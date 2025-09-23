Първан Симеонов: Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора

"Напрежението във Варна буквално се усеща, като социолог мога да го кажа". Това отбеляза пред БНР Първан Симеонов от агенция "Мяра”:
"Не знам докъде може да стигне това напрежение, но е реално. Искрено се надявам това да не е политически случай, но ако трябва да бъдем честни, той ще има своите политически последици, защото не е изолиран. Част от опита на централната власт е да срути образа на ПП-ДБ се наблюдава и в Пазарджик, и с районните кметове в София, и във Варна, струва ми се и на още места, които пропускам. Сумарният ефект от всичко това поне засега е обратен, тоест това по-скоро стегна ПП-ДБ - имаше ефект на прекаляване от страна на властта".
"Властта трябва да издигне такъв кандидат за президент, който да се хареса на западнолибералните хора, за да може евентуално на втори тур те да не гласуват за протестния наказателен кандидат, а да гласуват за кандидат, който да им разказва западна приказка", допълни в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Първан Симеонов и каза още:
"Желязков е типаж, който би могъл да се хареса".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #16
17:41 23.09.2025
2 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
17:42 23.09.2025
3 1111
17:42 23.09.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #8, #33
17:44 23.09.2025
5 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #24
17:44 23.09.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11
17:45 23.09.2025
7 българина
Коментиран от #13
17:46 23.09.2025
8 Ухилената
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Няма да го добута до балотаж.
17:48 23.09.2025
10 Хех,
Коментиран от #12, #27
17:49 23.09.2025
11 напротив
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Няма такава опасност.
17:49 23.09.2025
12 Хох
До коментар #10 от "Хех,":ПеЙеФски?
Коментиран от #15
17:50 23.09.2025
13 Защото ...
До коментар #7 от "българина":Социолозите се като ТВ хипнотизатори. Опитват се да ви внушат това, за което им се плаща!
17:51 23.09.2025
15 хе хе
До коментар #12 от "Хох":И ПеЙеФски няма да бъде. Ще има наказателен вот.
17:52 23.09.2025
16 Най подходяща е
До коментар #1 от "честен ционист":гербавата крадла Деса Простакеса Атанасова. Шиши я обслужва.
17:53 23.09.2025
17 дедо
17:53 23.09.2025
18 Майна
Не е разбрал, че се намираме в екзестициална война..
Свърши с това общество от 500 години..
Светът ще унищожи именно тази имперска политика на този ..запад..
Такива като този реват по това утопично общество..
Те ще трябва да се приспособяват- в това ги бива
17:54 23.09.2025
19 Умнокрасив
Коментиран от #22
17:55 23.09.2025
20 президент Пеевси
17:55 23.09.2025
21 бай ганя
17:55 23.09.2025
22 пфф
До коментар #19 от "Умнокрасив":Никакъв шанс! Той показа, че не става за тази длъжност!
17:56 23.09.2025
24 ....
До коментар #5 от "оня с коня":С всеки такъв коментар си правиш лоша карма.
Кофти генът ти се самоунищожава в момента...
17:58 23.09.2025
27 1111
До коментар #10 от "Хех,":Той отказа референдум на всички българи и българите ще му го върнат!
Който и да предложи, ще загуби!
18:01 23.09.2025
28 Един
Западнолибералните хора - пенделарита, войнолюбци, майцепродавци, антибългари! ТОВА ЛИ ТРЯБВА ДА ОЛИЦЕТВОРЯВА БЪДЕЩИЯ ПРЕЗИДЕНТ?!!!
Гнусни проституитращи мисирки пълзят из медиите, за да четкат на Прасевски активите!
18:02 23.09.2025
29 ъъъ
Коментиран от #31
18:02 23.09.2025
30 Пенчо Добрев
18:05 23.09.2025
31 Един
До коментар #29 от "ъъъ":Едно дебело момче, дето си има държава... И на него плаща!
18:06 23.09.2025
32 БАЙ СТАВРИ
18:07 23.09.2025
33 Ъъъъ не!
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Много харесвам Атанас Атанасов! Той обединява всички българи! Подозирам обаче, че 3i/ATLAS идва точно за него, да го спаси от Путин, някъде далече при прароднините му!🤔
18:08 23.09.2025