Наработиха се: Киселова закри днешното пленарно заседание, след две проверки на кворума в зала

Председателят на парламента Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание след две проверки на кворума в залата, предават от БТА.

Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110, след което председателят на НС закри днешното заседание. Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.