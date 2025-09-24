Новини
Евродепутатите от "Обнови Европа" искат спиране на плащанията към България заради ареста на Благомир Коцев

24 Септември, 2025 05:22, обновена 24 Септември, 2025 05:25 889 8

  • европейски парламент-
  • благомир коцев-
  • обнови европа-
  • арест

Председателката на либералната група в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия

Евродепутатите от "Обнови Европа" искат спиране на плащанията към България заради ареста на Благомир Коцев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евродепутатите от "Обнови Европа" поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи "Политико", цитирано от БНР.

Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели.

По думите на Айе, Комисията за противодействие на корупцията е превърната в инструмент за натиск върху опозиционни фигури. Според нея така се подкопават заложените в Плана за възстановяване гаранции за независимост на институциите. Това става в момент, когато Комисията разглежда искането на България за изплащане на нов транш от 653 милиона евро по Механизма за възстановяване и устойчивост.

"Като председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент се обръщам към вас, за да изразя нашите дълбоки притеснения за спазването на условията по Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на България. Европейският съюз го създаде, за да финансира демократични реформи, а не да улеснява политически репресии. Въпреки това, България в момента иска отпускане на 653 милиона евро, докато самият показател, предназначен да гарантира институционален напредък - създаването на независима антикорупционна комисия, е бил фундаментално подкопан", пише Айе и посочва като най-тревожно доказателство лишаването от свобода на Благомир Коцев заедно с още трима опозиционни представители.

"Това не е история за успех в борбата с корупцията, а точно нейната противоположност. Показател, създаден, за да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избрана опозиция чрез политизирано прилагане на закона. Това е пряка атака срещу демократичните ценности, които стоят в основата на европейския проект", пише още в писмото.

В него се посочва още, че Варна надхвърля ролята си на българска община. "Градът функционира като стратегически център на НАТО в Черно море, източна морска врата на ЕС и основна цел на руските операции за влияние. Системното подкопаване на демократичното управление в администрацията на Коцев дестабилизира институционалната цялост на град, в който Москва би извлякла максимална стратегическа полза от политически хаос. Антикорупционна комисия, финансирана от ЕС, която улеснява отстраняването на демократично избраното ръководство на Варна, не представлява просто провал в националното управление, а пряка заплаха за архитектурата на сигурността в Европа", е категорична Айе.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 либера$ти

    7 1 Отговор
    Сарл !

    05:33 24.09.2025

  • 2 Бюджет 2026

    12 3 Отговор
    Подходящ момент да спрат финансирането на мафията в бг, която си има политически партии, държавни институции, мнозинство в парламента и едно жалко, безгръбначно правителство.
    От МВФ им препоръчаха да предприемат мерки, но те се опъват като магарета на мост. Няма данъчни и съдебни реформи, няма кинти. А заемите на теменужката, да си ги връщат от чекмеджетата.

    05:47 24.09.2025

  • 3 Чорбара

    6 3 Отговор
    На тоя крадец там му е мястото,виж да ги спрат парите докато всички крадци с водопади ,асансьори, къщи за гости и тъй нататък не се арестуват.
    Надай се коньо,за зелена трева.

    05:48 24.09.2025

  • 4 Луд

    3 0 Отговор
    Всички знаят много добре какво се случва при нас.Въпроса е че има други по важни .Ощте при началото на приватизацията също знаеха как се върши на тъмно но винаги има и други интереси.ИНТЕРЕСА КЛАТИ ,,ФЕСА,,

    Коментиран от #6

    06:01 24.09.2025

  • 5 Евродепутатите от Възраждане

    4 3 Отговор
    Да поискат спиране на натикването на България в Еврозоната и оставката на Фондерлайно също така.

    06:14 24.09.2025

  • 6 Те са в играта

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луд":

    Заедно с нашите тарикати за всичко са заедно и за еврофондовете и за приватизациите.

    06:17 24.09.2025

  • 7 И кво ?!

    1 3 Отговор
    Ако беше за добро на България нямаше да се обадят либерастите в Брюксел . Ама ножа е опрял в някой от тяхната глутница , лаят и му адвокатстват .

    06:20 24.09.2025

  • 8 Нещата са ясни

    1 0 Отговор
    Случая Иванчева

    06:24 24.09.2025

