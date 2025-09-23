Новини
Първан Симеонов: Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора

23 Септември, 2025 17:36

"Част от опита на централната власт е да срути образа на ПП-ДБ се наблюдава и в Пазарджик, и с районните кметове в София, и във Варна, струва ми се и на още места, които пропускам. Сумарният ефект от всичко това поне засега е обратен, тоест това по-скоро стегна ПП-ДБ - имаше ефект на прекаляване от страна на властта", коментира още социологът

Първан Симеонов: Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Напрежението във Варна буквално се усеща, като социолог мога да го кажа". Това отбеляза пред БНР Първан Симеонов от агенция "Мяра”:

"Не знам докъде може да стигне това напрежение, но е реално. Искрено се надявам това да не е политически случай, но ако трябва да бъдем честни, той ще има своите политически последици, защото не е изолиран. Част от опита на централната власт е да срути образа на ПП-ДБ се наблюдава и в Пазарджик, и с районните кметове в София, и във Варна, струва ми се и на още места, които пропускам. Сумарният ефект от всичко това поне засега е обратен, тоест това по-скоро стегна ПП-ДБ - имаше ефект на прекаляване от страна на властта".

"Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора, за да може евентуално на втори тур те да не гласуват за протестния наказателен кандидат, а да гласуват за кандидат, който да им разказва западна приказка", допълни в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Първан Симеонов и каза още:

"Желязков е типаж, който би могъл да се хареса".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    13 1 Отговор
    Плевналиев. Тоя път ще мята плакат с надпис «Здравствуйте, братушки!»

    Коментиран от #16

    17:41 23.09.2025

  • 2 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    13 0 Отговор
    През 2012 г. общинският представител на ГЕРБ Живко Мартинов изнудил и взел от добрички бизнесмен 4 тона суров суджук, 30 кг филе „Елена“ и 30 кг телешка пастърма за Бойко Борисов. Нямаше задържане, или обвинение срещу ББ. Той каза: „Аз суджук не ям“ - и туй то.

    17:42 23.09.2025

  • 3 1111

    12 0 Отговор
    Такъв обаче няма шанс да спечели.

    17:42 23.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 14 Отговор
    Екатерина Захариева би била прекрасен Президент.

    Коментиран от #8, #33

    17:44 23.09.2025

  • 5 оня с коня

    2 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #24

    17:44 23.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Бойко Борисов каза че Костадинов ще спечели.

    Коментиран от #11

    17:45 23.09.2025

  • 7 българина

    15 0 Отговор
    И защо да се хареса точно на тях, не може ли да се хареса на нормалните хора? които не са атлантическа своя лап като теб

    Коментиран от #13

    17:46 23.09.2025

  • 8 Ухилената

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Няма да го добута до балотаж.

    17:48 23.09.2025

  • 10 Хех,

    4 0 Отговор
    значи няма да е Бойко.

    Коментиран от #12, #27

    17:49 23.09.2025

  • 11 напротив

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Няма такава опасност.

    17:49 23.09.2025

  • 12 Хох

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Хех,":

    ПеЙеФски?

    Коментиран от #15

    17:50 23.09.2025

  • 13 Защото ...

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "българина":

    Социолозите се като ТВ хипнотизатори. Опитват се да ви внушат това, за което им се плаща!

    17:51 23.09.2025

  • 15 хе хе

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хох":

    И ПеЙеФски няма да бъде. Ще има наказателен вот.

    17:52 23.09.2025

  • 16 Най подходяща е

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    гербавата крадла Деса Простакеса Атанасова. Шиши я обслужва.

    17:53 23.09.2025

  • 17 дедо

    9 0 Отговор
    Ей, Първане, знаеш ли, какво значи българофоб? Ако не знаеш, да ти е ясно: западнолибералните и източнолибералните заедно сте едни българофоби. Каквото и да ни говорите, няма да го бъде!

    17:53 23.09.2025

  • 18 Майна

    6 0 Отговор
    Този главанак не е разбрал..
    Не е разбрал, че се намираме в екзестициална война..
    Свърши с това общество от 500 години..
    Светът ще унищожи именно тази имперска политика на този ..запад..
    Такива като този реват по това утопично общество..
    Те ще трябва да се приспособяват- в това ги бива

    17:54 23.09.2025

  • 19 Умнокрасив

    0 3 Отговор
    Мисля, че гусин Плевнелиев-Банов е подходящ, втори мандат и просперитет. Народа ще го ибере от раз!

    Коментиран от #22

    17:55 23.09.2025

  • 20 президент Пеевси

    0 0 Отговор
    Най-ще им мяза на либералите.Цялата коалиция направо ще се опръска от кеф.

    17:55 23.09.2025

  • 21 бай ганя

    4 0 Отговор
    Някой който да харесва БЪЛГАРСКИЯ НАРОД а не някой си там мастиии мръсни МАРШШ от тук

    17:55 23.09.2025

  • 22 пфф

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Умнокрасив":

    Никакъв шанс! Той показа, че не става за тази длъжност!

    17:56 23.09.2025

  • 24 ....

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    С всеки такъв коментар си правиш лоша карма.
    Кофти генът ти се самоунищожава в момента...

    17:58 23.09.2025

  • 27 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хех,":

    Той отказа референдум на всички българи и българите ще му го върнат!
    Който и да предложи, ще загуби!

    18:01 23.09.2025

  • 28 Един

    3 0 Отговор
    Платена пионка и то мръсна!
    Западнолибералните хора - пенделарита, войнолюбци, майцепродавци, антибългари! ТОВА ЛИ ТРЯБВА ДА ОЛИЦЕТВОРЯВА БЪДЕЩИЯ ПРЕЗИДЕНТ?!!!
    Гнусни проституитращи мисирки пълзят из медиите, за да четкат на Прасевски активите!

    18:02 23.09.2025

  • 29 ъъъ

    5 0 Отговор
    А бе на тоя измисленяк кой му плаща за словоблудствата...?

    Коментиран от #31

    18:02 23.09.2025

  • 30 Пенчо Добрев

    1 0 Отговор
    По-добре Азис или Софи Маринова, а не Желязков. Много мазен е тоя.

    18:05 23.09.2025

  • 31 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ъъъ":

    Едно дебело момче, дето си има държава... И на него плаща!

    18:06 23.09.2025

  • 32 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ЗА ЗАПАДНО ЛИБЕРАЛИТЕ,НЕ ТРЯБВА ЛИ ПРЕЗИДЕНТА ДА СЕ ХАРЕСА НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ,ДАНЪКОПЛАТЕЦА ,ИЗБИРАТЕЛЯТ КОЙТО ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТА И РАБАТАДАТЕЛ НА ПРЕЗИДЕНТ И ПАРЛАМЕНТ КАКТО И НА ПРАВИТЕЛСТВО ,ТА ДОРИ И НА МЕСТНАТА ВЛАСТ .НИЕ СМЕ СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА А НЕ КОЛОНИЯ НА ЗАПАДНОЛИБЕРАЛИТЕ.

    18:07 23.09.2025

  • 33 Ъъъъ не!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Много харесвам Атанас Атанасов! Той обединява всички българи! Подозирам обаче, че 3i/ATLAS идва точно за него, да го спаси от Путин, някъде далече при прароднините му!🤔

    18:08 23.09.2025

