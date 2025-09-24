Новини
България »
„Метрополитен" ЕАД: При изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство

„Метрополитен" ЕАД: При изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство

24 Септември, 2025 12:30 636 7

  • „метрополитен еад-
  • кв. хаджи димитър-
  • метротунел-
  • евакуация

Становището е във връзка с  коментарите за бл. 2, вх. „А" и „Б" в ж.к. „Хаджи Димитър", район „Подуяне"

„Метрополитен" ЕАД: При изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Метрополитен" ЕАД излязоха със становище по случая с евакуацията на десетки семейства от блок 2 на столичния квартал "Хаджи Димитър":

За 27 години „Метрополитен" ЕАД е изградил 52 км трасе и 47 метростанции при спазване на всички изисквания за безопасност на близкоразположените сгради, без компромиси спрямо околната среда, като най-важни са безопасността на гражданите и сигурността на сградите.

Към момента в гр.София се изграждат още 9 км. трасе и 10 нови метростанции, като стриктно се съблюдават всички норми за подземно строителство и сигурност на околните сгради.

В тази връзка е напълно некоректно да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, че проблеми със сигурността на отделни сгради имат пряка връзка със строителството на метрото.

Във връзка с коментарите за бл. 2, вх. „А" и „Б" в ж.к. „Хаджи Димитър", район „Подуяне", където се налага евакуацията на живущите в сградата, ръководството на „Метрополитен" ЕАД, Ви информира:

„Метрополитен" ЕАД през месец януари 2024 г. е възложил геотехническа експертиза на конкретната сграда. Въз основа на извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и предвид значителното разстояние от 95 м. до изграждащия се по това време тунел на метрото, заключенията са следните:

При строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство.

Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални – такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб.

За „Метрополитен" ЕАД водещи принципи са били и остават да бъдат безопасността на гражданите, сигурността на сградите и отговорното отношение към околната среда при всяка фаза от строителството на метрото.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 1 Отговор
    Бойко съсипа жилищата на хората които са градили цял живот не му пука за обикновения човек.

    12:39 24.09.2025

  • 2 ГЕРБ Срутища

    9 0 Отговор
    Приказки от магнолиевия храст! Сигурно строителя е виновен, ама и той сигурно от ГЕРБ, така че това "божа" работа, ще да е!?

    12:46 24.09.2025

  • 3 Асен

    5 0 Отговор
    100% причината е Метрополитен ама нали трябва да плащат за щетите нанесени от тях Боко им прави чадър.

    13:08 24.09.2025

  • 4 бушприт

    3 0 Отговор
    Това "Смарт сити" на какъв език е? Във всеки случай не е на нашия език. Ние в България ли сме изобщо?! А???

    13:09 24.09.2025

  • 5 чушки

    3 0 Отговор
    Кимет на годината ще да е кимет на роднината. Там-в НС. Нещо връзкарско.

    13:12 24.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И КОЙ БЛОК ПРОПАДА И САМО ЕДИН ЛИ Е?😡😡😡

    13:34 24.09.2025

  • 7 Да,да

    0 0 Отговор
    Да продължат тунела направо до Орландовци!

    13:54 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове