На 29 септември ще има график кога ще бъдат спиранията на парното и топлата вода в "Дружба 2"

23 Септември, 2025 16:19 317 2

На 29 септември ще има график кога ще бъдат спиранията на парното и топлата вода в "Дружба 2" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

На 29 септември ще изпратим график със спиранията, каза пред журналисти изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров по повод предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, предават от БТА. По думите му графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето. Графикът е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намерим отдолу, обяви Петров.

По-рано днес изпълнителният директор на дружеството беше изслушан в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община заради ремонта в „Дружба 2“.

Петров увери, че ще се направи всичко необходимо, за да бъдат гражданите без топлоподаване за възможно най-кратък период. Той коментира, че с ремонта ще се гарантира по-доброто качество на услугата. Ремонтът трябва да се извърши сега, няма друга опция, заяви той.


  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Топлофикация София, защо не се обедини и ползва един и същи сайт с ВИК Плевен поне да се пести от съобщени и разходи за сайтове.

    16:21 23.09.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Таман тогава ще падат температурите.

    16:27 23.09.2025

