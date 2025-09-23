20-годишен шофьор остана без книжка за 12 месеца и с 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София

20-годишен е с отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка) за срок от 12 месеца след рисково шофиране в центъра на София.
В понеделник около 23 часа патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на столичния град, забелязва, че на площад „Ал. Невски“ се правят дрифтове с кола. Те веднага се намесили и задържали водача – младеж на 20 години от София.
На място е извикан автопатрул на 05 РУ-СДВР, който е взел отношение по компетентност. От пътните полицаи на виновния шофьор е наложена глоба от 3000 лева и му е отнето свидетелството за управление на МПС за срок от 12 месеца.
1 Некой си
Коментиран от #9
14:52 23.09.2025
2 читател
Впрочем какво стана с русенският, дето онези келешчета го пребиха?
14:58 23.09.2025
3 604
14:58 23.09.2025
4 Трол
15:04 23.09.2025
5 Ивелин Михайлов
15:07 23.09.2025
6 Исторически парк
15:07 23.09.2025
7 Крум
15:14 23.09.2025
8 Кит
Поредното доказателство за това, че масовото дрифтене по софийските улици се вижда от всички, освен от Пътната полиция. Която иначе чинно си получава заплатите за очевидната си слепота....
Поредна скандална случка!
15:16 23.09.2025
9 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #1 от "Некой си":Б И И Й ми ли цио н€ ра,н€ го ва та м. м и ц а Г€Р Б€ РА$Т КА-П € Д . Р .$ Т К А!
15:19 23.09.2025
10 "ВРАГ НА НАРОДА"
АМАН ОТ ПРО$Т ОВЧИ "народ" НА ми жи тур ки-до но$ ни ци!
ДОКАТО $т€ ТОЛКОВА ОГРАНИЧ€НИ ганьо И андр€шко Щ€ НИ управлява НА ПРИНЦИПА : "РАЗД€ЛЯЙ И ВЛАД€Й" до пълна $и га ни за ция!
Коментиран от #12, #14
15:27 23.09.2025
11 Бойкот на О.Л.Хлъц
защото боят, особено честият бой, възпитава...
15:31 23.09.2025
12 да знаеш
До коментар #10 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":Разхайтени лекета като теб си мислят, че имат само права и никакви задължения,
също като един специален етнос с привилегии.
Коментиран от #13, #15, #16
15:34 23.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Куку-руку
До коментар #10 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":Сам си противоречиш. Комунистите докаде ни докарали, значи преди 1989г.всичко е било точно!
Коментиран от #18
15:48 23.09.2025
15 "ВРАГ НА НАРОДА"
До коментар #12 от "да знаеш":другарю, ви€ Ч€РВ€НИТ€ г н . д и, $€ ХРАНИТ€ $ НЕЩАСТИЕТО НА ДРУГИТЕ, НА СВОБОДНИТЕ,ЗАЩОТО $т€
Ж. ЛКИ м. жи тур ки И ОЩ€ ви € $трах ПО НАВИК ОТ КОМУНИЗМА!
ЗАТОВА НИ УПРАВЛЯВАТ ми ли цио н€ ри(по жар ни ка ри), . У р ви И П € д . л и,БЛАГОДАР€НИ€ НА ва$ -м .ш ки,
р . б и!
15:48 23.09.2025
16 "ВРАГ НА НАРОДА"
До коментар #12 от "да знаеш":И дойдоха времена нелепи, в които крадци управляват слепи.
Беше време турско, дойде време мижитурско.
Търпи народът наш, той има петстотин годишен стаж.
Откак свят светува, все мазният отгоре плува…
Щом се сиромах замогне, никому не ще помогне.
Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра.
До кога в страната ни бащина ще вилнее тая страшна простащина?
Как ме мъчи всеки ден, тоа’ въпрос трагичен: ем да бъда откровен, ем да бъда симпатичен?
Смеха — и глухите го чуват и слепите го виждат…
Дето брадва заповядва, там народът се не радва.
По-страшен от СПИН-а, по-опасен от рака – сега за сега си остава простака.
Журналистиката стане ли ялова, ражда ежедневно сензации.
Когато си отидат отвратените, остават отвратителните.
Кой постъпва честно, не живее лесно.
Кой излезе прав, не излиза здрав.
Кой душа не продава, той имотен не става.
Тъй, от дните робски и хайдушки сме изяли много люти чушки. Затова ни е лютив езика … и тежко му кой ни предизвика. ▫️РАДОЙ РАЛИН
15:50 23.09.2025
17 ОСА
15:51 23.09.2025
18 "ВРАГ НА НАРОДА"
До коментар #14 от "Куку-руку":дн€шнит€ Партийци ВИЗИРАМ, рожбит€ на (БКП и КД$)!
ДН€$ € ПРОДЪЛЖ€НИ€ТО НА "хубавият" $оциализъм!
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
15:55 23.09.2025
19 Без книжка
15:59 23.09.2025
20 Иванчо
Така трябва да се "работи" с идиотите!
БРАВО!
15:59 23.09.2025
21 Даката
16:01 23.09.2025
22 граф Монте Кристо
16:17 23.09.2025
23 АНТИ-КОМУНИ$Т
ЗАПАДНИЯТ ИМПЕРИАЛИЗЪМ!
СМЪРТ НА ДРИФТА, ДА ЖИВЕЕ ми ли цио н€р$ ката "държава"!
УРА ДРИГАРИ!
УРАААААААА!
16:24 23.09.2025