мерки могат да бъдат приложени, това е въпрос на политическа воля и решения на Народното събрание и Министерски съвет. Част от средствата може да бъдат разчетени още в проекта за бюджет на държавата за 2026 г., стига да има желание да се работи и да се решават важните за гражданите въпроси, категоричен е в позицията си зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера.

Пълен текст на предложението:

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Карлос Контрера – заместник-председател на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

гр. София, ул. Пиротска 5, електронна поща: [email protected]

Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми госпожи и господа министри,

Обръщам се към Вас като в качеството си на заместник-председател на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ с ресор „Регионална политика“, като отправям предложения към изпълнителната власт за решаване на задълбочаващия се и ескалиращ проблем с водоснабдяването в България. Създаденият Национален борд по водите към Министерски съвет следва да набележи мерки за справяне с водната криза. Поради това предлагам редица мерки, многократно предлагани от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, които да бъдат разгледани и приети за изпълнение.

Организационно-технически

Създаване на експертен съвет. От ВМРО – Българско национално движение предлагаме незабавно да се пристъпи под ръководството на Български ВиК Холдинг към създаване на експертен съвет от главните инженери при всички ВиК оператори в страната. Целта е да се извърши бърз анализ на техническите проблеми с ВиК мрежите по региони и да се набележат спешни, неотложни и средносрочни мерки за намаляване на загубите на вода. Главните инженери на ВиК операторите са тези технически експерти, които най-добре познават спецификите на ВиК мрежите по общини и могат да дадат практични решения, които да доведат до бързи резултати. Именно главните инженери са и тези, които имат знанията и опита да предложат конкретни решения, които да бъдат финансирани и изпълнени. Това е експертен орган, а не политически. Целта на провеждането на общи заседания е създаване на механизъм за взаимопомощ между ВиК операторите по технически въпроси.

Създаване на Държавен фонд за инвестиции във ВиК мрежата. Изготвяне на проект на решение на МС за създаване на Държавен фонд за инвестиции във ВиК мрежата. Създаването на фонда следва да бъде регламентирано в закон, подобно на Фонда за безопасност на движението. Целесъобразно е създаването му да бъде разписано или в Закона за водите, или в Закона за регулиране на цените на ВиК услугите. Фондът като структура следва да бъде управляван от Министерски съвет, който да определи ръководството на фонда, да приеме устройствен правилник и правила за работата на фонда. Целта на фонда е да финансира проекти на общини, ВиК оператори, държавни предприятия за подмяна на водопроводите в областите с най-големи загуби на вода. Ежегодно чрез този фонд държавата в лицето на МРРБ може да финансира проекти за подмяна на магистрални водопроводи, основен ремонт на пречиствателни и помпени станции, резервоари и тласкатели, което да намали загубите на вода. Фондът би могъл да се финансира чрез държавния бюджет, както и от таксите, които постъпват за водовземане.

Основен ремонт на язовири за питейни води. С решение на Министерски съвет да се възложи на МРРБ да актуализира проектите, количествено-стойностните сметки и незабавно да обяви процедури за основен ремонт на язовирите Огоста, Бели Искър и Йовковци. Тези три водни обекта се ключови за водоснабдяването на цели области и от години чакат ремонт.

Проектиране и изграждане на нови язовири за питейни нужди. С решение на Министерски съвет да бъде възложено на МРРБ до шест месеца да се актуализират проектите за изграждане на язовирите Никудин за общините Струмяни, Петрич, Сандански, довършване на язовир Ракочевица за водоснабдяването на общините Благоевград и Симитли; строителството на хидровъзел „Бяла“, който ще осигури водоснабдяването на 41 населени места от региона на Севлиево, Габрово и Дряново. Проектите да бъдат разгледани на национален експертен съвет, след което да бъдат финансирани чрез държавния бюджет.

Изготвяне и приемане на десетгодишен план за развитие на питейното водоснабдяване. С решение на Министерски съвет да бъде създаден междуведомствен съвет между МРРБ и МОСВ за изготвяне на актуализиран модел за развитие на питейното водоснабдяване по области, който да включва прогнозни необходими количества по общини и области, анализ на съществуващи и възможни нови водоизточници, разчет за необходимата довеждаща инфраструктура, пречиствателни станции. Актуализираният модел да бъде представен до края на 2026 г. с включени конкретни мерки за изпълнение.

Тези и други мерки могат да бъдат приложени, това е въпрос на политическа воля и решения на Народното събрание и Министерски съвет. Част от средствата може да бъдат разчетени още в проекта за бюджет на държавата за 2026 г., стига да има желание да се работи и да се решават важните за гражданите въпроси.

Улеснено финансиране на общински проекти за водопроводи. Българска банка за развитие да разработи програма и правила за финансиране на проекти на общини за подмяна на водопроводи и изграждане на нови водопроводи. Заемите да бъдат държавно гарантирани с фиксирана лихва за целия период на заема.

Законодателни мерки

Приемане на механизъм за осигуряване на евтина електроенергия за ВиК операторите. Министерският съвет да изготви и внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, като се разпишат разпоредби за сключване на дългосрочни договори на фиксирани цени между ВиК операторите и НЕК за евтина електроенергия. Целта е да се създаден механизъм за трайно намаляване на оперативните разходи на ВиК операторите за електроенергия. Спестените средства могат да бъдат използвани за поддържане на ВиК мрежите и текущ ремонт, без да се налага увеличение на цените на ВиК услугите.

Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми госпожи и господа министри,

Това са част от възможните мерки, които от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ предлагаме за разрешаване на проблемите с водоснабдяването на територията на Р България. Проблемът с водоснабдяването ще се задълбочава, ако не се вземат мерки. Той няма да се реши от само себе си, независимо дали валежите през годината са повече, защото огромна част от питейните води се губят по трасето от водоизточника до потребителя. Ние се намираме в уникална експлоатационна ситуация – в някои области загубите на вода (физически и търговски) надвишават 70-80%, което на практика е колапс на водоснабдителната система.

23.09.2025 г. С уважение:

гр. София


С уважение:
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този когато се

    6 0 Отговор
    класира в НС, ще дава акъл по въпроси от национално значение. Засега да се ограничи до квартала си.

    13:53 23.09.2025

  • 2 Kyчka на мyтpaта борисов ли е Контера?

    8 0 Отговор
    Контера предложи софийските общински дружества да се управлява от мафиотите Шиши и Боко от Ново начало и сега всички са пред фалит топлофикация, автотранспорт, почистване ...

    13:59 23.09.2025

  • 3 Въпрос

    5 0 Отговор
    Абе, това ВМРО какво е, или какво беше! Да не би онази ОПГ на мръсния доносник на ДС, агент Иван, познат и като Каракачанов! Баща му, изверг от ДС, след черния септември на 1944 г. е бил "специалист" по чупене на ръце и крака на нещастните задържани тогава в мшлшцията предсатвители на българския елит, ликвидиран от баща му на агент Иван и от изроди като него! А тоя Контрера, (да му имам името) да си затваря устата, че много смърди като я отвори! позор!

    14:01 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 карлос ромски халифат

    1 0 Отговор
    Този така го ядосах във фейсбук един път - нищо не става от тоя.

    14:26 23.09.2025

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    ТИ СЕГА ЛИ СЕ СЕТИ, КАТО ТИ МИНА ОТПУСКАТА??? В ТОЗИ " ХОЛДИНГ " ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СА ЕКСПЕРТИ ПО ВИК. А, НЕ, КАТО СФОРМИРАНАТА УЖ ДРУЖИНКА, ОТ АНАСТЕЗИОЛОЗИ И ТАМ НЯКАКВИ СИ КОИТО ХАЛ ХАБЕР СИ НЯМАТ ОТ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.И ,КОЙ Е НАЧЕЛО ОТ ТЕЗИ. ...." ЛОЗИ " МОЛЯ ВИ СЕ, ЧОВЕКА КОЙТО РЪКОВОДЕШЕ АГИТКАТА ДО. КИТАЙ????? ВОДАТ Е ЖИЗНЕНО ВАЖНА И СА НУЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ РАЗБИРАЩИ ОТ МАТЕРИЯТА.🎭🎭🎭

    14:34 23.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    ТИ СЕГА ЛИ СЕ СЕТИ, КАТО ТИ МИНА ОТПУСКАТА??? В ТОЗИ " ХОЛДИНГ " ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СА ЕКСПЕРТИ ПО ВИК. А, НЕ, КАТО СФОРМИРАНАТА УЖ ДРУЖИНКА, ОТ АНАСТЕЗИОЛОЗИ И ТАМ НЯКАКВИ СИ КОИТО ХАЛ ХАБЕР СИ НЯМАТ ОТ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.И ,КОЙ Е НАЧЕЛО ОТ ТЕЗИ. ...." ЛОЗИ " МОЛЯ ВИ СЕ, ЧОВЕКА КОЙТО РЪКОВОДЕШЕ АГИТКАТА ДО. КИТАЙ????? ВОДАТ Е ЖИЗНЕНО ВАЖНА И СА НУЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ РАЗБИРАЩИ ОТ МАТЕРИЯТА.🎭🎭🎭

    14:36 23.09.2025

