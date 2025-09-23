Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

България ще бъде част от обявената по-рано "стена от дронове", която ЕС смята да създаде по източните си граници. Това се разбра от думите на говорителя на ЕК. Въпросът ще бъде обсъден на 26 септември на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и Украйна.

"Всички тези страни трябва да подготвят своите системи за борба с дронове. Като се съединят помежду си, тогава в съответствие с конкретната ситуация да може да се реагира така, че да се образува нещо като защитна стена, да може да се реагира адекватно на заплахата от дронове".

Това обясни пред БНР Иван Миланов, полковник от резерва, вицепрезидент на международната асоциация за борба с дроновете.

По думите му всяка страна трябва да има своя система за защита от дронове.

"Ние като страна-членка на НАТО сме длъжни да имаме такава система. Ние като страна-членка сме длъжни да сме готови да дадем своя принос във всяко едно нещо. Друг е въпросът дали ние сме готови и дали имаме нещо въобще. Ние все още не сме готови. Късно реагираме", изказа мнението си той в интервю за предаването "12+3".

За него е неадекватно да изпращаш изтребители да се справят с дронове. Миланов е категоричен, че не е това подходът:

"Много сме закъснели. Трябва да се направи всичко сега и веднага. Време е да се промени изцяло подходът. Ние работим на парче. Само преди няколко месеца говорихме за дронове. Урсула фон дер Лайен каза, че ще купим 1 млн. дрона. Но никой не спомена нито дума за защита от дронове. Сега ще направим същата грешка. Работим на парче. Скачаме от случай на случай".

Той посъветва да се събере Съветът за сигурност при премиера, да се обсъди обстановката и да се вземат адекватни решения цялостно и информирано, за да може въпросът да бъде обхванат от всички гледни точки.

"Русия си изпълни целта – ясно и точно видя, че НАТО не е готово и реагира неадекватно на заплаха от дронове", отбеляза Иван Миланов и добави:

"Ако ние не приемем адекватни мерки за това Русия да разбере, че това не може да остане без последствия, те ще правят каквото си искат, ще стават все по-дръзки. Нямаме готовност, само говорим. Трябва да реагираме адекватно не само във военната област. Хоризонтален удар трябва да се нанесе, за да се даде отговор ясно и точно, включително с икономически мерки, включително и с тези, които помагат на Русия да преодолява бариерите, които ѝ се поставят. Има начини да се предприемат още мерки, да се увеличи натиска върху тях. Трябва в изключително кратки срокове да предприемем реални мерки за защита първо военна, второ – инфраструктура, население, обекти, от всички страни".