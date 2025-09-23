Новини
България »
София »
Официално: Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка

23 Септември, 2025 17:05 569 3

Официално: Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка. Това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства и стабилност в интерес на гражданите на София, съобщават от пресцентъра на Столична община.

Досегашният партньор – Общинска банка, с която общината работи близо три десетилетия, взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община. Това наложи провеждането на процедура за избор на нова банка, която да поеме управлението на средствата на Общината с предвидимост, сигурност и ефективност.

„Вярвам, че след проведената прозрачна процедура за избор на нова банка ще можем да гарантираме по-добро управление и повече стабилност за средствата на софиянци. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения открито, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Екипът на Столична община вече работи активно по прехода към новата обслужваща банка, като от началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки. Всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени за тях.

Столична община изразява благодарност към служителите и общинските съветници, които подкрепиха решението и участваха в решаването на този важен за града казус.


София / България
  • 1 Чики рики

    2 0 Отговор
    Софийски имоти са към друга банка. Кмета спи!

    17:31 23.09.2025

  • 2 Бат Венце Сикаджията

    2 2 Отговор
    Нито банкиране в БГ, нито ме интересува или живея в СО.

    17:51 23.09.2025

  • 3 Киро Траволта

    1 0 Отговор
    Колко % ще комисионната на наш Васко? Айде, че трябва да пълни и касата на партията

    17:58 23.09.2025

