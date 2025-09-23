Новини
България »
Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

23 Септември, 2025 15:49 619 14

  • иван миланов-
  • дронове-
  • самолети

"Русия си изпълни целта – ясно и точно видя, че НАТО не е готово и реагира неадекватно на заплаха от дронове"

Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България ще бъде част от обявената по-рано "стена от дронове", която ЕС смята да създаде по източните си граници. Това се разбра от думите на говорителя на ЕК. Въпросът ще бъде обсъден на 26 септември на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и Украйна.

"Всички тези страни трябва да подготвят своите системи за борба с дронове. Като се съединят помежду си, тогава в съответствие с конкретната ситуация да може да се реагира така, че да се образува нещо като защитна стена, да може да се реагира адекватно на заплахата от дронове".

Това обясни пред БНР Иван Миланов, полковник от резерва, вицепрезидент на международната асоциация за борба с дроновете.

По думите му всяка страна трябва да има своя система за защита от дронове.

"Ние като страна-членка на НАТО сме длъжни да имаме такава система. Ние като страна-членка сме длъжни да сме готови да дадем своя принос във всяко едно нещо. Друг е въпросът дали ние сме готови и дали имаме нещо въобще. Ние все още не сме готови. Късно реагираме", изказа мнението си той в интервю за предаването "12+3".

За него е неадекватно да изпращаш изтребители да се справят с дронове. Миланов е категоричен, че не е това подходът:

"Много сме закъснели. Трябва да се направи всичко сега и веднага. Време е да се промени изцяло подходът. Ние работим на парче. Само преди няколко месеца говорихме за дронове. Урсула фон дер Лайен каза, че ще купим 1 млн. дрона. Но никой не спомена нито дума за защита от дронове. Сега ще направим същата грешка. Работим на парче. Скачаме от случай на случай".

Той посъветва да се събере Съветът за сигурност при премиера, да се обсъди обстановката и да се вземат адекватни решения цялостно и информирано, за да може въпросът да бъде обхванат от всички гледни точки.

"Русия си изпълни целта – ясно и точно видя, че НАТО не е готово и реагира неадекватно на заплаха от дронове", отбеляза Иван Миланов и добави:

"Ако ние не приемем адекватни мерки за това Русия да разбере, че това не може да остане без последствия, те ще правят каквото си искат, ще стават все по-дръзки. Нямаме готовност, само говорим. Трябва да реагираме адекватно не само във военната област. Хоризонтален удар трябва да се нанесе, за да се даде отговор ясно и точно, включително с икономически мерки, включително и с тези, които помагат на Русия да преодолява бариерите, които ѝ се поставят. Има начини да се предприемат още мерки, да се увеличи натиска върху тях. Трябва в изключително кратки срокове да предприемем реални мерки за защита първо военна, второ – инфраструктура, население, обекти, от всички страни".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 танкист

    2 0 Отговор
    Да сваляш дронове с пистолети е адекватно.

    15:51 23.09.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ВСЕКИ ИМА ОПИТ С КОМАРИТЕ
    .....И НИКОЙ НЕ ГИ Е ПОБЕДИЛ :)

    Коментиран от #5

    15:52 23.09.2025

  • 3 честен ционист

    0 6 Отговор
    България трябва да закупи Кипат барзел от Израел, за да има някакви шансове срещу руските, иранските и турските дронове.

    15:53 23.09.2025

  • 4 Милан Иванов полковник о. р и освиделст

    0 0 Отговор
    Само с прашки и черешови топчета!

    15:54 23.09.2025

  • 5 ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ ЩЕ НАМЕРЯТ НАЧИН

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ВСИЧКИТЕ С КРАЙНАТА ЧАСТ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА КЪМ НЕБЕТО.И ЗАЛП СЛЕД ЗАЛП

    15:58 23.09.2025

  • 6 Иновации и растеж

    0 0 Отговор
    Ако чипират ракетите за борба с градушки и ги заредят с барут от новия завод, може и да се получи нещо.

    16:01 23.09.2025

  • 7 провинциалист

    3 0 Отговор
    Достатъчно е ЛИЛД - Балчик да изнесе щанда с боб отвън, а до него да застане г-н Пеевски в положение "служа на евроатлантическите ценности" (т.е. хванат за палците) със задна полусфера на изток-североизток. След това ударната вълна ще неутрализира всички дронове.

    Коментиран от #12

    16:01 23.09.2025

  • 8 Търновец

    1 0 Отговор
    С такива полковници жалба България а те са много и полза от тях никаква. За момента най евтиния и най сигурен път за сваляне на дронове и крилати ракети р комбинираната Немска система SkyRanger 30 която има модернизирано автоматизирано оръдие Оерликон с 30 мм боеприпаси специално проектирани за борба с всякакви въздушни цели + и дронове и крилати ракети и авио бомби като унищожението на дрон струва около 4000 долара като системата употребява и няколко вида блузки ракети земя въздух. Дронове могат да се унищожават и със самолети но много скъпо а 20 мм оръдие Вулкан на Ф 16 няма адекватен боеприпас. Модернизираната система SkyRanger 35 има опция за лазерно оръдие

    16:05 23.09.2025

  • 9 Живял и видял

    1 0 Отговор
    С какви пари бе, дупедавци малоумни ? От къде пари ? Заеми - 4е да има какво да се краде ? Няма пари за социалната сфера, няма парии за децата, данъците растат, а тука престъпната сган си осигурява отново доходи за сметка на раята.

    16:07 23.09.2025

  • 10 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Господин полковникът, вицепрезидент от резерва на нещо си, да знае: не руснаците, никой няма да похарчи и едно евро за дронове или друго срещу нещастната, обрана територия. След още няколко години хората ще дават мило и драго някой да дойде и ги освободи от свинете и толупите.

    16:08 23.09.2025

  • 11 (ХАХАХА

    1 0 Отговор
    "ПАРТНЬОРИТЕ" ЩЕ НИ ПРЕВЪРНАТ В РАЗОРАНА НИВА И БЕЗ НАСЕЛЕНИЕ ЗАРАДИ МИЛАТА ИМ УКРА.

    16:09 23.09.2025

  • 12 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "провинциалист":

    Загрявам Вашата тактическа идея, Д да се обърне с гръб на Североизток но първо да консумира кило боб. А за съжаление ние нямаме е момента адекватна защита срещу дронове и управляващите да на път да похарчат 650 милиона долара за морално устарели противокорабни ракети от САЩ и Израел които могат да се поразят от дронове за 50000 долара. Затуй пък полковници дал Господ

    16:13 23.09.2025

  • 13 604

    1 0 Отговор
    Станахте за смях...!

    16:15 23.09.2025

  • 14 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Не,удурмАта е много по-различна,ТАКАВА Е ПОСЛЕДНАТА ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЯ НА НАТО,да фабрикуват ежедневно провокации ,предимно с дронове,може и напълно измислени,важното е да се хвърлят обвинения към Русия и да я карат да се оправдава,това е една мръснишка тактика,а за западняците няма нищо по-естествено,лъжата е основната им природа.

    16:27 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове