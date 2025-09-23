Новини
20-годишен шофьор остана без книжка за 12 месеца и с 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София

20-годишен шофьор остана без книжка за 12 месеца и с 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София

23 Септември, 2025 14:46

В понеделник около 23 часа патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на столичния град, забелязва, че на площад „Ал. Невски“ се правят дрифтове с кола

20-годишен шофьор остана без книжка за 12 месеца и с 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София - 1
Мария Атанасова

20-годишен е с отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка) за срок от 12 месеца след рисково шофиране в центъра на София.

В понеделник около 23 часа патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на столичния град, забелязва, че на площад „Ал. Невски“ се правят дрифтове с кола. Те веднага се намесили и задържали водача – младеж на 20 години от София.

На място е извикан автопатрул на 05 РУ-СДВР, който е взел отношение по компетентност. От пътните полицаи на виновния шофьор е наложена глоба от 3000 лева и му е отнето свидетелството за управление на МПС за срок от 12 месеца.


  • 1 Некой си

    25 3 Отговор
    Такива наркоманчета трябва да бъдат разстрелвани на място.

    Коментиран от #9

    14:52 23.09.2025

  • 2 читател

    8 6 Отговор
    Дано шефът на полицията да не е бил наоколо.
    Впрочем какво стана с русенският, дето онези келешчета го пребиха?

    14:58 23.09.2025

  • 3 604

    20 2 Отговор
    Конфискувайте и колата ве серсемий..

    14:58 23.09.2025

  • 4 Трол

    4 8 Отговор
    Знам го момчето, и без книжка се справя много добре с дрифта. Голям е майстор, повярвайте ми.

    15:04 23.09.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    14 1 Отговор
    А в студентски град кога??

    15:07 23.09.2025

  • 6 Исторически парк

    14 1 Отговор
    Трябва и конфискация на бмвто

    15:07 23.09.2025

  • 7 Крум

    12 1 Отговор
    Трябва в добавка и един лек бой.... профилактикчен...следващият път вече да го бият с пръчки.....

    15:14 23.09.2025

  • 8 Кит

    17 2 Отговор
    Забележете: не патрул на пътна полиция е установил нарушителя, а момчета от жандармерията / вероятно охраната на НС/ са видели вилнеещия ненормалник, извикали са колегите си и са им го връчили на тепсия.
    Поредното доказателство за това, че масовото дрифтене по софийските улици се вижда от всички, освен от Пътната полиция. Която иначе чинно си получава заплатите за очевидната си слепота....
    Поредна скандална случка!

    15:16 23.09.2025

  • 9 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Некой си":

    Б И И Й ми ли цио н€ ра,н€ го ва та м. м и ц а Г€Р Б€ РА$Т КА-П € Д . Р .$ Т К А!

    15:19 23.09.2025

  • 10 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 9 Отговор
    АМАН ОТ Ч€РВ€НИ К А Л Ъ Ф И ДЕТО $т€ $€ СЪБРАЛИ ТУК, ДА ПЛЮЕТЕ ПО НАБЕДЕНОТО ЗА СУПЕР ОПАСНО МОМЧЕ, А НЕ ВИЖДАТЕ Ч€РВ€НИТ€ ПАРТИЙЦИ(Г€РБ-$Д$, Б$П, ДП$(А$П), НН..., рум€н П€Д€рад€в) И Т€ХНИТ€ ПР€$ТЪПНИЦИ ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА! РБ-Р€ПУБЛИКА Б А Н А НО В ъ!
    АМАН ОТ ПРО$Т ОВЧИ "народ" НА ми жи тур ки-до но$ ни ци!
    ДОКАТО $т€ ТОЛКОВА ОГРАНИЧ€НИ ганьо И андр€шко Щ€ НИ управлява НА ПРИНЦИПА : "РАЗД€ЛЯЙ И ВЛАД€Й" до пълна $и га ни за ция!

    Коментиран от #12, #14

    15:27 23.09.2025

  • 11 Бойкот на О.Л.Хлъц

    7 2 Отговор
    В случаи като този законът трябва да предвижда и солидно количество възпитателен бой,
    защото боят, особено честият бой, възпитава...

    15:31 23.09.2025

  • 12 да знаеш

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    Разхайтени лекета като теб си мислят, че имат само права и никакви задължения,
    също като един специален етнос с привилегии.

    Коментиран от #13, #15, #16

    15:34 23.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Куку-руку

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    Сам си противоречиш. Комунистите докаде ни докарали, значи преди 1989г.всичко е било точно!

    Коментиран от #18

    15:48 23.09.2025

  • 15 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "да знаеш":

    другарю, ви€ Ч€РВ€НИТ€ г н . д и, $€ ХРАНИТ€ $ НЕЩАСТИЕТО НА ДРУГИТЕ, НА СВОБОДНИТЕ,ЗАЩОТО $т€
    Ж. ЛКИ м. жи тур ки И ОЩ€ ви € $трах ПО НАВИК ОТ КОМУНИЗМА!
    ЗАТОВА НИ УПРАВЛЯВАТ ми ли цио н€ ри(по жар ни ка ри), . У р ви И П € д . л и,БЛАГОДАР€НИ€ НА ва$ -м .ш ки,
    р . б и!

    15:48 23.09.2025

  • 16 "ВРАГ НА НАРОДА"

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "да знаеш":

    И дойдоха времена нелепи, в които крадци управляват слепи.
    Беше време турско, дойде време мижитурско.
    Търпи народът наш, той има петстотин годишен стаж.
    Откак свят светува, все мазният отгоре плува…
    Щом се сиромах замогне, никому не ще помогне.
    Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра.
    До кога в страната ни бащина ще вилнее тая страшна простащина?
    Как ме мъчи всеки ден, тоа’ въпрос трагичен: ем да бъда откровен, ем да бъда симпатичен?
    Смеха — и глухите го чуват и слепите го виждат…
    Дето брадва заповядва, там народът се не радва.
    По-страшен от СПИН-а, по-опасен от рака – сега за сега си остава простака.
    Журналистиката стане ли ялова, ражда ежедневно сензации.
    Когато си отидат отвратените, остават отвратителните.
    Кой постъпва честно, не живее лесно.
    Кой излезе прав, не излиза здрав.
    Кой душа не продава, той имотен не става.
    Тъй, от дните робски и хайдушки сме изяли много люти чушки. Затова ни е лютив езика … и тежко му кой ни предизвика. ▫️РАДОЙ РАЛИН

    15:50 23.09.2025

  • 17 ОСА

    4 1 Отговор
    Браво, остава сега и глобата да е платена !!

    15:51 23.09.2025

  • 18 "ВРАГ НА НАРОДА"

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Куку-руку":

    дн€шнит€ Партийци ВИЗИРАМ, рожбит€ на (БКП и КД$)!
    ДН€$ € ПРОДЪЛЖ€НИ€ТО НА "хубавият" $оциализъм!

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    15:55 23.09.2025

  • 19 Без книжка

    3 1 Отговор
    няма да престане. Шило в торба не стой.

    15:59 23.09.2025

  • 20 Иванчо

    3 1 Отговор
    Браво на полицаите!
    Така трябва да се "работи" с идиотите!
    БРАВО!

    15:59 23.09.2025

  • 21 Даката

    4 1 Отговор
    Браво, само това мога да кажа. Нека да дрифтира отново и тогава ако може директно в затвора, щото ни писна от боклуци по българските пътища.

    16:01 23.09.2025

  • 22 граф Монте Кристо

    0 1 Отговор
    И само толкова?За дзифт?,в центъра на София?Изумителна снизходителност,ето защо има толкова жертви по пътищата.

    16:17 23.09.2025

  • 23 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    ЗА Ч€РВ€НИТ€ КРАТУНИ ,ДРИФТА СЕ ОКАЗА МНОГО ОПАСНО НЕЩО, КАТО ЗАГНИВАЩИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ И
    ЗАПАДНИЯТ ИМПЕРИАЛИЗЪМ!
    СМЪРТ НА ДРИФТА, ДА ЖИВЕЕ ми ли цио н€р$ ката "държава"!
    УРА ДРИГАРИ!
    УРАААААААА!

    16:24 23.09.2025

