Първан Симеонов: Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора

"Напрежението във Варна буквално се усеща, като социолог мога да го кажа". Това отбеляза пред БНР Първан Симеонов от агенция "Мяра”:

"Не знам докъде може да стигне това напрежение, но е реално. Искрено се надявам това да не е политически случай, но ако трябва да бъдем честни, той ще има своите политически последици, защото не е изолиран. Част от опита на централната власт е да срути образа на ПП-ДБ се наблюдава и в Пазарджик, и с районните кметове в София, и във Варна, струва ми се и на още места, които пропускам. Сумарният ефект от всичко това поне засега е обратен, тоест това по-скоро стегна ПП-ДБ - имаше ефект на прекаляване от страна на властта".

"Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора, за да може евентуално на втори тур те да не гласуват за протестния наказателен кандидат, а да гласуват за кандидат, който да им разказва западна приказка", допълни в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Първан Симеонов и каза още:

"Желязков е типаж, който би могъл да се хареса".