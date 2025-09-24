Новини
Наработиха се: Киселова закри днешното пленарно заседание, след две проверки на кворума в зала

Наработиха се: Киселова закри днешното пленарно заседание, след две проверки на кворума в зала

24 Септември, 2025 10:03 496 8

  • наталия киселова-
  • депутати-
  • проверка на кворум-
  • закриване-
  • заседание

Председателят на парламента Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание след две проверки на кворума в залата, предават от БТА.

Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110, след което председателят на НС закри днешното заседание. Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И нищо друго

    14 0 Отговор
    Мизерниците заслужават 240 клетки в Белене

    10:10 24.09.2025

  • 2 гост

    8 0 Отговор
    Така, след като не присъстват на работа или глоби или нещо по-сриозно. Нпаример при следващо отсъствие да се отстраняват от парламетна и всякакви комисии. Така може поне да присъстват, ясно е, че не им се седи там.

    10:11 24.09.2025

  • 3 цолик

    10 0 Отговор
    Крадците от ГЕРБ, ИТН, БСП и ДПС-Шишко и на работа не ходят. Няма кворум, защото не ходят на работа. А иначе по 20 хиляди лева на месец вземат заплата. Плаща всеки българин от джоба си на тези крадци. До кога бе??? Кои от българите не иска да не ходи на работа и да му дават по 20 хиляди лева на месец да пърди??? До кога??? А оне лъжлив и крадлив циганин от Банкя, за стабилността в България говори. Не ходи дори на работа и да го хранят, освен каквото открадне. Слава на Господ Иисус Христос лъжата им се вижда от всички и напразно лъжат за стабилност и че много мислят за хората. Искат да ги храни някои докато крадат.

    10:11 24.09.2025

  • 4 Мдаа!🤔

    4 0 Отговор
    Колкото по малко работи този парламент, толкова по добре за България!

    10:12 24.09.2025

  • 5 ура,,ура

    9 0 Отговор
    Всичката паплач от НС трябва да се измете!!!! ВЕДНАГА!!!! "ЗА ХОРАТА"!!!!

    10:12 24.09.2025

  • 6 НОВ Закон за Водите на България, защо

    6 0 Отговор
    По чужд антибългарски модел се разглежда от 240-те ни народници!
    Снощи Николай Нанков поиска мнението на широката общественост
    щот изглежда са се притеснили от това, което искат чуждите управляващи...

    ВДИГАТ ЦЕНАТА НА ВОДАТА С НОВА УСЛУГА - ДОСТЪП до ВиК МРЕЖАТА?!?!!!

    Също като при частните електроразпределителните дружества
    с куп такси, такси и ограничения и затруднения и
    накрая с = позорните помощи за "енергийна бедност" в България!
    Ще ни тласнат и към помощи за "водна бедност"
    в богатата ни на достатъчно ресурси България!

    Най-важният въпрос към Киселова и всичките "народни" избранници
    по повод НОВИЯ ЗАКОН за ВОДИТЕ и ВиК на България

    АБЕ, БЪЛГАРИ - КОЙ ПРОИЗВЕЖДА ВОДАТА, че
    ще искате нови нови такси за "достъп" до ВиК мрежата
    и прочие глупости, които са ви дадени да гласувате и приемате?
    То бива и бива новости с тежести над българите,
    ама минавате всякакви очаквания

    Коментиран от #8

    10:13 24.09.2025

  • 7 Никол

    5 0 Отговор
    И ако продължат да бягат от час каква е процедурата по Котституция..?

    10:21 24.09.2025

  • 8 ученик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "НОВ Закон за Водите на България, защо":

    А на времето учехме,че по време на османското присъствие имало много видове данъци.На османлиите бедна им е фантазията какви ги измислят днес.

    10:28 24.09.2025

