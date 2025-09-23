Политолог: Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация у нас

„Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус. Енергията на обществото като се изхаби един път, след това трябват десетилетия да се възобнови. Там, където няма алтернатива, няма нищо.“
Това посочи Димитър Аврамов, политолог в предаването „Лице в лице“ по bTV.
„2021 г. никой не беше чувал за Кирил Петков и Асен Василев, 5 месеца след това станаха първа политическа сила. Може да се появи нещо отнякъде, което не го предполагаме днес. Кандидати за политическа алтернатива има, и търсене има. Това сочи освен социологията и числата от последните 3 години за избирателната активност. Средна избирателна активност за последните 25 години 3,75 млн. На последните три парламентарни избори – 1 млн. по-малко. Това говори за това, че хората не виждат представителство сред тези субекти“, обясни Димитър Ганев, социолог.
По думите му най-големият проблем в страната е свързан с цените и това социално напрежение не бива да се подценява.
„Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация в страната“, посочи Аврамов.
„Политическата битка у нас изглежда като битка за това кой да командва, а не как да се управлява“, каза още той.
1 И от
Коментиран от #4
19:09 23.09.2025
2 Кандидат депутат
19:09 23.09.2025
3 .......
19:09 23.09.2025
4 САНДОКАН
До коментар #1 от "И от":Точният отговор
19:10 23.09.2025
5 Бай Орков
Защо ни го тикате пред очите ежедневно като някаква алтернатива?
Питам и журналистите и политолозите!
Какво добро видяхте от този погребален агент?
Моля за български отговор!
Отговорът на Москва и на слугите им от ДС го знам!
19:10 23.09.2025
6 вие пък
19:10 23.09.2025
7 Дон Омар
Коментиран от #15
19:11 23.09.2025
8 Даа
19:12 23.09.2025
9 смотан избирател
19:12 23.09.2025
10 Радев
19:12 23.09.2025
11 Деса Р
19:14 23.09.2025
12 Кой ти плати
19:17 23.09.2025
13 1000+
Коментиран от #17
19:24 23.09.2025
15 Ясно е
До коментар #7 от "Дон Омар":За да стане добър лидер,един човек трябва да има и чар.Румен Радев има ум,но няма харизма.Аз лично,не харесвам хора,които гледат постоянно злобно намусени.Най-много да вземе част от опозицията,но тепърва да създава структури...Не ми се вярва,да стане работата.
Коментиран от #19
19:29 23.09.2025
16 Спецназ
Щом приемат криминали като Тиквата и Шопара за "Политици",
ЗАКРИВАААЙ!!!
19:30 23.09.2025
17 Националните предатели ги видяхме
До коментар #13 от "1000+":Да ги споменем, спонсорите на евтини лъжи на безродниците. ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ.
Коментиран от #18
19:31 23.09.2025
18 1000+
До коментар #17 от "Националните предатели ги видяхме":Този човек се оказа абсолютна марионетка! На кого, ли? Спомнете си, че 26 доносници на ДС бяха в Инициативния комитет за втората му кампания за президент, а де що имаше русофили се умиляваха от "натовския генерал"
19:33 23.09.2025
19 Дон Омар
До коментар #15 от "Ясно е":те и двамата Боци и ШиШи са по 150 кила щото много тежка работата.
19:37 23.09.2025