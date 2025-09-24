Новини
Желязков: Прочуването на редкоземни метали е изключително важно за минната ни индустрия

Желязков: Прочуването на редкоземни метали е изключително важно за минната ни индустрия

24 Септември, 2025 10:58

Министърът на енергетиката Жечо Станков изтъкна, че днес България се включва стремително в пазара на редки елементи

"Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ". Това заяви министър-председателят Росен Желязков след подписването на Меморандума за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване на редкоземни метали.

Премиерът подчерта, че редкоземните метали гарантират не само технологичното развитие, но и дават предимства в развитието на конкурентоспособността, на потенциала ни и на нашата сигурност. Министър-председателят отбеляза, че България и САЩ са не само партньори в стратегическия диалог, но и съюзници, които ценят ценностите и постиженията на нашия цивилизован избор.

Росен Желязков бе категоричен, че чрез развитието на научния потенциал на университета в Северна Дакота можем да разгърнем възможностите, които недрата на българската земя имат. „Без научния потенциал и ноу хау, което вие имате, е много трудно да постигнем това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места, за благото и просперитета на нашите нации“, отбеляза още министър-председателят Желязков.

Министърът на енергетиката Жечо Станков изтъкна, че днес България се включва стремително в пазара на редки елементи - пазар, който ще определя както технологичното, така и икономическото развитие не само на Европа, но и на света. Станков посочи, че днешното споразумение е старт на една инициатива, която събира на едно място ресурсите, технологията и науката.

"Технология, която ще даде перспектива на десетки хиляди хора от Маришкия басейн да видят новите икономически възможности пред себе си“, заяви още министър Жечо Станков.

"Вярваме, че настоящото начинание ще даде съществен икономически тласък на България и ще се радваме да работим в тясно сътрудничество за в бъдеще“, заяви от своя страна Скот Снайдер, вицепрезидент по научни изследвания и икономическо развитие на Университета на Северна Дакота.

За нас е огромна чест и огромно удоволствие да можем да представим реални решения на проблемите на хората, посочи още Снайдер. Той изтъкна значението на възможностите, които земята предоставя и тяхното използване чрез извличането на редкоземните метали.


  • 1 Армаган гепи ново начало

    33 3 Отговор
    Дебелите без никой да им иска сами предложиха "редкоземните", като такса спонойствие, че се шушука, че като дойде новия кравар губернатор, ще ги понарита!

    11:02 24.09.2025

  • 2 пешо

    38 3 Отговор
    тия боклуци продадоха българия

    Коментиран от #12

    11:02 24.09.2025

  • 3 Варналията

    37 3 Отговор
    Накрая да не излезе нещо подобно като златото на България? Желязков ще яде трохи,а САЩ ще печелят милиарди?

    11:03 24.09.2025

  • 4 Сталин

    40 3 Отговор
    Тоя негодник ни е продал редките метали на ония кравари от Юта с които беше онзи ден ,Гроб са чумата и тумора на България,докато тези бандити не бъдат ликвидирани с България е свършено

    Коментиран от #9

    11:03 24.09.2025

  • 5 Да бе , да ?! 🤔

    27 1 Отговор
    Не стига , че англосаксонците ни ограбват златото , а за България оставят под 2 процента , ами сега точат лиги и за редкоземните ни метали ! Такова наглост никога не е имало , когато бяхме с Русия !

    Коментиран от #10, #39, #50

    11:06 24.09.2025

  • 6 ДСфдсф

    17 0 Отговор
    ъхъ, има кво да се влачи и да се трови земята, знаем си, способни сте на всичко за господарите

    11:06 24.09.2025

  • 7 Сталин

    19 0 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    11:07 24.09.2025

  • 8 Минимаркет

    17 0 Отговор
    Редкоземенплужек изпълзял от гербавото блато.

    11:08 24.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе , да ?! 🤔":

    Тиквата даде още две златни ми на канадските мародери миналата година и още право на хиляди декари в района да търсят още злато

    Коментиран от #15

    11:09 24.09.2025

  • 11 До кога и до къде ще търпим?

    19 0 Отговор
    Този явен КРАДЕЦ и ФАЛШИФИКАТОР, току що стана и национален предател.

    11:11 24.09.2025

  • 12 Селянин

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Време е за Възраждане!

    11:11 24.09.2025

  • 13 Трол

    6 1 Отговор
    Важното е да има на кого да ги подарим.

    11:12 24.09.2025

  • 14 Атлантик

    10 1 Отговор
    " ...това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места, за благото и просперитета на Нашите нации“ / И ний сме дали нещо на света ! Българи , гордейте се , че спомагате за просперитета на американската нация !

    11:14 24.09.2025

  • 15 Треска за злато

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Ако си направите труда да проверите на кого е фирмата, добиваща злато в България, ще установите, че е регистрирана в Канада на двама руснаци.

    Коментиран от #16, #19, #20

    11:15 24.09.2025

  • 16 Сталин

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Треска за злато":

    И ти май пушиш развалена трева

    11:18 24.09.2025

  • 17 Аидеееее

    14 0 Отговор
    Герберите продават де що има в България и после ще го изцуцат ........ако видите някои милиард да се появи във Българската хазна от тая сделка ( кражба) .....обадете ми се !!!!!!!!

    11:18 24.09.2025

  • 18 Жечо ,

    15 0 Отговор
    борческия синковец и "полиглот" , какво е изтъкнал - той нита разбира , нито може да говори , а и като чете срича ? На Костинбродски репертоара му е до болка познат , лъжите и храненето също са видни ! 99 нови поразии за сметка на България и народа ни !

    11:19 24.09.2025

  • 19 Да бе , да ! 😡

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Треска за злато":

    Вместо натовски лъжи , ти вземи да провериш ! Чисти англосаксонски крадци са си ! Проверили сме !

    11:20 24.09.2025

  • 20 направих си

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Треска за злато":

    труда да проверя (то сега е много лесно с ChatGPT), оказа се, че няма руснаци сред акционерите, ти имаш ли някакъв
    начин да докажеш твърденията си

    11:23 24.09.2025

  • 21 В В.П.

    3 0 Отговор
    На тоя пмак ,вярва му някой..??.

    Коментиран от #23

    11:24 24.09.2025

  • 22 Желая ви провал!

    6 0 Отговор
    Който раздава концесии за жълти стотинки, нищо няма да намери!

    Коментиран от #45

    11:24 24.09.2025

  • 23 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "В В.П.":

    Никой!

    11:25 24.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Христо

    4 0 Отговор
    Не!

    Изключително важното е дали пак ще ги харижем на някого

    11:32 24.09.2025

  • 26 I Желязков

    6 0 Отговор
    Мазен, слузес, крадлив Плужек!

    11:34 24.09.2025

  • 27 Разбира се!

    4 0 Отговор
    Редки земните метали трябва да се проЧуят още преди да се Проучат. Оправете си заглавието.

    Коментиран от #36

    11:36 24.09.2025

  • 28 Иван Иванов

    2 0 Отговор
    БОЧКО ОТ БАНКЯ И ПРАСЧО ПЕЕФ ОТ ТАТАР ПАЗАРДЖИК ДА ГРАБВАТ КРЕМЪКЛИИКИТЕ ОТ ИСТОРИЧЕКИЯ МУЗЕЙ, ЗАЩОТО ПАРИТЕ И ДРУГОТО ОРЪЖИЕ ГО ДАДОХМЕ НА САТРАПИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ И ЗЕЛЕНЯСАЛИТЕ МАЙМУНИ ОТ КИЕВ И ДА ЗАМИНАВАТ БАРАБАР С МЕТИЛЯВАТА ФОНКА ОТ БРЮКСЕЛ ДА ПАЗЯТ ПАРИТЕ И ИМОТИТЕ НА ДЕБЕЛИЯ КЪСОКРАК МАЙМУНЯК ОК УКРОЛАНДИЯ. ДАЙ БОЖЕ ТАЗИ ЗЛОБНА , ПРОДАЖНА , И КРАДЛИВА ПАСМИНА ДА СЕ ВЪРНЕ В КОВЧЕЗИ, КОЛКОТО ПО-БЪРЗО ТОЛКОВА ПО- ДОБРЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА.

    11:36 24.09.2025

  • 29 Бай Стоил

    4 0 Отговор
    Това ще са следващите пари за хотел на Желязков! Както стана с водите на Арда които продаде под масата на Гърция ,а българите да си търсят вода от където намерят...

    11:37 24.09.2025

  • 30 койдазнай

    3 0 Отговор
    Редкоземните метали ги има по цял сявт. Обаче добивът им е много труден свързан с много химия и огромни количества токсични отпадъци. За това се развива само в Китай.

    Коментиран от #37

    11:40 24.09.2025

  • 31 Боко (неуловимия) тайния крадец

    3 0 Отговор
    Нека има мазнинка в шкафа !!!!!!! Ту тууууу !!!!!!

    11:41 24.09.2025

  • 32 УжасТ

    3 0 Отговор
    По-голяма подлога от този май не е имало в историята на България

    11:41 24.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Прочуването е

    4 0 Отговор
    Изключително важно за развитието на хотелиерството водните казкади туризма и редките метали.като цяло в страната на чудесата.

    11:42 24.09.2025

  • 35 В Канада има голяма Диаспора Бело

    1 0 Отговор
    Гвайдейци Руснаци от обкръжението на ген Враглер! Много Руско злато е заминало за Канада, тяхните Наследници не са Доброжелатели на днешна Русия! Активни са и при Формиране на Държавната власт, имат Лостове за Влияние!

    11:42 24.09.2025

  • 36 Веднага го забелязах

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Разбира се!":

    Но хората не четат само пишат с множество грешки.

    11:44 24.09.2025

  • 37 1212

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "койдазнай":

    Па да дадем и някой лев да облекчим добива на тези редкоземни, а? Огромните количества токсични отпадъци ще са си наши безплатно. Ако господарите ни дадат един процент печалба ще сме много на плюс. Ще има и за чекмеджетата и за главното Д и мааалко за бюджета от кумова срама.

    11:46 24.09.2025

  • 38 Чочо

    4 1 Отговор
    Намираме ги и ги даваме на концесия на чужденци и се "облажваме" с трохите от нашите редкоземни метали.
    Познато ,а!

    11:46 24.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ту Туууу

    4 0 Отговор
    На Роско водопада в голата му тиква са все редки земни метали.Иначе как ще пусне в експлоатация водопада

    11:48 24.09.2025

  • 41 Какви са тея знамена отзат

    3 0 Отговор
    Хайде това със звездичките то е любимия фон за снимка но другите цветове не може да се разбере какви са.

    11:48 24.09.2025

  • 42 Важни за кого

    4 0 Отговор
    Важно е че Дънди Прешъс, ще си пречистват рудата, отново в Африка. Казват че добиват злато, а във всяка руда има задължително и селен, телур, галий, антимон, бисмут, никел, кадмий, талий, индий, паладий, платина или други. Сключен е договор за 0.5% , да получава България, а след като рудата се пречиства в Африка, не се знае и за тези мизерни 0.5, колко ни лъжат. Всичко е една ОГРОМНА КРАЖБА .

    Коментиран от #46

    11:50 24.09.2025

  • 43 000

    4 0 Отговор
    Какво точно е подписал този в сащ? От дописката не става ясно.

    11:51 24.09.2025

  • 44 Това онова

    3 1 Отговор
    Ако проучването е успешно веднага да се дадат на концесия за 100 г с цена 1% годишно.

    Дай боже това искане на нац. предатели да не стане така.

    Коментиран от #47

    11:52 24.09.2025

  • 45 В страната на чудесата която се прочу

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Желая ви провал!":

    Като хотелиерска туристическа дестинация освен всичко друго има и миграция. Обаче това е второстепенна информация.

    11:52 24.09.2025

  • 46 000

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Важни за кого":

    България е ресурсен придатък на западните мултинационални компании и техните подизпълнители. В число влиза и туземното население. За тях сме това.

    11:53 24.09.2025

  • 47 За прочуване става въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Това онова":

    Не за проучване. Но то трябва да се чете , че тогаз да се пише.

    11:53 24.09.2025

  • 48 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Боже пази България!!! Щото ние не можем да я опазим от продажниците, предатели и крадци-,,политици"!!!!

    11:56 24.09.2025

  • 49 искам хотел Хаяши 2 бак на жената и щерк

    2 0 Отговор
    Започваме редкоцземните и раздаването им на концесии и приватизации.Водата я раздадохме ма няма кой да стопанисва мрежата макар и да плащаме за това.Интересна е само печалбата за определени.

    11:57 24.09.2025

  • 50 Кога сме били с Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе , да ?! 🤔":

    На практика никога. Тя се опитва да бъде с нас но ние не. Ние сме неблагодарници факт .

    12:00 24.09.2025

  • 51 девергант

    0 0 Отговор
    Вече знаем,кои са ценностите ,които трябва да защитават и те не са нашите.

    12:18 24.09.2025

  • 52 Ха-ха-ха!

    0 0 Отговор
    Какво се фукаш като ицганин на сватба с откраднат костюм бе, Джелязковия?! Много важно, че някакъв треторазряден чиновник в Щатите ти акзал, че може Щатите и България да си сътрудничат по редкоземните метали, но не се знае коаг! Абе, водената от турист номер едно на Бългаиря смешна делегация в Щатите, само дебне пред тоалетните кой ще мине, че да си направи селэфи и да лъже за "Високото инов" на разговорите им! Смешници! Жалки смешници! Да, ама Джелязков мълчи нагло и упорито за хотела на жена си, дето уж струвал 9 милиона, но се оказа, че струва 50 милиона, а не се знае КОЙ му ги е дал! ГЕРБерастите мълчат и ЗАЩО е дала разрешение за строежа на хотела в Ловния парк даскалицата Фандупкаво, по време на чието кметуване столична община пррогизна от корупция, грабежи, некадърност и зависимости! Хотел "Хаяши" ще ти счупи главата, ДЖелязков! И тогава ще ревеш и ще се вайкаш защо не си остана в Костинброд да печаташ фалшиви бюлетини за Боко Тиквата от СИК, знаков престъпник от подземния свят! Казусът "Хаяши" няма да ти се размине, Джелязкова марионетка на уродливото 190 - килограмово туловище, дето те държи на ъкса каишка!

    12:19 24.09.2025

