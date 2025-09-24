Наработиха се: Киселова закри днешното пленарно заседание, след две проверки на кворума в зала

Председателят на парламента Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание след две проверки на кворума в залата, предават от БТА.
Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.
След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110, след което председателят на НС закри днешното заседание. Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.
10:10 24.09.2025
10:11 24.09.2025
10:11 24.09.2025
10:12 24.09.2025
10:12 24.09.2025
6 НОВ Закон за Водите на България, защо
Снощи Николай Нанков поиска мнението на широката общественост
щот изглежда са се притеснили от това, което искат чуждите управляващи...
ВДИГАТ ЦЕНАТА НА ВОДАТА С НОВА УСЛУГА - ДОСТЪП до ВиК МРЕЖАТА?!?!!!
Също като при частните електроразпределителните дружества
с куп такси, такси и ограничения и затруднения и
накрая с = позорните помощи за "енергийна бедност" в България!
Ще ни тласнат и към помощи за "водна бедност"
в богатата ни на достатъчно ресурси България!
Най-важният въпрос към Киселова и всичките "народни" избранници
по повод НОВИЯ ЗАКОН за ВОДИТЕ и ВиК на България
АБЕ, БЪЛГАРИ - КОЙ ПРОИЗВЕЖДА ВОДАТА, че
ще искате нови нови такси за "достъп" до ВиК мрежата
и прочие глупости, които са ви дадени да гласувате и приемате?
То бива и бива новости с тежести над българите,
ама минавате всякакви очаквания
10:13 24.09.2025
10:21 24.09.2025
До коментар #6 от "НОВ Закон за Водите на България, защо":А на времето учехме,че по време на османското присъствие имало много видове данъци.На османлиите бедна им е фантазията какви ги измислят днес.
10:28 24.09.2025