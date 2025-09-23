Новини
Политолог: Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация у нас

23 Септември, 2025 19:06 524 19

  • димитър аврамов-
  • румен радев-
  • очаквания-
  • идеи-
  • икономическа ситуация

„2021 г. никой не беше чувал за Кирил Петков и Асен Василев, 5 месеца след това станаха първа политическа сила. Може да се появи нещо отнякъде, което не го предполагаме днес. Кандидати за политическа алтернатива има, и търсене има.", коментира и социологът Димитър Ганев

Политолог: Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация у нас - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус. Енергията на обществото като се изхаби един път, след това трябват десетилетия да се възобнови. Там, където няма алтернатива, няма нищо.“

Това посочи Димитър Аврамов, политолог в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„2021 г. никой не беше чувал за Кирил Петков и Асен Василев, 5 месеца след това станаха първа политическа сила. Може да се появи нещо отнякъде, което не го предполагаме днес. Кандидати за политическа алтернатива има, и търсене има. Това сочи освен социологията и числата от последните 3 години за избирателната активност. Средна избирателна активност за последните 25 години 3,75 млн. На последните три парламентарни избори – 1 млн. по-малко. Това говори за това, че хората не виждат представителство сред тези субекти“, обясни Димитър Ганев, социолог.

По думите му най-големият проблем в страната е свързан с цените и това социално напрежение не бива да се подценява.

„Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация в страната“, посочи Аврамов.

„Политическата битка у нас изглежда като битка за това кой да командва, а не как да се управлява“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И от

    5 4 Отговор
    де да ги има , като цял живот е бил на държавна издръжка - до ден днешен !

    Коментиран от #4

    19:09 23.09.2025

  • 2 Кандидат депутат

    4 2 Отговор
    Как да няма идей нали ще правим барут

    19:09 23.09.2025

  • 3 .......

    5 7 Отговор
    Радев е треторазрядно руско ченге

    19:09 23.09.2025

  • 4 САНДОКАН

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "И от":

    Точният отговор

    19:10 23.09.2025

  • 5 Бай Орков

    6 4 Отговор
    Кой точно е Румен Радев и какви доказани качества притежава?
    Защо ни го тикате пред очите ежедневно като някаква алтернатива?
    Питам и журналистите и политолозите!
    Какво добро видяхте от този погребален агент?
    Моля за български отговор!
    Отговорът на Москва и на слугите им от ДС го знам!

    19:10 23.09.2025

  • 6 вие пък

    6 0 Отговор
    от дпс-гроб сте пълни с идеи за грабеж

    19:10 23.09.2025

  • 7 Дон Омар

    5 2 Отговор
    Много пък знаеш какви идеи има?!

    Коментиран от #15

    19:11 23.09.2025

  • 8 Даа

    5 4 Отговор
    Румбата цял живот е апвал в стола на БНА ,от къде да знае какво да прави след като всичко е получавал на готово

    19:12 23.09.2025

  • 9 смотан избирател

    1 0 Отговор
    Ние сме доволни от ГЕРБ-ДПС !!

    19:12 23.09.2025

  • 10 Радев

    3 6 Отговор
    Иначе след падането на имунитета - съд. Той друг ход няма.

    19:12 23.09.2025

  • 11 Деса Р

    2 6 Отговор
    Моя румен е много кадърен,даже може да раздели сламата на две магарета

    19:14 23.09.2025

  • 12 Кой ти плати

    5 0 Отговор
    бе нещастник? ПП и ДБ или ГЕРБ и ДПС?

    19:17 23.09.2025

  • 13 1000+

    3 3 Отговор
    Кремълопитек , заради който десет години България се срамува пред демократичния свят ! Сега руската агентурна мрежа не може място да си намери , как да го замести с още по-голям Национален Предател

    Коментиран от #17

    19:24 23.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ясно е

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Омар":

    За да стане добър лидер,един човек трябва да има и чар.Румен Радев има ум,но няма харизма.Аз лично,не харесвам хора,които гледат постоянно злобно намусени.Най-много да вземе част от опозицията,но тепърва да създава структури...Не ми се вярва,да стане работата.

    Коментиран от #19

    19:29 23.09.2025

  • 16 Спецназ

    1 0 Отговор
    ЕС е пропаднал като м.де у с.дрАни г.щи!

    Щом приемат криминали като Тиквата и Шопара за "Политици",

    ЗАКРИВАААЙ!!!

    19:30 23.09.2025

  • 17 Националните предатели ги видяхме

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "1000+":

    Да ги споменем, спонсорите на евтини лъжи на безродниците. ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ.

    Коментиран от #18

    19:31 23.09.2025

  • 18 1000+

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Националните предатели ги видяхме":

    Този човек се оказа абсолютна марионетка! На кого, ли? Спомнете си, че 26 доносници на ДС бяха в Инициативния комитет за втората му кампания за президент, а де що имаше русофили се умиляваха от "натовския генерал"

    19:33 23.09.2025

  • 19 Дон Омар

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ясно е":

    те и двамата Боци и ШиШи са по 150 кила щото много тежка работата.

    19:37 23.09.2025

